إنتقاء التدخل الخارجي في العراق وسوريا
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فاتح عبد السلام
طرد القوات الاجنبية سواء تركية أو ايرانية أو امريكية من العراق وسوريا ، في زمن اقرار الأمر الواقع في التدخل الخارجي في هذين البلدين يبدو مطلباً خيالياً وينتمي الى سياسة الاستقطاب الاقليمي والترضية السياسية الداخلية . ولننس مهزلة استدعاء قوات خارجية بطلب من الحكومتين العراقية أو السورية ،فتلك حجة مَن لا حجة له .
العراق وسوريا ساحتان مفتوحتان الى أمد غير مسيطر على سقفه الزمني، للقوى الخارجية من جيوش منظمة ومليشيات تقاتل بالنيابة عن أنظمة وأحزاب، ومن المستحيل وليس الصعب القيام بعملية انتقائية في تحديد القوى المسموح بتدخلها والقوى المحظورة ، ذلك ان البلدين مسلوبا الارادة التنفيذية تحت ركام من تركات الحروب التي تشتعل في أغلب سوريا ولا تزال متوقدة في جزء من العراق .
الموصل تبدو مركز استقطاب التدخل الدولي منذ احتلالها من تنظيم داعش قبل سنتين وأربعة أشهر ، ولا يمكن إخراج تركيا من اللعبة الدولية الاقليمية الدائرة في الموصل كآخر مستقر عسكري كبير لداعش في العراق . وفي الوقت ذاته توازي حلب بسوريا الموصل من حيث الجذب الخارجي للقتال فيها منذ أربع سنوات حيث تنزل في ميدانها المحتدم المضطرم مليشيات من ايران والعراق وافغانستان ولبنان من دون أن يحصل الحسم قبل أن تشترك روسيا بثقل عسكري نوعي في انهاء نصف اكبر مدينة سورية وإخراجها من التاريخ والجغرافيا معاً .
الآن تحتل قوات حزب العمال الكردستاني التركي من مساحة العراق أضعافا من تشغله القوات التركية في معسكر بعشيقة التدريبي قرب الموصل . حزب العمال يحتل جبل سنجار الاستراتيجي وجزءاً من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا وله قوات في ضواحي كركوك وطوزخورماتو ويحظى بتنسيق مع مليشيات في الحشد المنضوي تحت هيئة حكومية ، وهو حزب معاد لتركيا ومحظور فيها كما كانت حركة مجاهدي خلق المعادية للحكم الايراني حتى طردت من العراق .
هناك مَن يقول ان التدخل الايراني مفيد لحماية كذا وكذا ، وبسهولة يظهر من يقول ان التركمان في العراق بحاجة الى ظهير قوي من القوات التركية ، او أن حزباً كرديا غير مطمئن لحلفائه الاكراد ويحتاج الى تركيا خوفاً من أن تفرط عليهم ايران بدعم خصومه المحليين في غفلة من الزمن العراقي السيء . وستستمر التبريرات التي لا تنتهي.
لعبة الانتقاء في تمرير السياسات هي لعبة ممكنة التحقيق والتداول في الاوضاع والترتيبات الداخلية ، غير انها على الصعيد الدولي ستقود الى مزيد من الاحتقان وربما التصادم أيضاً .
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لندن