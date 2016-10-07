المغرب بين النظام الملكي والإصلاحات .. محطات متأرجحة بين اليسار والاسلاميين

– October 7, 2016

الراط‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬يحكم‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬الجمعة‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمانية،‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬والده‭ ‬الراحل‭ ‬الحسن‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬البلاد‭ ‬سنة‭ ‬1999‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬قاد‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الإصلاحات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة،‭ ‬لكنه‭ ‬ظل‭ ‬الحكم‭ ‬والحاكم‭ ‬الفعلي‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والحساسة‭.‬

المصالحة‭ ‬مع‭ ‬الماضي‭ ‬

استقل‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1956‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬تحت‭ ‬نظام‭ ‬الحماية‭ ‬الفرنسي‭. ‬توفي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬1961‭ ‬وخلفه‭ ‬ابنه‭ ‬الملك‭ ‬حسن‭. ‬بعد‭ ‬توليه‭ ‬العرش،‭ ‬قرر‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬إطلاق‭ ‬آلية‭ ‬للعدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬لطي‭ ‬ماضي‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الجسيمة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬والده‭ ‬الراحل‭ ‬خلال‭ ‬ما‭ ‬سمي‭ ‬ب‮»‬سنوات‭ ‬الجمر‭ ‬والرصاص‮»‬‭. ‬وبذلك‭ ‬تأسست‭ ‬هيئة‭ ‬الإنصاف‭ ‬والمصالحة‭ ‬في‭ ‬2004‭ ‬برئاسة‭ ‬المعتقل‭ ‬السياسي‭ ‬الراحل‭ ‬إدريس‭ ‬بنزكري‭ ‬لتكمل‭ ‬عمل‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬المستقلة‭ ‬للتعويض‭ ‬التي‭ ‬استحدثت‭ ‬سنة‭ ‬1999،‭ ‬واختتمت‭ ‬أعمالها‭ ‬بتقرير‭ ‬تضمن‭ ‬توصيات‭ ‬لإصلاح‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬اعتمد‭ ‬أغلبها‭ ‬في‭ ‬دستور‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬2011‭.‬

عمد‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬بصفته‭ ‬‮«‬أميرا‭ ‬للمؤمنين‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬تفجيرات‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2003‭ ‬الى‭ ‬إصلاح‭ ‬الحقل‭ ‬الديني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬المجلس‭ ‬العلمي‭ ‬الأعلى‭ ‬وهيئة‭ ‬الإفتاء،‭ ‬ومراجعة‭ ‬طرق‭ ‬تكوين‭ ‬الأئمة‭ ‬وإدماج‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإرشاد‭ ‬الديني،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مراقبة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬مسجد‭ ‬والخطب‭ ‬والمواعظ‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭. ‬وانتهى‭ ‬الأمر‭ ‬بمنع‭ ‬الأئمة‭ ‬والقيمين‭ ‬الدينيين‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬والنقابي‭ ‬في‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬فصل‭ ‬الدين‭ ‬عن‭ ‬السياسة‭.‬

‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬لإعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬للمرأة

بعد‭ ‬صراع‭ ‬محتدم‭ ‬بين‭ ‬الإسلاميين‭ ‬والمطالبين‭ ‬بالحداثة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدماج‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية‮»‬،‭ ‬لجأ‭ ‬المختلفون‭ ‬إلى‭ ‬تحكيم‭ ‬الملك‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬حمل‭ ‬اسم‭ ‬مدونة‭ ‬الأسرة‭ ‬سنة‭ ‬2004‭ ‬لينهي‭ ‬بذلك‭ ‬الانقسام‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬وكان‭ ‬هدف‭ ‬المدونة‭ ‬الأساسي‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬داخل‭ ‬الأسرة‭ ‬المغربية‭ ‬مع‭ ‬منحها‭ ‬حقوقا‭ ‬جديدة‭ ‬وتقييد‭ ‬تعدد‭ ‬الأزواج‭ ‬وتسهيل‭ ‬الطلاق‭. ‬وانتهى‭ ‬مسار‭ ‬تعزيز‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬بإعلان‭ ‬المغرب‭ ‬سحب‭ ‬تحفظاته‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الدولية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬المرأة،‭ ‬لكن‭ ‬الجمعيات‭ ‬النسائية‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تناضل‭ ‬لاقرار‭ ‬القوانين‭ ‬مقابل‭ ‬مقاومة‭ ‬المحافظين‭.‬

تحرير‭ ‬غير‭ ‬مكتمل‭ ‬للإعلام‭ ‬العمومي‭ ‬

تم‭ ‬سنة‭ ‬2002‭ ‬إحداث‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للاتصال‭ ‬السمعي‭ ‬والبصري‭ ‬بميزانية‭ ‬من‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭. ‬وأعلن‭ ‬إلغاء‭ ‬احتكار‭ ‬الدولة‭ ‬لمجال‭ ‬البث‭ ‬الإذاعي‭ ‬والتلفزيوني‭ ‬عبر‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬خاص‭ ‬بالقطاع‭. ‬وبعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬منحت‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬سنة‭ ‬2006‭ ‬وللمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المغرب‭ ‬عشرة‭ ‬تراخيص‭ ‬لإحداث‭ ‬واستغلال‭ ‬خدمات‭ ‬إذاعية‭. ‬لكن‭ ‬مجال‭ ‬التلفزيون‭ ‬ظل‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬حكرا‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬بقنواته‭ ‬التي‭ ‬يقارب‭ ‬عددها‭ ‬العشرة،‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬المطالب‭ ‬قائمة‭ ‬لتحرير‭ ‬هذه‭ ‬القنوات‭.‬

