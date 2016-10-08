– October 8, 2016

درس تربوي من مدرسة الحسين – طالب سعدون

الكتابة عن الحسين ( ع ) ووقفته الجهادية التاريخية لا ترتبط بزمن معين ، أو نتذكرها بمناسبة عند حلولها ، بل هو حاضر دائما في الضمائر والمواقف – نموذجا وقدوة ودليلا ، أو عند المقارنة بين موقفبين متضادين …بين الحق والباطل …. وبين العدل والظلم .. وبين التضحية من أجل الاخرين وحب الذات …

و الحسين مدرسة إنسانية كبيرة ممتدة عبر الزمن دون أن تحدها موانع الجغرافيا وحدودها ، وحاضرة على الدوام في الفكر والوجدان … عمادها الايمان بالمبادىء ، والثقة بالانتصار على الانحراف ، وان كان هناك تفاوت في النسبة والتناسب في القوة والحسابات المادية بين النقيضين …

ولذلك :

كان لمدرسة الحسين العظيمة انصار واتباع ومتابعين وتلاميذ ومريدين على مدى الدهر وسعة المعمورة ، من مختلف القوميات والاديان والبلدان ، وستسمر ما دامت الارض تدور ، وعلى ظهرها يدور صراع مستمر بين منهجين مختلفين ، أحدهما يمثل الفساد والأخر عنوانه الخير والصلاح والاصلاح ، وتعديل الانحراف ، و مقاومة الاستئثار بالسلطة لكي لا تكون غنيمة ، ورفض كل ما يخالف شرع الله والانسانية في التعامل مع ثروة الشعب …

ولذلك أيضا :

كان الحسين نبراسا هاديا للمستضعفين والمضطهدين والمؤمنين يستمدون منه القوة والعزيمة والايمان بحتمية سقوط عروش الطغاة والمستكبرين ، مهما اشتد بطشهم ، وتمادوا في طغيانهم وظلمهم وفسادهم …

واذا كانت كربلاء في جانبها العاطفي تمثل مأساة مروعة لم تحصل بمستواها ، أدمت قلب الانسانية ، لكنها كانت عنوانا للتفاني من الحسين (ع) واهله وأصحابه الى هذا الحد من التضحية من أجل العقيدة ، واقامة الحكم الذي يطابق تلك المبادىء العظيمة التي جاء بها جده الكريم ( ص ) في دين الله الحنيف – الاسلام ، بغض النظر عن إسم وعنوان من يتصدر واجهة السلطة في الطرف المنحرف المقابل … وهذا ما يبدو واضحا في قوله عليه السلام … ( ايها الناس …اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من رأى سلطانا جائراً ، مستحلا لحرام الله ، ناكثا لعهده ، مخالفا لسنة رسوله ، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ، فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله ..) …

وصلة النسب من الرسول الكريم ( ص ) جعلت الحسين ( ع ) أولى من غيره بان يقف هذا الموقف العظيم لتطبيق أحكام الشريعة التي جاء بها جده وهو الذي قال فيه ( ص ) ( حسين مني وانا من حسين ) .. و( احب الله من أحب حسينا ) …

إن القرب من مصدر الاشعاع وهو جده رسول الله ( ص ) رتب على الحسين ( ع ) تلك الالتزامات العقائدية والا جتماعية وجعله يتصدى ببسالة وتضحيات جسيمة لتغيير الواقع الفاسد والثورة على الانحراف ، وليس الاستئثار بمنصب أو مغنم …

وهذا درس عقائدي وتربوي مهم ينبغي أن يستوعبه المسؤولون في كل العهود والازمان والاماكن وتسلسل المسؤولية ، من أعلاها الى أدناها ، مهما كانت طبيعة انظمة الحكم القائمة ، فيكون الحسين قدوة ودليلا لمن يتصل مع المسؤول بنسب ، أو صلة ، وكيف تكون العلاقة بينهما ، وما يترتب عليها من تضحيات والتزامات كبيرة ، وتقديم الإنموذج الراقي في تجسيد المبادىء والقيم بالسلوك ، وفي النزاهة ونكران الذات وتطبيق القوانين والتعليمات …

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كلام مفيد :

إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع …