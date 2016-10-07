حديقة حيوانات في أستراليا تحتفل بأول مئوية لها

– October 7, 2016

سيدني‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تناولت‭ ‬الحيوانات‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬تارونجا‭ ‬بمدينة‭ ‬سيدني‭ ‬الأسترالية‭ ‬وجبات‭ ‬احتفالية‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬مرور‭ ‬مئة‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬الحديقة‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الميناء‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحديقة‭ ‬إن‭ ‬الفيلة‭ ‬كانت‭ ‬تلعق‭ ‬ألواح‭ ‬الثلج‭ ‬بينما‭ ‬تناولت‭ ‬قردة‭ ‬الليمور‭ ‬التفاح‭ ‬وقدم‭ ‬لحيوانات‭ ‬الكوالا‭ ‬وجبة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الكافور‭ ‬طعامها‭ ‬المفضل‭. ‬وفي‭ ‬المساحة‭ ‬المخصصة‭ ‬للزرافات‭ ‬شُكلت‭ ‬أغصان‭ ‬الزيتون‭ ‬لتكتب‭ ‬رقم‭ ‬100‭ ‬وقدمت‭ ‬كوجبة‭ ‬إفطار‭ ‬تناولتها‭ ‬الزرافات‭ ‬باستمتاع‭. ‬وفتحت‭ ‬حديقة‭ ‬تارونجا‭ ‬وهي‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المقاصد‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬سيدني‭ ‬أبوابها‭ ‬في‭ ‬1916‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬أوروبا‭. ‬واستوحت‭ ‬الحديقة‭ ‬تصميم‭ ‬محابس‭ ‬الحيوانات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تضم‭ ‬أي‭ ‬قضبان‭ ‬من‭ ‬حديقة‭ ‬حيوانات‭ ‬هامبورج‭ ‬وتضم‭ ‬نحو‭ ‬228‭ ‬من‭ ‬الثدييات‭ ‬و552‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الطيور‭ ‬و‭ ‬64‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الزواحف‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬في‭ ‬الحديقة‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬مئة‭ ‬عام‭ ‬كانت‭ ‬تارونجا‭ ‬مكانا‭ ‬للترفيه‭ ‬اليوم‭ ‬هي‭ ‬رائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتعليم‭ ‬بشأن‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭.‬‮»‬