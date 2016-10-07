خلافات داخل جماعة الاخوان إثر مقتل القيادي محمد كمال
مصادر لـ (الزمان): السلفية قررت إبعاد برهامي
القاهرة – مصطفى عمارة
كشفت مصدر قيادي بالاخوان طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة ل (الزمان تفجر الخلافات داخل الجماعة بين شباب الاخوان وقيادتها عقب مقتل محمد كمال القيادي الاخواني البارز بالقاهرة والذي كان مكلفا بقيادة الجماعة داخل مصر واضاف المصدر ان شباب الجماعة وجهوا اتهامات الى محمود عزت القائم باعمال المرشد بانة عميل لامن الدولة وقام بالارشاد عن مكان محمد كمال واستدل شباب الاخوان على ذلك بان عزت هو القيادي الوحيد بالاخوان غير الملاحق جنائيا فى احداث عنف .
وتوقع المصدر تخلي جبهة الشباب بالجماعة قريبا عن قيادتها الحالية وتعيد تأسيس الجماعة من خلال مؤيديها المنتشرين فى 17 محافظة .
ومن المنتظر ان تشمل تلك التغييرات الغاء مكتب الارشاد وتوسيع صلاحيات مجلس الشوري كما قررت الجبهة استبعاد كافة المبادرات التى سعت للمصالحة مع النظام الحاكم ومواجهة النظام بكافة السبل بما فيها التواصل مع قوى المعارضة وطرح مبادرة الشراكة الوطنية على قاعدة الاختلاف وهو ما بداء تحقيقة بالفعل ولو بشكل جزئي حيث تم التوافق بين الاخوان وحركة 6 ابريل وحركة الاشتراكيين الثوريين على اعادة انتاج سيناريو 25 يناير من خلال محاولة حشد المواطنين للتظاهر والبدء بعمليات اغتيالات .وتوقع هشام النجار الباحث فى شئون الحركات الاسلامية صعود اسهم التيار المسلح داخل الاخوان بما يقوي جبهة العنف بين الشباب التى تعترض على اى مصالحة مع الدولة لعدم اقتناعهم بجدوى الحلول السياسية وتحسبا لتصاعد العمليات الارهابية على الرغم من اعلان ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية ورجلها القوي المتحكم فى امورها وامور حزب النور منذ ايام العمل الدعوي والسياسي داخل الدعوة الى ان انتقاده لترحيب سلفيو مطروح بالبابا تواضرواس اثناء زيارة للمدينة فجرت الخلاف مرة اخري بين برهامي وقادة الدعوة السلفية.
وكشفت مصادر داخل الدعوة السلفية ل (الزمان) ان قادة الدعوة عقدوا اجتماعا طارئا للجمعية العمومية لابعاد برهامي والمشايخ الكبار عن ادارة الدعوة نهائيا وتسليم قيادتها للجيلين الثاني والثالث واكد المجتمعون على ضرورة التخلص من برهامي بعد ان تاكدوا ان اى محاولة لاصلاح الدعوة لن تنجح فى ظل وجود برهامي على راس قيادتها خاصة انة وضع الدعوة فى مازق شديد امام المواطنين والدولة من جهتة قال الداعية السلفي محمد الاباصيري ان تحرير برهامي استقبال البابا تواضروس مخالف للدين والشريعة ويسعي لاحداث فتنة بين المسلمين والاقباط تنفيذا لمخطط امريكي صهيوني ،واضاف ان برهامي يفتي بالاهواء الشخصية وليس وفقا للشرع فى نفس السياق اعلن المستشار ناصر حسن مدير المركز العربي الافريقي ان ياسر برهامي يخرج علينا دائما بفتاوي غربية منافية لتعاليم الاسلام مؤكدا ان فتواه الاخيرة برفض استقبال البابا هدفها احداث فتنة داخل المجتمع.
فيما اكد محمد ذكي امين الدعوة بالازهر فى تصريحات خاصة للزمان ان ياسر برهامي طبيب فاشل يفتي يغير على والمجتمع بعاني بسب دعوتة الشاذة الضالة.