الفيلم الإيراني (ناهد) يفتتح مهرجان سينما المتوسط بالجزائر

– October 7, 2016

العناب‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬تنافس‭ ‬ستة‭ ‬عشر‭ ‬فيلماً‭ ‬عربياً‭ ‬ودولياً

الجزائر‭ ‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬بدأ‭ ‬مهرجان‭ ‬عنابة‭ ‬للفيلم‭ ‬المتوسطي‭ ‬بالجزائر‭ ‬دورته‭ ‬الثانية‭ ‬بعرض‭ ‬الفيلم‭ ‬الإيراني‭ ‬‭(‬ناهد‭)‬‭ ‬للمخرجة‭ ‬آيدا‭ ‬بناهنده‭ ‬وبطولة‭ ‬الممثلة‭ ‬سارا‭ ‬بيات‭ ‬والممثل‭ ‬بجمان‭ ‬بازغي‭.‬

وتحل‭ ‬إيران‭ ‬ضيف‭ ‬شرف‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬للمهرجان‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬أمس‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‭”‬إنسانية‭ ‬الصورة‭”‬‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الجزائرية‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬ميهوبي‭ ‬ووالي‭ ‬عنابة‭ ‬يوسف‭ ‬شرفة‭ ‬ومجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الجزائريين‭ ‬والعرب‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المهرجان‭ ‬سعيد‭ ‬ولد‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬الافتتاح‭ ‬إن‭ ‬عنابة‭ ‬‭”‬أضحت‭ ‬قبلة‭ ‬للسينما‭ ‬المتوسطية‭”‬‭ ‬إذ‭ ‬تستقبل‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬أعمالا‭ ‬متوسطية‭ ‬جيدة‭.‬

يقدم‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬35‭ ‬فيلماً‭ ‬بينها‭ ‬16‭ ‬فيلما‭ ‬ضمن‭ ‬المسابقة‭ ‬الرسمية‭ ‬وجائزتها‭ ‬‭”‬العناب‭ ‬الذهبي‭”‬‭.‬

وتتوزع‭ ‬الأفلام‭ ‬المتنافسة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وتونس‭ ‬والمغرب‭ ‬والإمارات‭ ‬والجزائر‭ ‬وفلسطين‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬وقبرص‭ ‬وتركيا‭ ‬وتشيلي‭.‬

تشارك‭ ‬سوريا‭ ‬بفيلم‭ ‬‭(‬سوريون‭)‬‭ ‬إخراج‭ ‬باسل‭ ‬الخطيب‭ ‬والمغرب‭ ‬بفيلم‭ ‬‭(‬ميلودي‭ ‬المورفين‭)‬‭ ‬إخراج‭ ‬هشام‭ ‬أمل‭.‬

كما‭ ‬تشارك‭ ‬مصر‭ ‬بأفلام‭ ‬‭(‬هيبتا‭)‬‭ ‬إخراج‭ ‬هادي‭ ‬الباجوري‭ ‬و‭(‬اشتباك‭)‬‭ ‬للمخرج‭ ‬محمد‭ ‬دياب‭ ‬و‭(‬الماء‭ ‬والخضرة‭ ‬والوجه‭ ‬الحسن‭)‬‭ ‬إخراج‭ ‬يسري‭ ‬نصر‭ ‬الله‭.‬

فيما‭ ‬تشارك‭ ‬تونس‭ ‬بأفلام‭ ‬‭(‬آخر‭ ‬واحد‭ ‬فينا‭)‬‭ ‬للمخرج‭ ‬علاء‭ ‬الدين‭ ‬سليم‭ ‬والوثائقيين‭ ‬‭(‬صفر‭)‬‭ ‬للمخرج‭ ‬نضال‭ ‬شطا‭ ‬و‭(‬حرق‭ ‬البحر‭)‬‭ ‬للمخرجة‭ ‬ناتالي‭ ‬نامبوت‭.‬

وتعرض‭ ‬الأفلام‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬سينماتيك‭ ‬والمسرح‭ ‬الجهوي‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬مجوبي‭ ‬وقصر‭ ‬ثقافة‭ ‬محمد‭ ‬بوضياف‭ ‬والمكتبة‭ ‬العمومية‭ ‬لمدينة‭ ‬عنابة‭.‬

ويكرم‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬اسم‭ ‬المخرجة‭ ‬التونسية‭ ‬كلثوم‭ ‬برناز‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬الماضي‭ ‬واسم‭ ‬المخرج‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬خان‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬تموز‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أسماء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الجزائريين‭.‬