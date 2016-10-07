الفيلم الإيراني (ناهد) يفتتح مهرجان سينما المتوسط بالجزائر
العناب الذهبي في مرمى تنافس ستة عشر فيلماً عربياً ودولياً
الجزائر رويترز) - بدأ مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر دورته الثانية بعرض الفيلم الإيراني (ناهد) للمخرجة آيدا بناهنده وبطولة الممثلة سارا بيات والممثل بجمان بازغي.
وتحل إيران ضيف شرف الدورة الثانية للمهرجان التي بدأت أمس وتستمر حتى 12 أكتوبر تشرين الأول تحت شعار ”إنسانية الصورة”.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ووالي عنابة يوسف شرفة ومجموعة كبيرة من الفنانين الجزائريين والعرب شاركوا في حفل الافتتاح.
وقال رئيس المهرجان سعيد ولد خليفة في كلمة الافتتاح إن عنابة ”أضحت قبلة للسينما المتوسطية” إذ تستقبل في الدورة الثانية أعمالا متوسطية جيدة.
يقدم المهرجان في هذه الدورة 35 فيلماً بينها 16 فيلما ضمن المسابقة الرسمية وجائزتها ”العناب الذهبي”.
وتتوزع الأفلام المتنافسة بين مصر وتونس والمغرب والإمارات والجزائر وفلسطين وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وقبرص وتركيا وتشيلي.
تشارك سوريا بفيلم (سوريون) إخراج باسل الخطيب والمغرب بفيلم (ميلودي المورفين) إخراج هشام أمل.
كما تشارك مصر بأفلام (هيبتا) إخراج هادي الباجوري و(اشتباك) للمخرج محمد دياب و(الماء والخضرة والوجه الحسن) إخراج يسري نصر الله.
فيما تشارك تونس بأفلام (آخر واحد فينا) للمخرج علاء الدين سليم والوثائقيين (صفر) للمخرج نضال شطا و(حرق البحر) للمخرجة ناتالي نامبوت.
وتعرض الأفلام في قاعة سينماتيك والمسرح الجهوي عز الدين مجوبي وقصر ثقافة محمد بوضياف والمكتبة العمومية لمدينة عنابة.
ويكرم المهرجان في هذه الدورة اسم المخرجة التونسية كلثوم برناز التي توفيت في سبتمبر أيلول الماضي واسم المخرج المصري محمد خان الذي توفي في يوليو تموز إلى جانب أسماء أخرى من الفنانين الجزائريين.