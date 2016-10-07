فرقة موسيقية شهيرة تصدر ألبوماً غنائياً للبلوز في ديسمبر
فيلم «بيرث أوف ايه نيشن» يواجه ماضي أمريكا العنصري بحاضرها
لندن-الزمان -لوس انجليس - الزمان
يعود فريق «ذا رولينج ستونز» الموسيقي الشهير إلى جذوره من جديد معلنا امس أنه سيصدر في ديسمبر كانون الأول أول البوم له منذ عقود يؤدي فيه الفريق أغاني لكبار مغني موسيقى البلوز الأمريكيين.
وسجل ميك جاجر وكيث ريتشاردز وروني وود وتشارلي واتس ألبوم «بلو أند لونسوم» في ديسمبر كانون الأول الماضي خلال ثلاثة أيام في استديوهات برتش جروف في لندن.
وقال الفريق الذي تشكل عام 1962 في بيان «الشغف بموسيقى البلوز كان دائما في قلب وروح ذا رولينج ستونز.»
ويحتوي الألبوم على أغان كان أعضاء فريق «ذا ستونز» يؤدونها في أولى فترات شهرتهم مثل اغان للمغنين هاولينج وولف وويلي ديكسون وجيمي ريد وايدي تايلور وليتل وولتر.
وأثرت موسيقى البلوز الأمريكية كثيرا على الساحة الموسيقية في بريطانيا أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي.
وقال عازف الجيتار كيث ريتشاردز قبل عام إنه ورفاقه يعتزمون العودة إلى الأستوديو في 2016.
ومن المتوقع أن يصدر الألبوم في الثاني من ديسمبر كانون الأول.
وكان آخر ألبوم لفريق الروك المخضرم يتضمن أغاني جديدة في 2005 وكان يحمل عنوان (ذا بيجر بانج) لكن قاموا بجولات في جميع أنحاء العالم. وفي مارس آذار أحيوا أكبر حفل لفريق غربي في كوبا وعزفوا مجانا أمام حشد قدر بنحو 500 ألف شخص.
فيما يأمل القائمون على فيلم «ذا بيرث أوف ايه نيشن» أن تطغى الضجة التي سيثيرها لدى عرضه في دور السينما خلال أيام على الجدل المثار حول صانعه وتتجه صوب الرسالة القوية للدراما التي تتناول العبودية بخصوص العلاقات بين الأعراق في الولايات المتحدة.
ويروي الفيلم قصة حياة نات تيرنر وهو عبد قاد ثورة في فرجينيا عام 1831. وعلى الرغم من الإشادة بالفيلم باعتباره سيكون من الأفلام المرشحة للجوائز لكن طغت عليه تقارير بشأن قضية اغتصاب قبل نحو 17 عاما تتعلق بكاتبه ومخرجه ومنتجه والممثل الرئيسي فيه نيت باركر الذي برئت ساحته في محاكمة عام 2001.
وتغامر استديوهات (فوكس سيرش لايت) التي اشترت الفيلم وسط جدل بشأن غياب التعددية في هوليوود.
لكن باركر (36 عاما) قال إنه كان يعرف منذ البداية أنه يريد أن يصنع فيلما «يغير النقاش بشأن العرق في هذا البلد.»
وقال لرويترز «أشعر أن هذا البلد يعاني من الفصل (العنصري) الآن بشكل أكثر مما كان في فترات من الماضي.. وبالتالي فإن مشاهدة فيلم يتحدث فعليا عن هذا ويطور النقاش لهو أمر ملهم ومشجع.»
ويمتلئ الفيلم بمشاهد مزعجة بشأن العرق والعبودية.
وقال باركر «هذا كان واقعنا واعتقد أن من المهم أن يعترف الناس بأن هذه كانت ممارسات يومية ونظاما قويا جدا ومحصنا بدرجة أفسدت كل من اقترب منه.»
وصُورت أحداث الفيلم في سافانا بولاية جورجيا على أراض كانت مزرعة حقيقية يقوم بخدمتها العبيد. وعبّر طاقم الفيلم عن تأثرهم العاطفي بتاريخ هذه الأرض.
وقالت الممثلة جابرييل يونيون «عندما تمشي على تلك المزرعة تشعر على الفور بأهلنا .. تشعر كأنهم جالسون هنا.. ترى وتشعر بالألم. إنه أشبه بفيلم رعب غير أن أحداثه حقيقية.»