حديقة حيوانات في أستراليا تحتفل بأول مئوية لها
سيدني -(رويترز) - تناولت الحيوانات في حديقة تارونجا بمدينة سيدني الأسترالية وجبات احتفالية الجمعة في ذكرى مرور مئة عام على تأسيس الحديقة التي تقع على مقربة من الميناء. وقال متحدث باسم الحديقة إن الفيلة كانت تلعق ألواح الثلج بينما تناولت قردة الليمور التفاح وقدم لحيوانات الكوالا وجبة خاصة من الكافور طعامها المفضل. وفي المساحة المخصصة للزرافات شُكلت أغصان الزيتون لتكتب رقم 100 وقدمت كوجبة إفطار تناولتها الزرافات باستمتاع. وفتحت حديقة تارونجا وهي أحد أهم المقاصد السياحية في سيدني أبوابها في 1916 عندما كانت أستراليا في حرب مع أوروبا. واستوحت الحديقة تصميم محابس الحيوانات التي لا تضم أي قضبان من حديقة حيوانات هامبورج وتضم نحو 228 من الثدييات و552 نوعا من الطيور و 64 نوعا من الزواحف.
وقال وزير البيئة في ولاية نيو ساوث ويلز في الحديقة «قبل مئة عام كانت تارونجا مكانا للترفيه اليوم هي رائدة على مستوى العالم في مجال الأبحاث والتعليم بشأن الحياة البرية.»