تبني‭ ‬دستور‭ ‬2011‭ ‬

بعد‭ ‬ضغط‭ ‬قادته‭ ‬حركة‭ ‬20‭ ‬فبراير‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬بداية‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬‮«‬الربيع‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬أطلق‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2011،‭ ‬عبر‭ ‬خطاب‭ ‬وصف‭ ‬ب‮»‬التاريخي‮»‬،‭ ‬عملية‭ ‬إصلاح‭ ‬شاملة‭ ‬للدستور‭ ‬بإشراف‭ ‬لجنة‭ ‬عين‭ ‬أعضاءها‭ ‬بنفسه‭. ‬وفتحت‭ ‬اللجنة‭ ‬المشاورات‭ ‬وتلقت‭ ‬قرابة‭ ‬150‭ ‬مقترحا‭ ‬انتهت‭ ‬بطرح‭ ‬الدستور‭ ‬للتصويت‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬نفسها،‭ ‬فحظي‭ ‬بموافقة‭ ‬الأغلبية‭ ‬الساحقة‭ ‬من‭ ‬المغاربة‭ ‬ومكن‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬صلاحيات‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬مع‭ ‬احتفاظ‭ ‬الملك‭ ‬بمجالات‭ ‬استراتيجية‭ ‬أهمها‭ ‬الجيش‭ ‬والأمن‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬والتعيين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬والوظائف‭ ‬الاستراتجية‭.‬

الأمازيغية‭ ‬

بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬النضال‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬الحركة‭ ‬الأمازيغية‭ ‬المغربية،‭ ‬اعترف‭ ‬دستور‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المغرب،‭ ‬بأن‭ ‬الأمازيغية‭ ‬لغة‭ ‬رسمية‭ ‬وجب‭ ‬تعميمها‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرسمية‭ ‬وتلقينها‭ ‬في‭ ‬المدارس‭. ‬وتبنى‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬الذي‭ ‬يرأسه‭ ‬الملك‭ ‬بداية‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬بجعل‭ ‬الأمازيغية‭ ‬لغة‭ ‬رسمية،‭ ‬وسيكون‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬تنفيذه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭. ‬وسبق‭ ‬هذا‭ ‬الاعتراف‭ ‬تأسيس‭ ‬المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬للثقافة‭ ‬الأمازيغية،‭ ‬ثم‭ ‬تبني‭ ‬حرف‭ ‬تيفيناغ‭ ‬الامازيغي‭ ‬بتحكيم‭ ‬ملكي‭ ‬واختبار‭ ‬تدريس‭ ‬الأمازيغية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬المغرب‭.‬

‭ ‬تبني‭ ‬الجهوية‭ (‬اللامركزية‭) ‬الموسعة‭ ‬

انتقل‭ ‬المغرب‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬جهة‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬جهة‭ ‬بعد‭ ‬تبني‭ ‬الدستور‭ ‬لنظام‭ ‬الجهوية‭ ‬الموسعة‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬رؤساء‭ ‬الجهات‭ ‬المنتخبين‭ ‬نهاية‭ ‬2015‭ ‬سلطات‭ ‬أوسع‭ ‬مما‭ ‬كانت‭ ‬لهم،‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬إشراك‭ ‬المواطن‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬عبر‭ ‬آليات‭ ‬جديدة‭ ‬للديموقراطية‭ ‬التشاركية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬هيمنة‭ ‬السلطة‭ ‬المركزية‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬دون‭ ‬تشاور‭ ‬فعلي‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭.‬

الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬

الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬أرض‭ ‬واسعة‭ ‬يقطنها‭ ‬حوالى‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬وهي‭ ‬مستعمرة‭ ‬اسبانية‭ ‬سابقة‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬المغرب‭ ‬منذ‭ ‬1975‭ ‬ويعتبرها‭ ‬جزءا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬أراضيه‭.‬

لكن‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬تطالب‭ ‬باستقلال‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬وتطالب‭ ‬باستفتاء‭ ‬حول‭ ‬حق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭.‬

في‭ ‬11‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2007،‭ ‬قدم‭ ‬المغرب‭ ‬مبادرة‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬الى‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬وانطلق‭ ‬مسلسل‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬جبهة‭ ‬البوليساريو‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تفضي‭ ‬الى‭ ‬نتيجة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الملك‭ ‬إلى‭ ‬اطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬ضخم‭ ‬لتنمية‭ ‬الأقاليم‭ ‬الصحراوية‭ ‬بموازنة‭ ‬فاقت‭ ‬سبعة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬نهاية‭ ‬2015،‭ ‬في‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬سياسة‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭.‬

‭ ‬سياسة‭ ‬بيئية‭ ‬إرادية

التزم‭ ‬المغرب‭ ‬بخفض‭ ‬انبعاثاته‭ ‬من‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬بنسبة‭ ‬13%‭ ‬بحلول‭ ‬سنة‭ ‬2020‭ ‬بجهد‭ ‬مالي‭ ‬ذاتي‭ ‬قدره‭ ‬عشرة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬ضخمة‭ ‬لإنتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬من‭ ‬الشمس‭ ‬والرياح‭ ‬والمياه‭ ‬وتغطية‭ ‬42%‭ ‬من‭ ‬حاجات‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭. ‬وخلال‭ ‬قمة‭ ‬المناخ‭ ‬21‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬التزم‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬شخصيا‭ ‬برفع‭ ‬تلك‭ ‬النسبة‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬52%‭ ‬بحلول‭ ‬2030‭. ‬وساعده‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لاستضافة‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للمناخ‭ ‬الثاني‭ ‬والعشرين‭ ‬المنتظر‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬لمتابعة‭ ‬مقررات‭ ‬مؤتمر‭ ‬باريس‭ ‬التي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الأرض‭ ‬بدرجتين‭ ‬مئويتين‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‭ ‬الحالي‭.‬