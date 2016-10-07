القردة تظهر مهارات إدراكية متطورة أثناء متابعة فيديوهات «كينج كونج»

– October 7, 2016

واشنطن‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬وثق‭ ‬علماء‭ ‬مهارة‭ ‬إدراكية‭ ‬كبيرة‭ ‬لدى‭ ‬قردة‭ ‬الشمبانزي‭ ‬والبابون‭ ‬وإنسان‭ ‬الغاب‭ ‬وهي‭ ‬قدرة‭ ‬تشبه‭ ‬قدرات‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬متى‭ ‬تكون‭ ‬أفكار‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬خاطئة‭ ‬وذلك‭ ‬باستخدام‭ ‬تسجيلات‭ ‬مصورة‭ ‬محلية‭ ‬الصنع‭ ‬تشمل‭ ‬رجلا‭ ‬في‭ ‬زي‭ ‬الوحش‭ ‬العملاق‭ ‬كينج‭ ‬كونج‭. ‬وقال‭ ‬العلماء‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬البحث‭ ‬أظهر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القردة‭ ‬العليا‭ ‬وهي‭ ‬أقرب‭ ‬المخلوقات‭ ‬للبشر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التطور‭ ‬تملك‭ ‬قدرة‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬أنها‭ ‬حكر‭ ‬على‭ ‬البشر‭. ‬ورصد‭ ‬الباحثون‭ ‬حركات‭ ‬عيون‭ ‬القردة‭ ‬عندما‭ ‬عرضوا‭ ‬عليها‭ ‬فرادى‭ ‬تسجيلات‭ ‬مصورة‭ ‬تضم‭ ‬ممثلا‭ ‬وشخصية‭ ‬ترتدي‭ ‬زي‭ ‬كينج‭ ‬كونج‭ ‬الذي‭ ‬يشبه‭ ‬القردة‭. ‬وفي‭ ‬التسجيل‭ ‬المصور‭ ‬يتابع‭ ‬الإنسان‭ ‬كينج‭ ‬كونج‭ ‬وهو‭ ‬يخفي‭ ‬شيئا‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬من‭ ‬صندوقين‭. ‬وعندما‭ ‬يغادر‭ ‬الإنسان‭ ‬ينقل‭ ‬كينج‭ ‬كونج‭ ‬الشيء‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬جديد‭.‬

وعندما‭ ‬عاد‭ ‬الشخص‭ ‬ليجد‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬نظر‭ ‬القردة‭ ‬باهتمام‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬الأصلي‭ ‬توقعا‭ ‬منها‭ ‬أن‭ ‬الإنسان‭ ‬سيبحث‭ ‬هناك‭. ‬وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬للدراسة‭ ‬فوميهيرو‭ ‬كانو‭ ‬وهو‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬المقارن‭ ‬بجامعة‭ ‬طوكيو‭ ‬إنه‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬علمت‭ ‬القردة‭ ‬أن‭ ‬الشيء‭ ‬نقل‭ ‬لموقع‭ ‬آخر‭ ‬فهمت‭ ‬أن‭ ‬الإنسان‭ ‬اعتقد‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭.‬

وذكر‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬للدراسة‭ ‬كريستوفر‭ ‬كروبيني‭ ‬أن‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬فيما‭ ‬يفكر‭ ‬فيه‭ ‬الآخرون‭ ‬ومشاعرهم‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬السلوك‭ ‬الاجتماعي‭ ‬البشري‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أشكال‭ ‬تواصلنا‭ ‬وتعاوننا‭ ‬وثقافتنا‭ ‬الفريدة‭.‬

وأضاف‭ ‬كروبيني‭ ‬وهو‭ ‬باحث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬المقارن‭ ‬بمعهد‭ ‬ماكس‭ ‬بلانك‭ ‬لعلم‭ ‬الإنسان‭ ‬التطوري‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬والذي‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬ساينس‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ديوك‭ ‬إنه‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬هذه‭ ‬القدرة‭ ‬فهم‭ ‬أن‭ ‬أفعال‭ ‬الآخرين‭ ‬لا‭ ‬يوجهها‭ ‬الواقع‭ ‬بالضرورة‭ ‬ولكن‭ ‬اعتقاداتهم‭ ‬بشأن‭ ‬الواقع‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬خاطئة‭.‬

ويكتسب‭ ‬أطفال‭ ‬البشر‭ ‬هذا‭ ‬الفهم‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الرابعة‭ ‬أو‭ ‬الخامسة‭.‬