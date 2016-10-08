– October 8, 2016

اهلنا دائماً بطاريكُم – قاسم المعمار

كلمة لائقة صادقة جامعة مانعة غير مفردة مبعثرة تجلو لها “الوفاء” لاحد من محبي هذه الأسرة الموسوية العريقة بأصالتها العلمية والثقافية وتربطه وإياها عمق أواصر الصداقة وزمالة العمل الإعلامي المشترك لسنوات خلت ، حملت جميل الذكريات خاصة مع ذويها العاملين معه .

لهذه الاطراوة الوردية ، المعمقة الأغوار بالأحاسيس والمشاعر والمودة استلقيت تلك الليلة أناجيها النفس الوالهةُ بالمحبة لتلك الوجوه السرمدية اليانعة الطيبة والصفاء … حينها اعادتني تلك الكلمات الواعدة الى تلك الخيوط الرابطة بجمهرة من ابناء عمومتك- ياعلي …. عبر امتدادات طالت عشرات السنين من أواصر التعارف العائلي التي أينعت الكثير من اللقاءات والمسرات والتعرف بأحد أبنائها رمزاً ثقافياً يانعاً ومنهجاً آيديولوجياً محكم وسديد الرأي والموقف وكنا شلّة من طلبة الكلية تستهوينا دراساته الفكرية الصباحية في صحفنا اليومية … شهور لم تمضي والصدمة قد احاطتنا لغيابه المفاجيء عن حاضرة محبيه … كنت استجلي هذا الغياب المغيب من ذويه أصدقاء العمر الأستاذ أبو ظافر ، السيد علي السيد هاشم الموسوي ، والسيد مانع … حتى مرة جمعتنا الصدفة مع أخيه الدكتور الفاضل محسن الموسوي في مجلة (آفاق عربية) ومع الزميل الكريم عمران رشيد .. لكن …

لقد وجدت ذاتي أمام قامتين من شموخ الأدب والثقافة العربية المتألقين في الحوار والبحث والاستدلال اكتنزت خزائن العلم والمعرفة مآثرهما حيث يبقى إسْمَي عزيز ومحسن السيد جاسم الموسوي في سماء الوطن .

قبل أيام حينما وطأت ترحالي لصحيفة (الزمان) الغرّاء كان أول طلبي أن اسلم على الأستاذ علي السيد عزيز السيد جاسم حينما عرفت مسبقاً بوجوده ونشاطه الإعلامي المتميز .. وفعلاً وجدت نفسي وجهاً لوجه مع هذه الإطلالة الحميمية في خضَم وبعثرة مجاميع من الذكريات التي رحت اسردها طليقة دون كبح للأستاذ علي والاستفسار عن ذويه …استذكرتها وكأنها بالأمس القريب عابرين أكثر من أربعين عاماً في دقائق مُتسارعة وسط حلاوة الكلم… حينها كان يردد هذا الشاب الوسيم الذي يحمل صوت وصورة وقلم (عزيز السيد جاسم) (نعم.. نعم.. دائماً أهلنا بطاريكم) ويتذكرونك بالخير .

الرحمة من لدنك يارب العالمين لخلقك دائمة فلا يأس مع الحياة … فأنت المغيب الحاضر في قلوب محبيك (عزيز السيد جاسم) إشراقة لن تغفو مادامت الأنامل البيضاء والعقول النيّرة ترفل بالحياة وأنت الشبل ياعلي إحداهم .. ليريح قلبك الساكن الصابر المحتسب الى الله المتوجس خيفة .. مخالب الدهر… وهاهي الكتابات والندوات والمؤتمرات تترى صور حيّة إحياءاً لطراوتك يا إبن الجنوب النقي.