400 قتيل في مرور إعصار ماثيو 

– October 7, 2016

بور‭ ‬او‭ ‬برنس‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬اوقع‭ ‬الاعصار‭ ‬ماثيو‭ ‬400‭ ‬قتيل‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬هايتي‭ ‬اثناء‭ ‬مروره‭ ‬مطلع‭ ‬الاسبوع‭ ‬كما‭ ‬اعلن‭ ‬سناتور‭ ‬الجنوب‭ ‬ارفيه‭ ‬فوركان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موقتة‭. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬ولم‭ ‬تجمع‭ ‬السلطات‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬الارقام‭. ‬وكان‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الجنوب‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬حصيلة‭ ‬315‭ ‬قتيلا‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬الارقام‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬مقاطعات‭ ‬كامب‭ ‬بيرين‭ ‬وكوتو‭ ‬وارنيكي‭. ‬وتعرض‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬برمته‭ ‬لفيضانات‭ ‬وضربته‭ ‬رياح‭ ‬عنيفة‭ ‬جدا‭ ‬واحيانا‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة‭. ‬وهايتي‭ ‬ضعيفة‭ ‬جدا‭ ‬امام‭ ‬الكوارث‭ ‬المناخية‭ ‬بسبب‭ ‬تقلص‭ ‬مساحة‭ ‬الغابات‭ ‬فيها‭.‬

وطاولت‭ ‬الرياح‭ ‬والامطار‭ ‬الاف‭ ‬المنازل‭ ‬واصابت‭ ‬باضرار‭ ‬مدارس‭ ‬ودمرت‭ ‬مساحات‭ ‬زراعية‭ ‬كبيرة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬شركات‭ ‬وطرق‭ ‬وجسور‭. ‬وفي‭ ‬الجنوب‭ ‬وحده،‭ ‬دمر‭ ‬الاعصار‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬الف‭ ‬منزل‭. ‬وقال‭ ‬جان‭ ‬ميشال‭ ‬فيغرو‭ ‬مدير‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬كير‭ ‬هايتي‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬ان‭ ‬الدمار‭ ‬طاول‭ ‬نحو‭ ‬ثمانين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مباني‭ ‬جيريمي،‭ ‬عاصمة‭ ‬مقاطعة‭ ‬غراندانس‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬فيها‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬الف‭ ‬شخص‭. ‬وتم‭ ‬اجلاء‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬فيما‭ ‬يحتاج‭ ‬350‭ ‬الفا‭ ‬الى‭ ‬المساعدة‭ ‬بحسب‭ ‬مكتب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الانسانية‭.‬

ومع‭ ‬الفيضانات،‭ ‬تخشى‭ ‬السلطات‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الكوليرا‭.‬