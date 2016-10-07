المغرب بين النظام الملكي والإصلاحات .. محطات متأرجحة بين اليسار والاسلاميين
الراط-(أ ف ب) - يحكم المملكة المغربية التي تشهد الجمعة انتخابات برلمانية، الملك محمد السادس الذي خلف والده الراحل الحسن الثاني على عرش البلاد سنة 1999. ومنذ ذلك الحين، قاد محمد السادس عددا من الإصلاحات في مجالات مختلفة، لكنه ظل الحكم والحاكم الفعلي في أهم القطاعات الاستراتيجية والحساسة.
المصالحة مع الماضي
استقل المغرب في العام 1956 بعدما كان تحت نظام الحماية الفرنسي. توفي الملك محمد الخامس في 1961 وخلفه ابنه الملك حسن. بعد توليه العرش، قرر الملك محمد السادس إطلاق آلية للعدالة الانتقالية لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حصلت في عهد والده الراحل خلال ما سمي ب»سنوات الجمر والرصاص». وبذلك تأسست هيئة الإنصاف والمصالحة في 2004 برئاسة المعتقل السياسي الراحل إدريس بنزكري لتكمل عمل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض التي استحدثت سنة 1999، واختتمت أعمالها بتقرير تضمن توصيات لإصلاح النظام السياسي اعتمد أغلبها في دستور صدر في 2011.
عمد الملك محمد السادس بصفته «أميرا للمؤمنين» بعد تفجيرات الدار البيضاء في 16 أيار/مايو 2003 الى إصلاح الحقل الديني من خلال إعادة هيكلة المجلس العلمي الأعلى وهيئة الإفتاء، ومراجعة طرق تكوين الأئمة وإدماج النساء في مجال الإرشاد الديني، إضافة إلى مراقبة أكثر من 50 ألف مسجد والخطب والمواعظ التي تقدمها. وانتهى الأمر بمنع الأئمة والقيمين الدينيين من ممارسة العمل السياسي والنقابي في نوع من فصل الدين عن السياسة.
مدونة الأسرة لإعادة الاعتبار للمرأة
بعد صراع محتدم بين الإسلاميين والمطالبين بالحداثة في المملكة حول «الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية»، لجأ المختلفون إلى تحكيم الملك الذي دفع في اتجاه إصدار قانون حمل اسم مدونة الأسرة سنة 2004 لينهي بذلك الانقسام الحاد في المجتمع. وكان هدف المدونة الأساسي تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية مع منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتسهيل الطلاق. وانتهى مسار تعزيز حقوق المرأة بإعلان المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، لكن الجمعيات النسائية ما زالت تناضل لاقرار القوانين مقابل مقاومة المحافظين.
تحرير غير مكتمل للإعلام العمومي
تم سنة 2002 إحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري بميزانية من القصر الملكي. وأعلن إلغاء احتكار الدولة لمجال البث الإذاعي والتلفزيوني عبر إصدار قانون خاص بالقطاع. وبعد سنوات من العمل منحت هذه الهيئة سنة 2006 وللمرة الاولى في تاريخ المغرب عشرة تراخيص لإحداث واستغلال خدمات إذاعية. لكن مجال التلفزيون ظل حتى اليوم حكرا على الدولة بقنواته التي يقارب عددها العشرة، وما زالت المطالب قائمة لتحرير هذه القنوات.
تبني دستور 2011
بعد ضغط قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية 2011 في سياق «الربيع العربي»، أطلق الملك محمد السادس في التاسع من آذار/مارس 2011، عبر خطاب وصف ب»التاريخي»، عملية إصلاح شاملة للدستور بإشراف لجنة عين أعضاءها بنفسه. وفتحت اللجنة المشاورات وتلقت قرابة 150 مقترحا انتهت بطرح الدستور للتصويت في تموز/يوليو من السنة نفسها، فحظي بموافقة الأغلبية الساحقة من المغاربة ومكن من تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة مع احتفاظ الملك بمجالات استراتيجية أهمها الجيش والأمن والدبلوماسية والتعيين في المؤسسات والوظائف الاستراتجية.
الأمازيغية
بعد سنوات من النضال الذي قادته الحركة الأمازيغية المغربية، اعترف دستور 2011 في سابقة في تاريخ المغرب، بأن الأمازيغية لغة رسمية وجب تعميمها في المؤسسات الرسمية وتلقينها في المدارس. وتبنى المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك بداية أيلول/سبتمبر القانون الخاص بجعل الأمازيغية لغة رسمية، وسيكون على الحكومة المقبلة تنفيذه على أرض الواقع. وسبق هذا الاعتراف تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم تبني حرف تيفيناغ الامازيغي بتحكيم ملكي واختبار تدريس الأمازيغية في عدد من مدارس المغرب.
تبني الجهوية (اللامركزية) الموسعة
انتقل المغرب من 16 جهة إلى 12 جهة بعد تبني الدستور لنظام الجهوية الموسعة التي تمنح رؤساء الجهات المنتخبين نهاية 2015 سلطات أوسع مما كانت لهم، وتمكنهم من إشراك المواطن في اتخاذ القرار عبر آليات جديدة للديموقراطية التشاركية، وذلك بعد عقود من هيمنة السلطة المركزية على الحياة السياسية دون تشاور فعلي مع المواطنين.
الحكم الذاتي في الصحراء
الصحراء الغربية أرض واسعة يقطنها حوالى نصف مليون شخص، وهي مستعمرة اسبانية سابقة يسيطر عليها المغرب منذ 1975 ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيه.
لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب باستقلال الصحراء الغربية وتطالب باستفتاء حول حق تقرير المصير.
في 11 نيسان/أبريل 2007، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية الى الأمين العام للأمم المتحدة. وانطلق مسلسل المفاوضات مع جبهة البوليساريو من دون أن تفضي الى نتيجة. وهذا ما دفع الملك إلى اطلاق مشروع ضخم لتنمية الأقاليم الصحراوية بموازنة فاقت سبعة مليارات دولار نهاية 2015، في نوع من فرض سياسة الأمر الواقع.
سياسة بيئية إرادية
التزم المغرب بخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة بنسبة 13% بحلول سنة 2020 بجهد مالي ذاتي قدره عشرة مليارات دولار لتنفيذ مشاريع ضخمة لإنتاج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والمياه وتغطية 42% من حاجات البلاد من الطاقة. وخلال قمة المناخ 21 في باريس، التزم الملك محمد السادس شخصيا برفع تلك النسبة لتصل إلى 52% بحلول 2030. وساعده ذلك في التأهل لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ الثاني والعشرين المنتظر منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لمتابعة مقررات مؤتمر باريس التي نصت على الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين مع نهاية القرن الحالي.