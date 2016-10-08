درس تربوي من مدرسة الحسين – طالب سعدون

October 8, 2016

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درس تربوي من مدرسة الحسين – طالب سعدون

الكتابة  عن الحسين ( ع ) ووقفته  الجهادية التاريخية لا ترتبط بزمن  معين ، أو نتذكرها بمناسبة عند حلولها ، بل هو حاضر دائما في الضمائر والمواقف – نموذجا وقدوة  ودليلا  ، أو عند المقارنة بين موقفبين متضادين …بين الحق والباطل …. وبين العدل والظلم .. وبين التضحية  من أجل الاخرين وحب الذات …

و الحسين مدرسة إنسانية كبيرة  ممتدة عبر الزمن  دون أن تحدها موانع الجغرافيا  وحدودها ، وحاضرة على الدوام في الفكر والوجدان  … عمادها الايمان بالمبادىء ، والثقة بالانتصار على الانحراف  ، وان كان هناك تفاوت في  النسبة والتناسب في القوة والحسابات المادية بين النقيضين …

ولذلك :

كان لمدرسة الحسين العظيمة  انصار واتباع ومتابعين وتلاميذ ومريدين على مدى الدهر وسعة المعمورة ،  من مختلف القوميات والاديان والبلدان ، وستسمر ما دامت الارض تدور ، وعلى ظهرها يدور صراع مستمر  بين منهجين مختلفين ، أحدهما يمثل الفساد والأخر عنوانه الخير والصلاح والاصلاح ، وتعديل الانحراف ، و مقاومة الاستئثار بالسلطة لكي لا تكون غنيمة ،  ورفض كل ما يخالف شرع الله والانسانية في التعامل مع ثروة الشعب …

ولذلك أيضا :

 كان  الحسين نبراسا هاديا للمستضعفين والمضطهدين  والمؤمنين يستمدون منه القوة والعزيمة والايمان بحتمية  سقوط عروش الطغاة والمستكبرين ، مهما اشتد بطشهم ، وتمادوا في طغيانهم وظلمهم  وفسادهم  …

واذا كانت كربلاء في جانبها العاطفي تمثل مأساة مروعة  لم تحصل بمستواها ، أدمت قلب الانسانية ، لكنها كانت عنوانا للتفاني  من الحسين (ع) واهله وأصحابه الى هذا الحد  من التضحية من  أجل العقيدة ، واقامة الحكم الذي يطابق  تلك المبادىء  العظيمة التي جاء بها جده الكريم ( ص ) في دين الله الحنيف – الاسلام ، بغض النظر عن إسم وعنوان من  يتصدر واجهة السلطة في الطرف  المنحرف المقابل … وهذا ما يبدو واضحا في قوله عليه السلام  … ( ايها الناس …اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  قال : من رأى سلطانا جائراً ، مستحلا لحرام الله ، ناكثا لعهده ، مخالفا لسنة رسوله ، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ، فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله ..) …

وصلة  النسب من الرسول الكريم ( ص ) جعلت الحسين (  ع ) أولى  من غيره بان يقف هذا الموقف العظيم  لتطبيق أحكام الشريعة التي جاء بها جده  وهو الذي قال فيه ( ص ) ( حسين مني وانا من حسين )  .. و( احب الله من أحب حسينا ) …

 إن القرب من مصدر الاشعاع  وهو جده رسول الله ( ص )  رتب على الحسين ( ع )   تلك الالتزامات العقائدية والا جتماعية وجعله يتصدى ببسالة وتضحيات جسيمة  لتغيير الواقع الفاسد والثورة على الانحراف ، وليس الاستئثار بمنصب أو مغنم …

 وهذا درس عقائدي وتربوي  مهم ينبغي أن يستوعبه المسؤولون  في كل العهود والازمان  والاماكن  وتسلسل المسؤولية ،  من أعلاها الى أدناها ، مهما كانت طبيعة انظمة الحكم القائمة ، فيكون الحسين قدوة ودليلا لمن يتصل مع المسؤول بنسب ، أو صلة  ، وكيف تكون العلاقة بينهما ، وما يترتب عليها من تضحيات  والتزامات كبيرة ، وتقديم الإنموذج  الراقي في تجسيد المبادىء والقيم  بالسلوك ، وفي النزاهة ونكران الذات وتطبيق القوانين والتعليمات  …

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كلام مفيد :

إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع …