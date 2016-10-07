خلافات داخل جماعة الاخوان إثر مقتل القيادي محمد كمال

– October 7, 2016

مصادر‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭): ‬السلفية‭ ‬قررت‭ ‬إبعاد‭ ‬برهامي‮ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشفت‭ ‬مصدر‭ ‬قيادي‭ ‬بالاخوان‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭ ‬تفجر‭ ‬الخلافات‭ ‬داخل‭ ‬الجماعة‭ ‬بين‭ ‬شباب‭ ‬الاخوان‭ ‬وقيادتها‭ ‬عقب‭ ‬مقتل‭ ‬محمد‭ ‬كمال‭ ‬القيادي‭ ‬الاخواني‭ ‬البارز‭ ‬بالقاهرة‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬مكلفا‭ ‬بقيادة‭ ‬الجماعة‭ ‬داخل‭ ‬مصر‭ ‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬شباب‭ ‬الجماعة‭ ‬وجهوا‭ ‬اتهامات‭ ‬الى‭ ‬محمود‭ ‬عزت‭ ‬القائم‭ ‬باعمال‭ ‬المرشد‭ ‬بانة‭ ‬عميل‭ ‬لامن‭ ‬الدولة‭ ‬وقام‭ ‬بالارشاد‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬محمد‭ ‬كمال‭ ‬واستدل‭ ‬شباب‭ ‬الاخوان‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بان‭ ‬عزت‭ ‬هو‭ ‬القيادي‭ ‬الوحيد‭ ‬بالاخوان‭ ‬غير‭ ‬الملاحق‭ ‬جنائيا‭ ‬فى‭ ‬احداث‭ ‬عنف‭ .‬

وتوقع‭ ‬المصدر‭ ‬تخلي‭ ‬جبهة‭ ‬الشباب‭ ‬بالجماعة‭ ‬قريبا‭ ‬عن‭ ‬قيادتها‭ ‬الحالية‭ ‬وتعيد‭ ‬تأسيس‭ ‬الجماعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مؤيديها‭ ‬المنتشرين‭ ‬فى‭ ‬17‭ ‬محافظة‭ .‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬تشمل‭ ‬تلك‭ ‬التغييرات‭ ‬الغاء‭ ‬مكتب‭ ‬الارشاد‭ ‬وتوسيع‭ ‬صلاحيات‭ ‬مجلس‭ ‬الشوري‭ ‬كما‭ ‬قررت‭ ‬الجبهة‭ ‬استبعاد‭ ‬كافة‭ ‬المبادرات‭ ‬التى‭ ‬سعت‭ ‬للمصالحة‭ ‬مع‭ ‬النظام‭ ‬الحاكم‭ ‬ومواجهة‭ ‬النظام‭ ‬بكافة‭ ‬السبل‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬المعارضة‭ ‬وطرح‭ ‬مبادرة‭ ‬الشراكة‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬قاعدة‭ ‬الاختلاف‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬بداء‭ ‬تحقيقة‭ ‬بالفعل‭ ‬ولو‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬الاخوان‭ ‬وحركة‭ ‬6‭ ‬ابريل‭ ‬وحركة‭ ‬الاشتراكيين‭ ‬الثوريين‭ ‬على‭ ‬اعادة‭ ‬انتاج‭ ‬سيناريو‭ ‬25‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬حشد‭ ‬المواطنين‭ ‬للتظاهر‭ ‬والبدء‭ ‬بعمليات‭ ‬اغتيالات‭ .‬وتوقع‭ ‬هشام‭ ‬النجار‭ ‬الباحث‭ ‬فى‭ ‬شئون‭ ‬الحركات‭ ‬الاسلامية‭ ‬صعود‭ ‬اسهم‭ ‬التيار‭ ‬المسلح‭ ‬داخل‭ ‬الاخوان‭ ‬بما‭ ‬يقوي‭ ‬جبهة‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬التى‭ ‬تعترض‭ ‬على‭ ‬اى‭ ‬مصالحة‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬لعدم‭ ‬اقتناعهم‭ ‬بجدوى‭ ‬الحلول‭ ‬السياسية‭ ‬وتحسبا‭ ‬لتصاعد‭ ‬العمليات‭ ‬الارهابية‭ ‬‮ ‬‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬ياسر‭ ‬برهامي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬ورجلها‭ ‬القوي‭ ‬المتحكم‭ ‬فى‭ ‬امورها‭ ‬وامور‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬منذ‭ ‬ايام‭ ‬العمل‭ ‬الدعوي‭ ‬والسياسي‭ ‬داخل‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬انتقاده‭ ‬لترحيب‭ ‬سلفيو‭ ‬مطروح‭ ‬بالبابا‭ ‬تواضرواس‭ ‬اثناء‭ ‬زيارة‭ ‬للمدينة‭ ‬فجرت‭ ‬الخلاف‭ ‬مرة‭ ‬اخري‭ ‬بين‭ ‬برهامي‭ ‬وقادة‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭.‬

