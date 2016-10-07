وعود اقتصادية غير واقعية في البرامج الانتخابية للاحزاب المغربية

– October 7, 2016

الرباط‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قدمت‭ ‬الأحزاب‭ ‬المغربية‭ ‬التي‭ ‬تنافست‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬المقررة‭ ‬الجمعة‭ ‬برامج‭ ‬انتخابية‭ ‬خصصت‭ ‬قسطا‭ ‬كبيرا‭ ‬لوعود‭ ‬اقتصادية‭ ‬تتعلق‭ ‬أساسا‭ ‬بالتشغيل‭ ‬وتحقيق‭ ‬الرفاهية،‭ ‬لكن‭ ‬أغلب‭ ‬هذه‭ ‬الوعود‭ ‬‮«‬غير‭ ‬واقعية‮»‬‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تراعي‭ ‬الظروف‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭. ‬

وبحسب‭ ‬مقولة‭ ‬منسوبة‭ ‬للماريشال‭ ‬ليوتي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مقيما‭ ‬عاما‭ ‬لفرنسا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1912‭ ‬و1925‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الاستعمار‭ ‬الفرنسي‭ ‬للمملكة‭ ‬فان‭ ‬‮«‬الحكم‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬مرتبط‭ ‬بتساقط‭ ‬الأمطار‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مقولة‭ ‬تجسد‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬الارتباط‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلاد‭ ‬واستقرار‭ ‬قطاع‭ ‬الزراعة،‭ ‬ما‭ ‬يفرز‭ ‬واقعا‭ ‬يفوق‭ ‬الوعود‭ ‬الانتخابية‭ ‬للاحزاب‭ ‬في‭ ‬التشغيل‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭.‬

‭ ‬وبفضل‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬حققت‭ ‬البلاد‭ ‬نسبة‭ ‬إنتاج‭ ‬قياسية‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬جنبتها‭ ‬استيراد‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬ارتفاعا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الأثمان،‭ ‬فاستطاع‭ ‬اقتصاد‭ ‬المغرب‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬نمو‭ ‬بلغت‭ ‬4,5%،‭ ‬أيما‭ ‬يقارب‭ ‬معدل‭ ‬5%‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬المغرب‭ ‬خلال‭ ‬العشر‭ ‬سنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ابقى‭ ‬فيه‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬المغربي‭ ‬توقعاته‭ ‬لنمو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬خلال‭ ‬2016‭ ‬لتتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1,2%‭ ‬و1,5%‭ ‬بسبب‭ ‬الجفاف‭ ‬الكبير‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬تعاكس‭ ‬أغلب‭ ‬برامج‭ ‬الأحزاب‭ ‬هذه‭ ‬التوقعات‭ ‬وتعد‭ ‬بتحقيق‭ ‬نسب‭ ‬نمو‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬و8%‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬الطقس‭ ‬والمتساقطات‭. ‬وتساهم‭ ‬الزراعة‭ ‬المغربية‭ ‬لوحدها‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬الداخلي‭ ‬الخام‭ ‬للبلاد‭ ‬بنسب‭ ‬متذبذبة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و20%‭ ‬تبعا‭ ‬لحجم‭ ‬المتساقطات‭ ‬المطرية‭ ‬سنويا،‭ ‬كما‭ ‬تشغل‭ ‬نحو‭ ‬40%‭ ‬من‭ ‬اليد‭ ‬العاملة‭ ‬النشطة‭. ‬

وإضافة‭ ‬لعدم‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬المتساقطات،‭ ‬تبقى‭ ‬الزراعة‭ ‬المغربية‭ ‬معيشة‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80%‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬المستغلة،‭ ‬ما‭ ‬يضعف‭ ‬من‭ ‬تنافسيتها،‭ ‬وهو‭ ‬مشكل‭ ‬تحاول‭ ‬البلاد‭ ‬تجاوزه‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬لمخطط‭ ‬المغرب‭ ‬الأخضر‭ ‬سنة‭ ‬2008‭. ‬ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬الارتباط‭ ‬العضوي‭ ‬بين‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمناخ‭ ‬تناقضا‭ ‬في‭ ‬معادلة‭ ‬النمو‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬المملكة‭ ‬عكسها‭ ‬لصالحها‭ ‬عبر‭ ‬تبنيها،‭ ‬بإشراف‭ ‬من‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬لسياسة‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬التصنيع‭ ‬وتطوير‭ ‬البنيات‭ ‬التحتية‭.‬

