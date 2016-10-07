تصويت مجلس الأمن حول هدنة حلب في مهب الريح بعد اعتراض روسيا
الأمم المتحدة - موسكو -الزمان
قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم السبت على مشروع قرار يحث روسيا والولايات المتحدة على ضمان هدنة فورية في مدينة حلب السورية «وإنهاء كل الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة». ولمحت روسيا إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لعرقلة القرار الذي أعدته فرنسا وإسبانيا.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الجمعة «هذه ليست مسودة تصلح لتبنيها. لدي شك في أن الدافع الحقيقي هو دفع روسيا لاستخدام الفيتو… لا أرى كيف يمكننا أن نترك مثل هذا القرار يمر.» وقال فرانسوا ديلاتر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه طلب طرح مشروع القرار للتصويت يوم السبت. وفي واشنطن قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو إنه يعتزم التوجه إلى نيويورك من أجل التصويت. وبدا أنه يكرر تصريحات أدلى بها آخرون من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري وتشير إلى أن روسيا قد تكون مشاركة في جرائم حرب في سوريا. وقال أيرو «الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن جرائم حرب. هذه هي الحقيقة.» ويطلب نص مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز من الأمين العام للأمم المتحدة طرح خيارات لرقابة تحت إشراف الأمم المتحدة للهدنة ويهدد «باتخاذ إجراءات إضافية» في حال عدم التزام «أي طرف من أطراف الصراع داخل سوريا».
وتحث مسودة القرار روسيا والولايات المتحدة «على ضمان التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية بدءا بحلب ..ومن أجل هذا.. إنهاء كل الطلعات الجوية العسكرية فوق المدينة.»
وقال تشوركين «لم يسبق أن طلب أعضاء المجلس من عضو دائم الحد من أنشطته.»
وأضاف «من المفترض أن أصوت على أمر يجب على جيشنا بعد ذلك الامتثال له. هذا لا يعني أن بعض الأمور لا يمكن أن تحدث لكنها لا يمكن أن تحدث عبر عملية بعينها وهي بالتأكيد ليست طرح قرار بهذه الصيغة على الطاولة.»
وقامت روسيا والصين من قبل بحماية الحكومة السورية من إجراءات بمجلس الأمن من خلال منع تمرير عدد من القرارات من بينهما محاولة لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية.