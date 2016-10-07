تركيا:دور المليشيات الشيعية في معركة الموصل سيزيد المشاكل
زعيم العصائب:لن نسمح للجيش التركي بالمشاركة في تحرير نينوى
أنقرة - توركان اسماعيل
قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الجمعة إن تصريحات بغداد بشأن معسكر بعشيقة في شمال العراق حيث تدرب تركيا مقاتلين وتمدهم بالسلاح لمحاربة داعش”خطيرة واستفزازية».
وقال يلدريم للصحفيين في أنقرة «جنودنا ينفذون عملا مفيدا للغاية في العراق. ليس لدينا موقف عدائي تجاههم. جنودنا يحاربون ضد تنظيم داعش هناك.»
فيما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الجمعة إن مشاركة مقاتلين من مليشيات شيعية في عملية لطرد تنظيم داعش من مدينة الموصل العراقية لن تحقق السلام مضيفا أنه يجب إشراك قوات دربتها تركيا.
وتصاعدت التوترات بين العراق وتركيا مع تزايد التوقعات عن هجوم لاستعادة الموصل. ونقطة الخلاف الرئيسية بين الجانبين هي وجود قوات تركية في الأراضي العراقية أغلبها في معسكر بعشيقة بشمال العراق تدرب مقاتلين من السنة ووحدات من قوات البشمركة الكردية تريد تركيا أن يقوموا بدور في معركة الموصل. ومع ذلك تصر الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة في بغداد على أن تكون قواتها في مقدمة الهجوم على الموصل أكبر المدن الخاضعة لسيطرة داعش .
وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الإسباني «القوات التي دربناها في معسكر بعشيقة هي من أهل الموصل. مشاركة هذه القوات مهمة لنجاح العملية.» وأضاف «إشراك ميليشيات شيعية في العملية لن يحقق السلام للموصل. على العكس سيزيد المشاكل.» وتابع أن تركيا مستعدة لدعم الهجوم. وأضفى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الجمعة مزيدا من التصلب على الخطاب التركي بشأن الأمر قائلا إن تصريحات بغداد بشأن معسكر بعشيقة «خطيرة واستفزازية».
وقال يلدريم للصحفيين «جنودنا ينفذون عملا مفيدا للغاية في العراق. ليس لدينا موقف عدائي تجاههم. جنودنا يحاربون متشددي تنظيم داعش هناك.» على صعيد اخر قال زعيم مليشيا عصائب أهل الحق، الجمعة، إن قوات الحشد الشعبي ستشارك في العملية العسكرية العراقية لتحرير مدينة الموصل من سيطرة «داعش». وأضاف قيس الخزعلي، في خطاب متلفز أمام العشرات من أنصاره في محافظة بابل «لن نسمح لـ أردوغان وقواته بالمشاركة في عملية تحرير الموصل». واضاف «لا اردوغان ولا عائلة بيت النجيفي قادرون على منع مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل، وأن قوات الحشد الشعبي ستحبط مخطط تقسيم الموصل كما منعت مخططات سابقة في الانبار وصلاح الدين».
وأوضح «أن الحشد الشعبي سينتصر في الموصل وسيبقى في الموصل وسنذهب الى الموصل ولن نسمح لاردوغان بمشاركة قواته في المعركة… انت موجود… ونحن موجودون… لن نسمح لك بالمشاركة في معركة التحرير لأن الموصل أرضنا وعرضنا وانت يا اردوغان شخص غريب».
وصوت البرلمان التركي الأسبوع الماضي لصالح مد انتشار ما يقدر بألفي جندي في شمال العراق لعام لقتال «التنظيمات الإرهابية» فيما يرجح أنها إشارة إلى المسلحين الأكراد وكذلك إلى الدولة الإسلامية.
وندد العراق بالتصويت وحذر رئيس وزرائه حيدر العبادي من أن تركيا تخاطر بإشعال حرب إقليمية. وطلبت حكومته عقد اجتماع طاريء لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الأمر.
ومن المتوقع أن تبدأ في غضون أسابيع حملة استعادة الموصل التي استولى عليها تنظيم داعش في 2014.
وفي تحليل نشر أمس الخميس تساءلت منظمة هيومن رايتس ووتش عما إذا كانت الفصائل الشيعية ستشارك في الهجوم على ضوء انتهاكات خلال عمليات سابقة في معاقل يسيطر عليها متشددون سنة. وقالت المنظمة الحقوقية «هؤلاء الممنوعون من المشاركة يجب أن يشملوا عناصر قوات الحشد الشعبي وهي مجموعة من القوات المسلحة المتحالفة مع الحكومة.»
وتضم قوات الحشد الشعبي مقاتلين شيعة في الأساس.
وقالت هيومن رايتس ووتش «آخر ما يجب أن تسمح به السلطات أن تنفذ قوات تنتهك حقوق الإنسان هجمات انتقامية في مناخ يسمح بالإفلات من العقاب.»