الإسلاميون يحتفظون بالسلطة في انتخابات المغرب

– October 7, 2016

الرباط‭ ‬‭-‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

توجه‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬الناخبون‭ ‬المغاربة‭ ‬الذين‭ ‬يبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬و‭ ‬702‭ ‬ألف‭ ‬و‭ ‬592‭ ‬ناخبة‭ ‬وناخبا،‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬في‭ ‬92‭ ‬دائرة‭ ‬انتخابية،‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬الاقتراع‭ ‬اللائحي‭ ‬النسبي‭. ‬ويخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬30‭ ‬حزبا‭ ‬لكن‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬المحافظ‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بمستوى‭ ‬شعبية‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬شعبية‭ ‬حزبي‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬والأصالة‭ ‬والمعاصرة‭.‬ويشار‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الانتخابي‭ ‬الذي‭ ‬يخوضه‭ ‬المغرب،‭ ‬لاختيار‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬يمتاز‭ ‬بتغطية‭ ‬إعلامية‭ ‬دولية‭ ‬هامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬موفدين‭ ‬إعلاميين‭ ‬دوليين‭ ‬يمثلون‭ ‬مختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬تسلمت‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬أوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬المركزية‭ ‬للحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لحزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬أنها‭ ‬تتابع‭ ‬بقلق‭ ‬كبير‭ ‬تواتر‭ ‬المعطيات‭ ‬من‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الدوائر،‭ ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعطيات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬إغلاق‭ ‬مكاتب‭ ‬التصويت،‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬وأعوان‭ ‬السلطة‭ ‬بالتأثير‭ ‬على‭ ‬إرادة‭ ‬الناخبين،‭ ‬وذلك‭ ‬بتوجيههم‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬حزب‭ ‬معين‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬المركزية‭ ‬للحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لحزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬أنها‭ ‬رصدت‭ ‬قيام‭ ‬بعض‭ ‬رؤساء‭ ‬المكاتب‭ ‬‭(‬القنيطرة،‭ ‬آسفي،‭ ‬مكناس‭…‬‭)‬‭ ‬بمحاولة‭ ‬ملأ‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬بأوراق‭ ‬تصويت‭ ‬لفائدة‭ ‬نفس‭ ‬الحزب‭.‬‭ ‬

وبات‭ ‬مؤكدا‭ ‬بعد‭ ‬فروز‭ ‬ستين‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الاصوات‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الإسلامي‭ ‬المعتدل‭ ‬بالانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬الجمعة‭ ‬‭(‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭)‬‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬انضمامه‭ ‬للحكومة‭ ‬وتطبيق‭ ‬المملكة‭ ‬إصلاحات‭ ‬محدودة‭ ‬بعد‭ ‬احتجاجات‭ ‬خلال‭ ‬موجة‭ ‬انتفاضات‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭. ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬التصويت‭ ‬المتواضعة

ويسعى‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬منذ‭ ‬2011‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بالسلطة‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭ ‬ضد‭ ‬منافسه‭ ‬الرئيسي‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭ ‬معارضوه‭ ‬إنه‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬القصر‭ ‬الملكي‭.‬

وبعد‭ ‬انتفاضات‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭ ‬أجرى‭ ‬المغرب‭ ‬إصلاحات‭ ‬محدودة‭ ‬منحت‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الصلاحيات‭ ‬للبرلمان‭. ‬لكن‭ ‬الملك‭ ‬يحتفظ‭ ‬بمعظم‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ولا‭ ‬يتحدى‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬علنا‭. ‬وسيختار‭ ‬الناخبون‭ ‬المشرعين‭ ‬لشغل‭ ‬395‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭. ‬ويختار‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬يفوز‭ ‬بأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقاعد‭. ‬ويحظى‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬وهو‭ ‬حزب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عبد‭ ‬الإله‭ ‬بن‭ ‬كيران‭ ‬بشعبية‭ ‬لجهوده‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وقد‭ ‬أجرى‭ ‬إصلاحات‭ ‬مالية‭ ‬لخفض‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬وإصلاح‭ ‬نظام‭ ‬الدعم‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬سيواصله‭ ‬إذا‭ ‬أعيد‭ ‬انتخابه‭.‬

ويحظر‭ ‬إجراء‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬لكن‭ ‬معظم‭ ‬المحللين‭ ‬يقولون‭ ‬إنهم‭ ‬يتوقعون‭ ‬أن‭ ‬يهيمن‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬بعد‭ ‬أدائه‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البلدية‭ ‬حين‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬وقدم‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الريفية‭.‬

ووعد‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬بمراجعة‭ ‬إصلاحات‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬خاصة‭ ‬قضية‭ ‬إصلاح‭ ‬معاشات‭ ‬التقاعد‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭. ‬ومؤسس‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬حليف‭ ‬للملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬وأصبح‭ ‬مستشارا‭ ‬ملكيا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ترك‭ ‬الحزب‭. ‬ويصور‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬بديل‭ ‬ليبرالي‭ ‬للإسلاميين‭.‬

ويخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬30‭ ‬حزبا‭ ‬لكن‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬المحافظ‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بمستوى‭ ‬شعبية‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬شعبية‭ ‬حزبي‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬والأصالة‭ ‬والمعاصرة‭.‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬كيران‭ ‬بعد‭ ‬الإدلاء‭ ‬بصوته‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬إن‭ ‬الحملة‭ ‬كانت‭ ‬قوية‭ ‬ونظيفة‭ ‬وإن‭ ‬الحزب‭ ‬كان‭ ‬متقدما‭.‬

وتقاطع‭ ‬جماعات‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬العدل‭ ‬والإحسان‭ ‬وأحزاب‭ ‬يسارية‭ ‬الانتخابات‭ ‬لاحتفاظ‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬بمعظم‭ ‬الصلاحيات‭.‬

وبموجب‭ ‬النظام‭ ‬الانتخابي‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أي‭ ‬حزب‭ ‬الفوز‭ ‬بأغلبية‭ ‬صريحة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجبر‭ ‬الطرف‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬عملية‭ ‬تفاوض‭ ‬مطولة‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬ائتلافية‭.‬

وشهدت‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬اتهامات‭ ‬من‭ ‬منتقدين‭ ‬بأن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬لا‭ ‬تشعر‭ ‬بارتياح‭ ‬إزاء‭ ‬اقتسام‭ ‬السلطة‭ ‬مع‭ ‬الإسلاميين‭ ‬وتدعم‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭.‬

وحظي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬بإشادة‭ ‬دولية‭ ‬لتحسينه‭ ‬سجل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تولى‭ ‬العرش‭ ‬عام‭ ‬1991‭. ‬لكن‭ ‬منتقدين‭ ‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬جماعات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تتعرض‭ ‬لمضايقات‭.‬