فإلى‭ ‬جانب‭ ‬الزراعة‭ ‬يتمحور‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬أخرى‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬توازنه‭ ‬وتطوره،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬قطاع‭ ‬الفوسفات‭ ‬الذي‭ ‬تملك‭ ‬البلاد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬مخزونه‭ ‬العالمي‭ ‬وتعتبر‭ ‬أول‭ ‬مصدر‭ ‬له‭. ‬بدورها‭ ‬تساهم‭ ‬تحويلات‭ ‬المغاربة‭ ‬المهاجرين‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬وعددهم‭ ‬يفوق‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬‭(‬12%‭ ‬من‭ ‬السكان‭)‬‭ ‬في‭ ‬جلب‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬اليها‭ ‬البلاد‭ ‬للاستيراد،‭ ‬وقد‭ ‬فاق‭ ‬حجمها‭ ‬خلال‭ ‬2015‭ ‬ستة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬‭(‬7%‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭)‬‭ ‬وملياري‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2016‭. ‬وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تساهم‭ ‬السياحة‭ ‬المغربية‭ ‬بشكل‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬مداخيل‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة‭ ‬والتشغيل،‭ ‬لكن‭ ‬منذ‭ ‬تفجيرات‭ ‬أركانة‭ ‬بمدينة‭ ‬مراكش‭ ‬سنة‭ ‬2011‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬الذي‭ ‬تعرفه‭ ‬بلدان‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬الربيع‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬يعاني‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬ركود‭ ‬لا‭ ‬يلبي‭ ‬الطموحات‭ ‬المعقودة‭ ‬عليه‭. ‬ولتجاوز‭ ‬التذبذب‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة‭ ‬وتقلبات‭ ‬المناخ،‭ ‬استثمرت‭ ‬البلاد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬البنيات‭ ‬التحتية‭ ‬الطرقية‭ ‬والمينائية‭ ‬والجوية‭ ‬والسككية‭ ‬ومناطق‭ ‬اللوجستيات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬تسهيل‭ ‬القوانين‭ ‬وإصلاح‭ ‬الضرائب‭ ‬لجعل‭ ‬المغرب‭ ‬قاعدة‭ ‬جذب‭ ‬لكبار‭ ‬المستثمرين‭ ‬وبوابة‭ ‬حديثة‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬التوغل‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لنادية‭ ‬صلاح‭ ‬رئيسة‭ ‬تحرير‭ ‬يومية‭ ‬‮«‬ليكونوميست‮»‬‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬البنيات‭ ‬التحتية‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬برعاية‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬وقد‭ ‬مكنت‭ ‬من‭ ‬جذب‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نسميه‭ ‬حرب‭ ‬الأرانب،‭ ‬أي‭ ‬أنه‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬تمسك‭ ‬أرنبا‭ ‬كبيرا‭ ‬حتى‭ ‬تتبعه‭ ‬باقي‭ ‬الأرانب‮»‬‭. ‬وبالفعل‭ ‬استطاعت‭ ‬البلاد‭ ‬بفضل‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬جذب‭ ‬مستثمرين‭ ‬كبار‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬‮«‬رينو‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬وعملاق‭ ‬الطيران‭ ‬الكندي‭ ‬‮«‬بومباردييه‮»‬‭ ‬وأخيرا‭ ‬العملاق‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬بوينغ‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬عقدا‭ ‬لتصدير‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬أراضيها‭. ‬لكن‭ ‬المشكل‭ ‬الذي‭ ‬يظل‭ ‬قائما‭ ‬بحسب‭ ‬نادية‭ ‬صلاح‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬والمقاولات‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يجدون‭ ‬أمامهم‭ ‬إدارة‭ ‬عمومية‭ ‬قليلة‭ ‬الكفاءة‭ ‬وتخلق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العراقيل‮»‬‭ ‬ويضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬ضعف‭ ‬مستوى‭ ‬ومهارات‭ ‬الخريجين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يتطلبها‭ ‬تحول‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬الأزرق‭ ‬الذي‭ ‬درس‭ ‬وقارن‭ ‬برامج‭ ‬تسعة‭ ‬أحزاب‭ ‬مغربية‭ ‬استأثرت‭ ‬بغالبية‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬السابقة‭ ‬فإن‭ ‬برامج‭ ‬هذه‭ ‬الأحزاب‭ ‬‮«‬مبنية‭ ‬على‭ ‬منطق‭ ‬متناغم‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تغير‭ ‬النموذج‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المغربي‭ ‬إلى‭ ‬نموذج‭ ‬تنموي‭ ‬يعتمد‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬التصنيع‭ ‬والتصدير‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬الأزرق‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬المنطق‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬البرامج‭ ‬الحزبية‭ ‬كان‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬سيناريو‭ ‬يتوقع‭ ‬تحقيق‭ ‬أحسن‭ ‬النتائج‭ ‬دون‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬التطورات‭ ‬الممكنة‭ ‬للسياق‭ ‬الدولي،‭ ‬وكذلك‭ ‬الظروف‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬الوطني‮»‬‭. ‬فعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬كما‭ ‬يشرح‭ ‬الأزرق‭ ‬‮«‬النمو‭ ‬العالمي‭ ‬غير‭ ‬مستقر‭ ‬وسيبلغ‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬الاحوال‭ ‬3%،‭ ‬ما‭ ‬سيؤثر‭ ‬حتما‭ ‬على‭ ‬صادرات‭ ‬المغرب‭ ‬خاصة‭ ‬تجاه‭ ‬أوروبا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ثمن‭ ‬البترول‭ ‬المنخفض‭ ‬اليوم‭ ‬سيعرف‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬القادمين‭ ‬ارتفاعا‭ ‬إلى‭ ‬75‭ ‬حتى‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬فرقاء‭ ‬البترول‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الجزائر‮»‬‭. ‬وهذه‭ ‬العوامل‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اتسام‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬الحالي‭ ‬بأزمة‭ ‬دورية‮»‬‭ ‬كما‭ ‬يوضح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المغربي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تأخذها‭ ‬برامج‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬المغربية‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‮»‬‭. ‬وحتى‭ ‬خيار‭ ‬التصنيع‭ ‬الذي‭ ‬ركزت‭ ‬عليه‭ ‬برامج‭ ‬الأحزاب‭ ‬للزيادة‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬سهلا‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬الأزرق‭ ‬‮«‬لأن‭ ‬التصنيع‭ ‬يعتمد‭ ‬وسائل‭ ‬إنتاج‭ ‬مستوردة‭ ‬يحدد‭ ‬السوق‭ ‬الدولي‭ ‬سعرها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تخلقها‭ ‬الصناعة‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬تتسم‭ ‬بالهشاشة‭ ‬ما‭ ‬سيضعف‭ ‬أكثر‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الداخلي‭ ‬الذي‭ ‬أنقذ‭ ‬اقتصاد‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬الموجة‭ ‬الثانية‭ ‬للأزمة‭ ‬العالمية‭ ‬سنة‭ ‬2009‮»‬‭.‬

وخيار‭ ‬التصنيع‭ ‬يتطلب‭ ‬أيضا‭ ‬تقديم‭ ‬تحفيزات‭ ‬ضريبية‭ ‬للشركات‭ ‬المستثمرة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيجعل‭ ‬مداخيل‭ ‬الدولة‭ ‬الضريبية،‭ ‬بحسب‭ ‬الأزرق،‭ ‬‮«‬تنخفض‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تحتاج‭ ‬البلاد‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لزيادة‭ ‬تنافسية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬ما‭ ‬سيدفعها‭ ‬للاستدانة‭ ‬الخارجية‮»‬‭.‬

واليوم‭ ‬كما‭ ‬يختم‭ ‬الأزرق‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬تناقض‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الأحزاب‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬منطق‮»‬،‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬أغلب‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬تعد‭ ‬بخفض‭ ‬العجر‭ ‬إلى‭ ‬3%‭ ‬والدين‭ ‬الخارجي‭ ‬إلى‭ ‬60%‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬الواقع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬يقول‭ ‬شيئا‭ ‬آخر‮»‬‭.‬