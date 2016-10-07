تركيا:دور المليشيات الشيعية في معركة الموصل سيزيد المشاكل

– October 7, 2016

زعيم‭ ‬العصائب‭:‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬للجيش‭ ‬التركي‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬نينوى

أنقرة‭ ‬‭-‬‭ ‬توركان‭ ‬اسماعيل‮ ‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلدريم‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬تصريحات‭ ‬بغداد‭ ‬بشأن‭ ‬معسكر‭ ‬بعشيقة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬تدرب‭ ‬تركيا‭ ‬مقاتلين‭ ‬وتمدهم‭ ‬بالسلاح‭ ‬لمحاربة‭ ‬داعش”خطيرة‭ ‬واستفزازية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬يلدريم‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬جنودنا‭ ‬ينفذون‭ ‬عملا‭ ‬مفيدا‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬موقف‭ ‬عدائي‭ ‬تجاههم‭. ‬جنودنا‭ ‬يحاربون‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬هناك‭.‬‮»‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاووش‭ ‬أوغلو‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬مقاتلين‮ ‬‭ ‬من‭ ‬مليشيات‭ ‬شيعية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬لطرد‭ ‬تنظيم‮ ‬‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬العراقية‭ ‬لن‭ ‬تحقق‭ ‬السلام‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬إشراك‭ ‬قوات‭ ‬دربتها‭ ‬تركيا‭.‬

وتصاعدت‭ ‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وتركيا‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬التوقعات‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬لاستعادة‭ ‬الموصل‭. ‬ونقطة‭ ‬الخلاف‭ ‬الرئيسية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬هي‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬أغلبها‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬بعشيقة‭ ‬بشمال‭ ‬العراق‭ ‬تدرب‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬ووحدات‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬تريد‭ ‬تركيا‭ ‬أن‭ ‬يقوموا‭ ‬بدور‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬تصر‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الشيعة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الموصل‭ ‬أكبر‭ ‬المدن‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬داعش‭ .‬

وقال‭ ‬تشاووش‭ ‬أوغلو‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الإسباني‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬التي‭ ‬دربناها‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬بعشيقة‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬الموصل‭. ‬مشاركة‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬مهمة‭ ‬لنجاح‭ ‬العملية‭.‬‮»‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إشراك‭ ‬ميليشيات‭ ‬شيعية‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬لن‭ ‬يحقق‭ ‬السلام‭ ‬للموصل‭. ‬على‭ ‬العكس‭ ‬سيزيد‭ ‬المشاكل‭.‬‮»‬‭ ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬مستعدة‭ ‬لدعم‭ ‬الهجوم‭. ‬وأضفى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلدريم‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التصلب‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬التركي‭ ‬بشأن‭ ‬الأمر‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬تصريحات‭ ‬بغداد‭ ‬بشأن‭ ‬معسكر‭ ‬بعشيقة‭ ‬‮«‬خطيرة‭ ‬واستفزازية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬يلدريم‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬جنودنا‭ ‬ينفذون‭ ‬عملا‭ ‬مفيدا‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬موقف‭ ‬عدائي‭ ‬تجاههم‭. ‬جنودنا‭ ‬يحاربون‭ ‬متشددي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬هناك‭.‬‮»‬‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اخر‭ ‬قال‭ ‬زعيم‭ ‬مليشيا‭ ‬عصائب‭ ‬أهل‭ ‬الحق،‭ ‬الجمعة،‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬العراقية‭ ‬لتحرير‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬قيس‭ ‬الخزعلي،‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬أمام‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬بابل‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬لـ‭ ‬أردوغان‭ ‬وقواته‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬اردوغان‭ ‬ولا‭ ‬عائلة‭ ‬بيت‭ ‬النجيفي‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬مشاركة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل،‭ ‬وأن‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬ستحبط‭ ‬مخطط‭ ‬تقسيم‭ ‬الموصل‭ ‬كما‭ ‬منعت‭ ‬مخططات‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬الانبار‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‮»‬‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬‮«‬أن‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬سينتصر‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬وسيبقى‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬وسنذهب‭ ‬الى‭ ‬الموصل‭ ‬ولن‭ ‬نسمح‭ ‬لاردوغان‭ ‬بمشاركة‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬المعركة‭… ‬انت‭ ‬موجود‭… ‬ونحن‭ ‬موجودون‭… ‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬لك‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬التحرير‭ ‬لأن‭ ‬الموصل‭ ‬أرضنا‭ ‬وعرضنا‭ ‬وانت‭ ‬يا‭ ‬اردوغان‭ ‬شخص‭ ‬غريب‮»‬‭.‬

وصوت‭ ‬البرلمان‭ ‬التركي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لصالح‭ ‬مد‭ ‬انتشار‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بألفي‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬لعام‭ ‬لقتال‭ ‬‮«‬التنظيمات‭ ‬الإرهابية‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يرجح‭ ‬أنها‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬المسلحين‭ ‬الأكراد‭ ‬وكذلك‭ ‬إلى‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وندد‭ ‬العراق‭ ‬بالتصويت‭ ‬وحذر‭ ‬رئيس‭ ‬وزرائه‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬تخاطر‭ ‬بإشعال‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭. ‬وطلبت‭ ‬حكومته‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬طاريء‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمناقشة‭ ‬الأمر‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬حملة‭ ‬استعادة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬استولى‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬

وفي‭ ‬تحليل‭ ‬نشر‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬تساءلت‭ ‬منظمة‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الفصائل‭ ‬الشيعية‭ ‬ستشارك‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬انتهاكات‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬معاقل‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬متشددون‭ ‬سنة‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬الحقوقية‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬الممنوعون‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يشملوا‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭.‬‮»‬

وتضم‭ ‬قوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬مقاتلين‭ ‬شيعة‭ ‬في‭ ‬الأساس‭.‬

وقالت‭ ‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬‮«‬آخر‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬به‭ ‬السلطات‭ ‬أن‭ ‬تنفذ‭ ‬قوات‭ ‬تنتهك‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬هجمات‭ ‬انتقامية‭ ‬في‭ ‬مناخ‭ ‬يسمح‭ ‬بالإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭.‬‮»‬