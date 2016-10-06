المنتخب العراقي يخسر بصعوبة أمام اليابان في تصفيات كأس العالم

– October 6, 2016

خسر المنتخب الوطني العراقي امام نظيره الياباني بنتيجة هدفين لهدف واحد ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

وفرط المنتخب العراقي في فرصة إحراز النقطة الأولى له في هذا الدور من التصفيات، فيما رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات خاضها في المجموعة حتى الآن.

وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كينجي هاراجوتشي في الدقيقة 25، فيما عاند الحظ المنتخب العراقي حيث تصدى القائم لفرصة تسجيل هدف عراقي مبكر في الدقيقة الثالثة من المباراة.

وفي الشوط الثاني، سجل سعد عبد الأمير هدف التعادل لأسود الرافدين في الدقيقة 60، قبل أن يحرز هوتارو ياماجوتشي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.