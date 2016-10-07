إنتقاء التدخل الخارجي في العراق وسوريا 

– October 7, 2016

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فاتح عبد السلام

‮ ‬طرد‭ ‬القوات‭ ‬الاجنبية‮ ‬‭ ‬سواء‭ ‬تركية‭ ‬أو‭ ‬ايرانية‭ ‬أو‭ ‬امريكية‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬اقرار‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬في‮ ‬التدخل‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬هذين‭ ‬البلدين‭ ‬يبدو‭ ‬مطلباً‭ ‬خيالياً‭ ‬وينتمي‭ ‬الى‭ ‬سياسة‭ ‬الاستقطاب‭ ‬الاقليمي‭ ‬والترضية‭ ‬السياسية‭ ‬الداخلية‭ . ‬ولننس‭ ‬مهزلة‭ ‬استدعاء‭ ‬قوات‭ ‬خارجية‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬الحكومتين‭ ‬العراقية‭ ‬أو‭ ‬السورية‭ ‬،فتلك‭ ‬حجة‭ ‬مَن‭ ‬لا‭ ‬حجة‭ ‬له‭ .‬

‮ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ساحتان‭ ‬مفتوحتان‭ ‬الى‭ ‬أمد‭ ‬غير‭ ‬مسيطر‭ ‬على‭ ‬سقفه‭ ‬الزمني،‭ ‬للقوى‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬جيوش‭ ‬منظمة‭ ‬ومليشيات‭ ‬تقاتل‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬أنظمة‭ ‬وأحزاب،‭ ‬ومن‭ ‬المستحيل‭ ‬وليس‭ ‬الصعب‭ ‬القيام‭ ‬بعملية‭ ‬انتقائية‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬القوى‭ ‬المسموح‭ ‬بتدخلها‭ ‬والقوى‭ ‬المحظورة‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬البلدين‭ ‬مسلوبا‭ ‬الارادة‭ ‬التنفيذية‭ ‬تحت‭ ‬ركام‭ ‬من‭ ‬تركات‭ ‬الحروب‭ ‬التي‭ ‬تشتعل‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬سوريا‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬متوقدة‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬العراق‭ .‬

‮ ‬الموصل‭ ‬تبدو‭ ‬مركز‭ ‬استقطاب‭ ‬التدخل‭ ‬الدولي‭ ‬منذ‭ ‬احتلالها‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬قبل‭ ‬سنتين‭ ‬وأربعة‭ ‬أشهر‮ ‬‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬إخراج‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬اللعبة‭ ‬الدولية‭ ‬الاقليمية‮ ‬‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬كآخر‭ ‬مستقر‭ ‬عسكري‭ ‬كبير‭ ‬لداعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ . ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬توازي‭ ‬حلب‭ ‬بسوريا‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجذب‭ ‬الخارجي‭ ‬للقتال‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬حيث‭ ‬تنزل‭ ‬في‭ ‬ميدانها‭ ‬المحتدم‭ ‬المضطرم‭ ‬مليشيات‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬والعراق‭ ‬وافغانستان‭ ‬ولبنان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬الحسم‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تشترك‭ ‬روسيا‭ ‬بثقل‭ ‬عسكري‭ ‬نوعي‭ ‬في‭ ‬انهاء‭ ‬نصف‭ ‬اكبر‭ ‬مدينة‭ ‬سورية‭ ‬وإخراجها‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬والجغرافيا‭ ‬معاً‭ .‬

الآن‭ ‬تحتل‭ ‬قوات‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬العراق‭ ‬أضعافا‭ ‬من‭ ‬تشغله‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬بعشيقة‭ ‬التدريبي‭ ‬قرب‭ ‬الموصل‭ .‬‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬يحتل‭ ‬جبل‭ ‬سنجار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وجزءاً‭ ‬من‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وله‭ ‬قوات‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬كركوك‭ ‬وطوزخورماتو‭ ‬ويحظى‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭ ‬مليشيات‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬المنضوي‭ ‬تحت‭ ‬هيئة‭ ‬حكومية‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬حزب‭ ‬معاد‭ ‬لتركيا‭ ‬ومحظور‭ ‬فيها‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬حركة‭ ‬مجاهدي‭ ‬خلق‭ ‬المعادية‭ ‬للحكم‭ ‬الايراني‭ ‬حتى‭ ‬طردت‭ ‬من‭ ‬العراق‭ .‬

هناك‭ ‬مَن‭ ‬يقول‭ ‬ان‭ ‬التدخل‭ ‬الايراني‭ ‬مفيد‭ ‬لحماية‭ ‬كذا‭ ‬وكذا‭ ‬،‭ ‬وبسهولة‭ ‬يظهر‭ ‬من‭ ‬يقول‭ ‬ان‭ ‬التركمان‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬ظهير‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬أن‭ ‬حزباً‭ ‬كرديا‭ ‬غير‭ ‬مطمئن‭ ‬لحلفائه‭ ‬الاكراد‭ ‬ويحتاج‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭ ‬خوفاً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تفرط‭ ‬عليهم‭ ‬ايران‭ ‬بدعم‭ ‬خصومه‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬غفلة‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬العراقي‭ ‬السيء‭ . ‬وستستمر‭ ‬التبريرات‮ ‬‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تنتهي‭.‬

لعبة‭ ‬الانتقاء‭ ‬في‭ ‬تمرير‭ ‬السياسات‭ ‬هي‭ ‬لعبة‭ ‬ممكنة‭ ‬التحقيق‭ ‬والتداول‭ ‬في‭ ‬الاوضاع‮ ‬‭ ‬والترتيبات‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬غير‭ ‬انها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭ ‬ستقود‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاحتقان‭ ‬وربما‭ ‬التصادم‭ ‬أيضاً‭ .‬

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