 تصويت مجلس الأمن حول هدنة حلب في مهب الريح بعد اعتراض روسيا

– October 7, 2016

الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‭-‬‭ ‬موسكو‭ ‬‭-‬الزمان‮ ‬

‮ ‬قال‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬سيصوت‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬يحث‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬هدنة‭ ‬فورية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬‮«‬وإنهاء‭ ‬كل‭ ‬الطلعات‭ ‬الجوية‭ ‬العسكرية‭ ‬فوق‭ ‬المدينة‮»‬‭. ‬ولمحت‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستستخدم‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ ‬‭(‬الفيتو‭)‬‭ ‬لعرقلة‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬أعدته‭ ‬فرنسا‭ ‬وإسبانيا‭.‬

وقال‭ ‬سفير‭ ‬روسيا‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فيتالي‭ ‬تشوركين‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬مسودة‭ ‬تصلح‭ ‬لتبنيها‭. ‬لدي‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬الدافع‭ ‬الحقيقي‭ ‬هو‭ ‬دفع‭ ‬روسيا‭ ‬لاستخدام‭ ‬الفيتو‭… ‬لا‭ ‬أرى‭ ‬كيف‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نترك‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يمر‭.‬‮»‬‭ ‬وقال‭ ‬فرانسوا‭ ‬ديلاتر‭ ‬سفير‭ ‬فرنسا‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إنه‭ ‬طلب‭ ‬طرح‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬للتصويت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬وفي‭ ‬واشنطن‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬مارك‭ ‬أيرو‭ ‬إنه‭ ‬يعتزم‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصويت‭. ‬وبدا‭ ‬أنه‭ ‬يكرر‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بان‭ ‬جي‭ ‬مون‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬جون‭ ‬كيري‭ ‬وتشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬أيرو‭ ‬‮«‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الحقيقة‭.‬‮»‬‭ ‬ويطلب‭ ‬نص‭ ‬مشروع‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬رويترز‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬طرح‭ ‬خيارات‭ ‬لرقابة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للهدنة‭ ‬ويهدد‭ ‬‮«‬باتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬إضافية‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬‮«‬أي‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬أطراف‭ ‬الصراع‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وتحث‭ ‬مسودة‭ ‬القرار‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬على‭ ‬ضمان‭ ‬التنفيذ‭ ‬الفوري‭ ‬لوقف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬بدءا‭ ‬بحلب‭ ..‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭.. ‬إنهاء‭ ‬كل‭ ‬الطلعات‭ ‬الجوية‭ ‬العسكرية‭ ‬فوق‭ ‬المدينة‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬تشوركين‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬أن‭ ‬طلب‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬عضو‭ ‬دائم‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬أنشطته‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬أصوت‭ ‬على‭ ‬أمر‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬جيشنا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬الامتثال‭ ‬له‭. ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬عبر‭ ‬عملية‭ ‬بعينها‭ ‬وهي‭ ‬بالتأكيد‭ ‬ليست‭ ‬طرح‭ ‬قرار‭ ‬بهذه‭ ‬الصيغة‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭.‬‮»‬

وقامت‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بحماية‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬بمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منع‭ ‬تمرير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬من‭ ‬بينهما‭ ‬محاولة‭ ‬لإحالة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭.‬