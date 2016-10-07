ديالى تطالب بانهاء ملف المهجرين/ مالية البرلمان تؤكد تخصيص مبالغ للعوائل النازحة

– October 7, 2016

بغداد – داليا احمد

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية النائب محمد الحلبوسي أن وزارة الهجرة والمهجرين تعتزم توزيع 250 الف دينار بين 590 عائلة نازحة فيما طالبت ديالى بانهاء ملف النازحين .

وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي امس ان (الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين لجنتي المالية والهجرة والمهجرين النيابيتين مع وزارتي الهجرة والمالية لتوفير المستلزمات المالية للنازحين) مشيرا الى (تخصيص الاموال اللازمة للنازحين والتي هي جزء من تخصيصاتهم ضمن موازنة العام الجاري والمستقطعة من رواتب الموظفين ) لافتا الى ان (المبالغ ستوزع بين 590 عائلة بقيمة 250 الف دينار لكل عائلة عبر بطاقة الكي كارد) واكد الحلبوسي أن (اللجنتين النيابيتين تتابعان مع الحكومة من أجل توفير المستلزمات المطلوبة لعودة النازحين الى ديارهم واعادة استقرار المناطق) الى ذلك طـالـب رئـيـس ائـتلاف ديـالى هـويـتـنـا الـنائـب صلاح مزاحم الجبوري الحكومة وكافة القيادات الامنية في المحافظة بالاسراع وانهاء ملف النازحين وعودتهم الى مناطقهم. وقـال الجـبـوري في بيان امس إن (اغلب مناطق المحافظة تم تحريرها من تنظيم داعش منذ اكثر من عاميـن ولكن لم يتم اعادة الاسر لتلك المناطق) مشيرا الى أن ( اعداد العوائل التي عـادت لاتتجاوز 20 بالمئة ومنها ناحيـة جلـولاء والسعديـة والعظيـم وقـرى شمال المقداديـة وقرى منصورية الجبل) واوضح الـجـبوري ان (اغلب العوائل النازحة من تلك المناطق موجودة داخل المحافظة وقسم قليل منهم في اقليم كردستان) مطالبا (رئيس الوزراء والحكومة المحلية والقيادات الامنية في المحافظة وحكومة الاقليم وكل المعنين بامور اعادة النازحين باتخاذ اجراءات سريعة والسماح للعوائل النازحة بالعودة الى مناطقهم بالقريب العاجل وخاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء) .