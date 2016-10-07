بغداد : اطلاق استحقاقات المزارعين وتخصيصات نصب كاميرات لمراقبة العاصمة

– October 7, 2016

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلن محافظ بغداد علي التميمي ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على الغاء مادة من قانون الموازنة تكبل عمل المحافظة اضافة الى اطلاق مبالغ المزارعين و التخصيصات المالية لمشروع نصب احدث منظومة للكاميرات . وقال التميمي في بيان امس ان (اجتماع الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات برئاسة العبادي ناقش عدد من الامور اهمها مشكلة عدم تعاطي وزارة المالية وتعاونها مع المحافظات من خلال نقل الصلاحيات وكذلك تم الحصول على موافقة العبادي بالغاء المادة 17 من تعليمات تنفيذ الموازنة التي منعت وكبلت المحافظة من قيامها بفرض رسوم وايرادات وفق المادة 25 من قانون الموازنة اضافة الى الموافقة على فتح حساب تشغيلي واستثماري للمحافظة) وتابع التميمي ان (الاجتماع تضمن موافقة العبادي على اطلاق مبالغ المزارعين الى جانب التركيز على المشاريع التي تلامس حياة المواطن كمشاريع الماء والكهرباء والبنى التحتية والامنية ) موضحا ان (العبادي وافق ايضا على اطلاق التخصيصات المالية لمشروع نصب احدث منظومة للكاميرات في العراق حيث تصل نسبة انجاز المشروع 100 بالمئة وهناك مبالغ يترتب على المحافظة دفعها الى الشركة المنفذة بغية افتتاحه والشروع بعمله لدعم الواقع الامني وكافة التشكيلات الامنية في العاصمة).