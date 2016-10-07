وفاة العالم البيولوجي حازم الدراجي اثر حريق في منزله

– October 7, 2016

بغداد – قصي منذر

كشف منتدى المخترعين العراقيين عن وفاة العالم البيولوجي العراقي البروفسور حازم الدراجي اثر حادث حريق في منزله . وقال امين سر المنتدى ليث العلاق في تصريح امس ( توفي الدراجي رئيس منتدى المخترعين العراقيين ومؤسسه اثر حادث مؤسف وغامض في منزله الكائن في منطقة الغدير ببغداد) مبينا أن(الراحل لقي مصرعه اثر حريق اندلع فجر الخميس الماضي في غرفة نومه بالطابق الثاني من منزله)

وأضاف العلاق أن (ذوي الفقيد حطموا الباب لمحاولة انقاذه إلا أنهم وجدوه مفارقا الحياة والغرفة محترقة بالكامل) موضحا أن (الراحل هو عالم بيولوجي مختص في تكاثر الطيور والعالم الاول في مجال تكاثر طيور النعام) لافتا الى أن (الراحل حاصل على أكبر عدد من براءات الاختراع المسجلة وعلى 100 مدالية في أكثر من 40 محفل دولي) وتابع أن (الدراجي هو العضو العراقي الوحيد في الاتحاد الدولي للمخترعين) لافتا الى أن (الراحل حصل على هذه العضوية لأول مرة في تاريخ العرب والعراق منذ تأسيسه) كاشفا عن (اغراءات عرضت على الراحل لترك العراق والاستفادة من خبراته في دول العالم لكنه آثر البقاء في بلده رغم حالته المادية المتواضعة) .