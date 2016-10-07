كربلاء تنفي ابرام اتفاقات مع جهات اجنبية لتنظيم زيارة عاشوراء

– October 7, 2016

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

نفت محافظة كربلاء ابرام اتفاقات مع جهات اجنبية لتنظيم زيارة عاشوراء . وقال المحافظ عقيل الطريحي في بيان امس أن (المحافظة لن تكون ملزمة بأية اتفاقات مع جهات من دول أجنبية في مجال تنظيم الزيارة ) واضاف إن (المحافظة هي المعنية بتنظيم حركة الزائرين وتأمين نجاح الزيارة ومستلزماتها من نقل وخدمات صحية وبلدية وأمنية) لافتا إلى أن (المحافظة غير ملزمة بأيه اتفاقات مع جهات من دول أجنبية في مجال تنظيم زيارة عاشوراء ) متابعا أن (هناك محاولات لبعض الوزارات أخذ دور ومسؤولية المحافظة هذه المحاولات قد تربك النجاح المنتظر للزيارة) موضحا ان (مسؤولين في بعض الوزارات يقطعون وعودا بتخصيص أراضٍ أو السماح بحركة نقل مجاميع الزائرين الأجانب دون التنسيق مع الجهات المختصة في المحافظة) مشيرا إلى أن (خدمة الزائرين شرف وليس ساحة تنافس سياسي وانتخابي) ودعا الطريحي (الوزارات إلى تحمل مسؤوليتها في رفد وإسناد المحافظة لإنجاح زيارة عاشوراء وفقاً للسياقات الرسمية ) مطالبا (بـتوفير التخصيصات المالية اللازمة لهذاالشأن) .