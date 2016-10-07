 الرئيس الكولومبي ينال جائزة نوبل للسلام دفعاً لمسيرة الإستقرار

– October 7, 2016

اوسلو‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‮ ‬‭ ‬—الزمان‭ ‬

منحت‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬للعام‭ ‬2016‭ ‬الجمعة‭ ‬للرئيس‭ ‬الكولومبي‭ ‬خوان‭ ‬مانويل‭ ‬سانتوس‭ ‬لمساعدته‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬بعد‭ ‬النكسة‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬رفض‭ ‬الكولومبيين‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬وقعه‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الثورية‭ ‬‭(‬فارك‭)‬‭. ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬خبراء‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬بامكانه‭ ‬ان‭ ‬يلعب‭ ‬دور‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬والتحول‭ ‬من‭ ‬خصم‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬محايد‭ ‬عبر‭ ‬اعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬للمعارضة‭ ‬المعتدلة‭ . ‬وخالف‭ ‬اختيار‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬توقعات‭ ‬الخبراء‭ ‬حيث‭ ‬بدا‭ ‬انها‭ ‬تجاهلت‭ ‬الارادة‭ ‬الشعبية‭ ‬وايضا‭ ‬احد‭ ‬طرفي‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬بعكس‭ ‬حالات‭ ‬كثيرة‭ ‬سابقة‭. ‬ووقع‭ ‬الرئيس‭ ‬الكولومبي‭ ‬وقائد‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الثورية‭ ‬الكولومبية‮»‬‭ ‬رودريغو‭ ‬لوندونو‭ ‬المعروف‭ ‬باسمي‭ ‬‮«‬تيموليون‭ ‬خيمينيز‮»‬‭ ‬و‮»‬تيموشنكو‮»‬‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬اتفاقا‭ ‬لانهاء‭ ‬نزاع‭ ‬اوقع‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬260‭ ‬الف‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬52‭ ‬عاما‭. ‬لكن‭ ‬الناخبين‭ ‬الكولومبيين‭ ‬احدثوا‭ ‬المفاجاة‭ ‬الاحد‭ ‬الماضي‭ ‬ورفضوا‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬وبفارق‭ ‬بسيط‭ ‬الاتفاق،‭ ‬مجبرين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬التفاوض‭. ‬وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬كاسي‭ ‬كولمان‭ ‬فايف‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬اوسلو‭ ‬ان‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬النروجية‭ ‬قررت‭ ‬منح‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬السلام‭ ‬للعام‭ ‬2016‭ ‬للرئيس‭ ‬الكولومبي‭ ‬خوان‭ ‬مانويل‭ ‬سانتوس‭ ‬تكريما‭ ‬لجهوده‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬انهاء‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬الاهلية‭ ‬في‭ ‬بلاده‮»‬‭.‬

واشارت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬فعلي‭ ‬في‭ ‬توقف‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬واندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬الاهلية‭ ‬مجددا‭. ‬وهذا‭ ‬يعطي‭ ‬اهمية‭ ‬اكبر‭ ‬لمواصلة‭ ‬الاطراف‭ ‬برئاسة‭ ‬الرئيس‭ ‬سانتوس‭ ‬وزعيم‭ ‬فارك‭ ‬رودريغو‭ ‬لوندونو‭ ‬احترام‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يشجع‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬الجيدة‭ ‬وكل‭ ‬الاطراف‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بدور‭ ‬حاسم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬وان‭ ‬يحمل‭ ‬اخيرا‭ ‬السلام‭ ‬الى‭ ‬كولومبيا‭ ‬بعد‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وبذلك‭ ‬فان‭ ‬الطرف‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬المكافاة‭ ‬هو‭ ‬الرئيس‭ ‬الكولومبي‭.‬

وقال‭ ‬هذا‭ ‬الاخير‭ ‬انه‭ ‬يقبل‭ ‬الجائزة‭ ‬‮«‬باسم‭ ‬جميع‭ ‬الكولومبيين،‭ ‬وخصوصا‭ ‬ملايين‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬خلفهم‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬قريبون‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬السلام‭ ‬‭(‬‭..‬‭)‬‭ ‬سيمثل‭ ‬هذا‭ ‬تشجيعا‭ ‬كبيرا‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬السلام‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‮»‬‭.‬

‭-‬‭ ‬تهنئة‭ ‬يوريبي‭ ‬‭-‬

و‮»‬هنات‮»‬‭ ‬فارك‭ ‬رغم‭ ‬حرمانها‭ ‬من‭ ‬الجائزة،‭ ‬الرئيس‭ ‬الكولومبي‭.‬

وقال‭ ‬خيمينيز‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الجائزة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬نطمح‭ ‬اليها‭ ‬هي‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬بدون‭ ‬قوات‭ ‬شبه‭ ‬عسكرية‭ ‬ولا‭ ‬انتقام‭ ‬ولا‭ ‬اكاذيب‮»‬‭.‬

واوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬انه‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬الجائزة‭ ‬ايضا‭ ‬كتكريم‭ ‬‭(‬‭..‬‭)‬‭ ‬لكافة‭ ‬الاطراف‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬السلام‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الرهينة‭ ‬السابقة‭ ‬لدى‭ ‬فارك‭ ‬انغريد‭ ‬بيتانكور‭ ‬ان‭ ‬المتمردين‭ ‬كانوا‭ ‬يستحقون‭ ‬تقاسم‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الكولومبي‭ ‬الذي‭ ‬هناته‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬معهد‭ ‬البحوث‭ ‬حول‭ ‬السلام‭ ‬باوسلو‭ ‬كرستين‭ ‬بيرغ‭ ‬هاربيكان‭ ‬‮«‬ان‭ ‬منح‭ ‬الجائزة‭ ‬لفارك‭ ‬كان‭ ‬سيكون‭ ‬موضع‭ ‬عدم‭ ‬رضى‭ ‬المتشائمين‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬‭(‬‭..‬‭)‬‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬مسالة‭ ‬مبدا‭. ‬فارك‭ ‬ينظر‭ ‬اليها‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬حركة‭ ‬تمرد‭ ‬ملطخ‭ ‬ضميرها‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬العنف‮»‬‭. ‬وتعهدت‭ ‬الحكومة‭ ‬الكولومبية‭ ‬وفارك‭ ‬الجمعة‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬‮«‬الثنائي‭ ‬والنهائي‮»‬‭ ‬وادخال‭ ‬‮«‬تعديلات‮»‬‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬للحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬رغم‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستفتاء‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬لفريقي‭ ‬المفاوضين‭ ‬‮«‬نجدد‭ ‬التزامنا‭ ‬‭(‬‭..‬‭)‬‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الثنائي‭ ‬والنهائي‭ ‬المبرم‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬الماضي‮»‬‭. ‬ونشر‭ ‬البيان‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬للرئيس‭ ‬الكولومبي‭.‬

كما‭ ‬حاولت‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬النقد‭ ‬لمنح‭ ‬الجائزة‭ ‬بما‭ ‬يعاكس‭ ‬الارادة‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬رفضت‭ ‬الاتفاق‭.‬

واعتبرت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬ان‭ ‬رفض‭ ‬غالبية‭ ‬بسيطة‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬الكولومبيين‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬الاحد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬انتهت،‭ ‬فالاستفتاء‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬تصويتا‭ ‬مع‭ ‬السلام‭ ‬او‭ ‬ضده‮»‬‭.‬

وهنأ‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ومتزعم‭ ‬رافضي‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬مع‭ ‬فارك‭ ‬الفارو‭ ‬يوريبي،‭ ‬خلفه‭ ‬سانتوس‭ ‬وقال‭ ‬انه‭ ‬يامل‭ ‬ان‭ ‬يتيح‭ ‬منح‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬اتفاقات‭ ‬مسيئة‭ ‬للديمقراطية‮»‬‭.‬

في‭ ‬ردود‭ ‬الفعل،‭ ‬اعربت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬املها‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يعطي‭ ‬منح‭ ‬الرئيس‭ ‬الكولومبي‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬‮«‬دفعا‭ ‬قويا‮»‬‭ ‬لعملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬اميركا‭ ‬اللاتينية‭.‬

وكان‭ ‬سانتوس‭ ‬وقائد‭ ‬فارك‭ ‬اكدا‭ ‬بعد‭ ‬فشل‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الاحد‭ ‬انهما‭ ‬سيواصلان‭ ‬السعي‭ ‬الى‭ ‬السلام‭.‬

ونص‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬نزع‭ ‬اسلحة‭ ‬5765‭ ‬من‭ ‬متمردي‭ ‬‮«‬فارك‮»‬‭ ‬وتحويل‭ ‬هذه‭ ‬الحركة‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬سياسية‭ ‬تتولى‭ ‬مقاعد‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭ ‬الكولومبي‭. ‬كما‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬تعويضات‭ ‬للضحايا‭ ‬واجراء‭ ‬محاكمات‭ ‬ووقف‭ ‬انتاج‭ ‬المخدرات‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يؤجج‭ ‬النزاع‭.‬

وتتألف‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬من‭ ‬دبلوم‭ ‬وميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬وشيك‭ ‬بقيمة‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬كورون‭ ‬سويدي‭ ‬‭(‬حوالى‭ ‬830‭ ‬الف‭ ‬يورو‭)‬‭. ‬وستسلم‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬اوسلو‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬رحيل‭ ‬مؤسس‭ ‬جوائز‭ ‬نوبل‭ ‬العالم‭ ‬السويدي‭ ‬الفرد‭ ‬نوبل‭.‬

وكانت‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬منحت‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬الى‭ ‬رباعي‭ ‬الحوار‭ ‬التونسي‭ ‬تكريما‭ ‬لجهوده‭ ‬في‭ ‬انقاذ‭ ‬عملية‭ ‬الانتقال‭ ‬الديموقراطي‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