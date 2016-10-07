فرقة موسيقية شهيرة تصدر ألبوماً غنائياً للبلوز في ديسمبر

– October 7, 2016

فيلم‭ ‬‮«‬بيرث‭ ‬أوف‭ ‬ايه‭ ‬نيشن‮»‬‭ ‬يواجه‭ ‬ماضي‭ ‬أمريكا‭ ‬العنصري‭ ‬بحاضرها

لندن‭-‬الزمان‮ ‬‭ ‬‭-‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬يعود‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬رولينج‭ ‬ستونز‮»‬‭ ‬الموسيقي‭ ‬الشهير‭ ‬إلى‭ ‬جذوره‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬معلنا‭ ‬امس‭ ‬أنه‭ ‬سيصدر‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬أول‭ ‬البوم‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬يؤدي‭ ‬فيه‭ ‬الفريق‭ ‬أغاني‭ ‬لكبار‭ ‬مغني‭ ‬موسيقى‭ ‬البلوز‭ ‬الأمريكيين‭.‬

وسجل‭ ‬ميك‭ ‬جاجر‭ ‬وكيث‭ ‬ريتشاردز‭ ‬وروني‭ ‬وود‭ ‬وتشارلي‭ ‬واتس‭ ‬ألبوم‭ ‬‮«‬بلو‭ ‬أند‭ ‬لونسوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬استديوهات‭ ‬برتش‭ ‬جروف‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

وقال‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬تشكل‭ ‬عام‭ ‬1962‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الشغف‭ ‬بموسيقى‭ ‬البلوز‭ ‬كان‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬وروح‭ ‬ذا‭ ‬رولينج‭ ‬ستونز‭.‬‮»‬

ويحتوي‭ ‬الألبوم‭ ‬على‭ ‬أغان‭ ‬كان‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ستونز‮»‬‭ ‬يؤدونها‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬فترات‭ ‬شهرتهم‭ ‬مثل‭ ‬اغان‭ ‬للمغنين‭ ‬هاولينج‭ ‬وولف‭ ‬وويلي‭ ‬ديكسون‭ ‬وجيمي‭ ‬ريد‭ ‬وايدي‭ ‬تايلور‭ ‬وليتل‭ ‬وولتر‭.‬

وأثرت‭ ‬موسيقى‭ ‬البلوز‭ ‬الأمريكية‭ ‬كثيرا‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الموسيقية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أواخر‭ ‬الستينيات‭ ‬وأوائل‭ ‬السبعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬عازف‭ ‬الجيتار‭ ‬كيث‭ ‬ريتشاردز‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬إنه‭ ‬ورفاقه‭ ‬يعتزمون‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الأستوديو‭ ‬في‭ ‬2016‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬الألبوم‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭.‬

وكان‭ ‬آخر‭ ‬ألبوم‭ ‬لفريق‭ ‬الروك‭ ‬المخضرم‭ ‬يتضمن‭ ‬أغاني‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬2005‭ ‬وكان‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‭(‬ذا‭ ‬بيجر‭ ‬بانج‭)‬‭ ‬لكن‭ ‬قاموا‭ ‬بجولات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وفي‭ ‬مارس‭ ‬آذار‭ ‬أحيوا‭ ‬أكبر‭ ‬حفل‭ ‬لفريق‭ ‬غربي‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬وعزفوا‭ ‬مجانا‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬قدر‭ ‬بنحو‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

فيما‭ ‬يأمل‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬بيرث‭ ‬أوف‭ ‬ايه‭ ‬نيشن‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تطغى‭ ‬الضجة‭ ‬التي‭ ‬سيثيرها‭ ‬لدى‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الجدل‭ ‬المثار‭ ‬حول‭ ‬صانعه‭ ‬وتتجه‭ ‬صوب‭ ‬الرسالة‭ ‬القوية‭ ‬للدراما‭ ‬التي‭ ‬تتناول‭ ‬العبودية‭ ‬بخصوص‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الأعراق‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ويروي‭ ‬الفيلم‭ ‬قصة‭ ‬حياة‭ ‬نات‭ ‬تيرنر‭ ‬وهو‭ ‬عبد‭ ‬قاد‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬فرجينيا‭ ‬عام‭ ‬1831‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الإشادة‭ ‬بالفيلم‭ ‬باعتباره‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬المرشحة‭ ‬للجوائز‭ ‬لكن‭ ‬طغت‭ ‬عليه‭ ‬تقارير‭ ‬بشأن‭ ‬قضية‭ ‬اغتصاب‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬تتعلق‭ ‬بكاتبه‭ ‬ومخرجه‭ ‬ومنتجه‭ ‬والممثل‭ ‬الرئيسي‭ ‬فيه‭ ‬نيت‭ ‬باركر‭ ‬الذي‭ ‬برئت‭ ‬ساحته‭ ‬في‭ ‬محاكمة‭ ‬عام‭ ‬2001‭.‬

وتغامر‭ ‬استديوهات‭ ‬‭(‬فوكس‭ ‬سيرش‭ ‬لايت‭)‬‭ ‬التي‭ ‬اشترت‭ ‬الفيلم‭ ‬وسط‭ ‬جدل‭ ‬بشأن‭ ‬غياب‭ ‬التعددية‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭.‬

لكن‭ ‬باركر‭ ‬‭(‬36‭ ‬عاما‭)‬‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يصنع‭ ‬فيلما‭ ‬‮«‬يغير‭ ‬النقاش‭ ‬بشأن‭ ‬العرق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬‭(‬العنصري‭)‬‭ ‬الآن‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬من‭ ‬الماضي‭.. ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬مشاهدة‭ ‬فيلم‭ ‬يتحدث‭ ‬فعليا‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬ويطور‭ ‬النقاش‭ ‬لهو‭ ‬أمر‭ ‬ملهم‭ ‬ومشجع‭.‬‮»‬

ويمتلئ‭ ‬الفيلم‭ ‬بمشاهد‭ ‬مزعجة‭ ‬بشأن‭ ‬العرق‭ ‬والعبودية‭.‬

وقال‭ ‬باركر‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬كان‭ ‬واقعنا‭ ‬واعتقد‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يعترف‭ ‬الناس‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬كانت‭ ‬ممارسات‭ ‬يومية‭ ‬ونظاما‭ ‬قويا‭ ‬جدا‭ ‬ومحصنا‭ ‬بدرجة‭ ‬أفسدت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اقترب‭ ‬منه‭.‬‮»‬

وصُورت‭ ‬أحداث‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬سافانا‭ ‬بولاية‭ ‬جورجيا‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬كانت‭ ‬مزرعة‭ ‬حقيقية‭ ‬يقوم‭ ‬بخدمتها‭ ‬العبيد‭. ‬وعبّر‭ ‬طاقم‭ ‬الفيلم‭ ‬عن‭ ‬تأثرهم‭ ‬العاطفي‭ ‬بتاريخ‭ ‬هذه‭ ‬الأرض‭.‬

وقالت‭ ‬الممثلة‭ ‬جابرييل‭ ‬يونيون‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تمشي‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المزرعة‭ ‬تشعر‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬بأهلنا‭ .. ‬تشعر‭ ‬كأنهم‭ ‬جالسون‭ ‬هنا‭.. ‬ترى‭ ‬وتشعر‭ ‬بالألم‭. ‬إنه‭ ‬أشبه‭ ‬بفيلم‭ ‬رعب‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬أحداثه‭ ‬حقيقية‭.‬‮»‬