‮ ‬وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬داخل‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬ل‭ ‬‭(‬الزمان‭)‬‭ ‬ان‭ ‬قادة‭ ‬الدعوة‭ ‬عقدوا‭ ‬اجتماعا‭ ‬طارئا‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لابعاد‭ ‬برهامي‭ ‬والمشايخ‭ ‬الكبار‭ ‬عن‭ ‬ادارة‭ ‬الدعوة‭ ‬نهائيا‭ ‬وتسليم‭ ‬قيادتها‭ ‬للجيلين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬واكد‭ ‬المجتمعون‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬برهامي‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تاكدوا‭ ‬ان‭ ‬اى‭ ‬محاولة‭ ‬لاصلاح‭ ‬الدعوة‭ ‬لن‭ ‬تنجح‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬برهامي‭ ‬على‭ ‬راس‭ ‬قيادتها‭ ‬خاصة‭ ‬انة‭ ‬وضع‭ ‬الدعوة‭ ‬فى‭ ‬مازق‭ ‬شديد‭ ‬امام‭ ‬المواطنين‭ ‬والدولة‭ ‬من‭ ‬جهتة‭ ‬قال‭ ‬الداعية‭ ‬السلفي‭ ‬محمد‭ ‬الاباصيري‭ ‬ان‭ ‬تحرير‭ ‬برهامي‭ ‬استقبال‭ ‬البابا‭ ‬تواضروس‭ ‬مخالف‭ ‬للدين‭ ‬والشريعة‭ ‬ويسعي‭ ‬لاحداث‭ ‬فتنة‭ ‬بين‭ ‬المسلمين‭ ‬والاقباط‭ ‬تنفيذا‭ ‬لمخطط‭ ‬امريكي‭ ‬صهيوني‭ ‬،واضاف‭ ‬ان‭ ‬برهامي‭ ‬يفتي‭ ‬بالاهواء‭ ‬الشخصية‭ ‬وليس‭ ‬وفقا‭ ‬للشرع‭ ‬فى‭ ‬نفس‭ ‬السياق‭ ‬اعلن‭ ‬المستشار‭ ‬ناصر‭ ‬حسن‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬العربي‭ ‬الافريقي‭ ‬ان‭ ‬ياسر‭ ‬برهامي‭ ‬يخرج‭ ‬علينا‭ ‬دائما‭ ‬بفتاوي‭ ‬غربية‭ ‬منافية‭ ‬لتعاليم‭ ‬الاسلام‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬فتواه‭ ‬الاخيرة‭ ‬برفض‭ ‬استقبال‭ ‬البابا‭ ‬هدفها‭ ‬احداث‭ ‬فتنة‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭.‬

‮ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬محمد‭ ‬ذكي‭ ‬امين‭ ‬الدعوة‭ ‬بالازهر‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬ياسر‭ ‬برهامي‭ ‬طبيب‭ ‬فاشل‭ ‬يفتي‭ ‬يغير‭ ‬على‭ ‬والمجتمع‭ ‬بعاني‭ ‬بسب‭ ‬دعوتة‭ ‬الشاذة‭ ‬الضالة‭.‬