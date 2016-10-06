رئيس الوزراء التركي : رد فعل العراق على قاعدة بعشيقة غير مفهوم

– October 6, 2016

أنقرة- (رويترز) – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الخميس إن رد فعل العراق على الوجود العسكري التركي في قاعدة بعشيقة العسكرية إلى الشمال من الموصل “غير مفهوم” وإن الجنود سيظلون هناك لضمان ألا تتغير التركيبة السكانية للمنطقة.

وجاءت تعليقاته ضمن كلمة ألقاها أمام رجال أعمال بعد أن أدان العراق قرار تركيا مد انتشار نحو ألفي جندي في شمال العراق لمدة عام. وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أن تركيا تجازف بإشعال حرب في المنطقة.