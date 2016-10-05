– October 5, 2016

قاضٍ يكشف عن وسائل التحايل على القانون لتحقيق أرباح طائلة

خبير لـ (الزمان): العراق أصبح ساحة لغسيل الأموال

بغداد – قصي منذر

دعا خبير اقتصادي الى تشريع قانون يحد من عمليات غسيل الاموال التي تنخر باقتصاد البلد مؤكداً ان العراق اصبح ساحة لهذه الظاهرة. وقال عبد الحسن الشمري لـ(الزمان) امس ان (العراق اصبح ساحة وممراً لدول الشرق الاوسط في عمليات غسيل الاموال)، مشيرا الى ان (مزاد العملة جزء من غسيل الاموال وبسبب غياب الرقابة لازالت تلك العمليات مستمرة).

ودعا الشمري الى (تشريع قانون يحد من عمليات غسيل الاموال التي تنخر باقتصاد البلد). وكان قضاة متخصصون بقضايا غسيل الأموال قد اكدوا أن ضعف الرقابة المصرفية سهل من تهريب أموال طائلة إلى الخارج.

وقال قاضي تحقيق غسيل الاموال اياد محسن ضمد في تصريح امس ان (غسيل الأموال إضفى الصفة الشرعية على أموال مصدرها غير مشروع بشكل يجعلها تبدو في صورة مشروعة باستخدام أساليب عدة).

وأضاف ان (احد هذه الأساليب القيام بعمليات استيراد وهمية وتحويل الدولار إلى الخارج والاستعانة بأشخاص آخرين), مبينا أن (ذلك يكون من خلال فتح حسابات صغيرة بأسمائهم وتوزيع هذه المبالغ بين حساباتهم من أجل تجزئة المبالغ وجعلها تبدو صغيرة ومن ثم تجميعها في حساب آخر واجراء مختلف التعاملات من خلالها، أو تحويلها إلى خارج البلاد من دون أن يكون لهذه التحويلات أغراض تجارية مشروعة). واوضح ضمد ان (الآليات التي وضعها البنك المركزي لبيع الدولار من خلال مزاد العملة تكون بفتح التاجر لحساب في المصرف الاهلي لكي يحصل على ما يحتاجه من البنك بعد تقديم طلب لشراء العملة معززا بقوائم شراء بضاعة وبراءة ذمة من الضريبة واجازة استيراد من المعارض العراقية). من جانبه اشار قاضي جنح النزاهة وغسيل الاموال راضي الفرطوسي في تصريح امس إلى أن (المحاكم تتعامل بجدية كبيرة مع هذا النوع من القضايا وحسمت العديد منها)، مضيفاً أن (تأخير حسم بعض الدعوى يكون لأسباب لا تتعلق بالقضاء من بينها عدم انجاز التحقيق الاداري من الجهات ذات العلاقة)، منتقدا (عدم تحديد الجهات المعنية للمبالغ المشتراة من جانب المصارف الاهلية عند اجراء التحقيق الاداري وكذلك مقدار الضرّر المتحقق نتيجة عمليات غسل الاموال).

وشكا الفرطوسي من (عدم تدقيق تلك الجهات التصاريح والفواتير المقدمة من جانب المصارف والزبائن قبل اشتراكهم في مزاد العملة الاجنبية).

ولم يتسن لـ(الزمان) الحصول على تعليق من رابطة المصارف الاهلية امس.

وفد كندي يزور

العراق للإطلاع على

أحوال الآيزيديين

بغداد – صباح الخالدي

قالت الحكومة الكندية انها بصدد إرسال وفد رسمي إلى العراق بهدف الإطلاع على أحوال الإيزيديين. واكد وزير الجنسية والهجرة الكندي جون مكالوم خلال كلمة القاها بالبرلمان امس أن (الحكومة اتخذت قرارًا بإنقاذ الإيزيديين من الإبادة التي يتعرضون إليها وهي تريد معرفة وفهم صعوبات هذه المشكلة الخطيرة للغاية)، مضيفًا ان (وفداً من الوزارة سيتوجه الى العراق للإطلاع على المشكلة على الطبيعة وتحديد الحقائق التي يمكن أن تكون أساسًا لخطة عمل محتملة بشأن الإيزيديين). في غضون ذلك، قال مكتب مكالوم في بيان أن (تفاصيل مواقع زيارات الوفد والأشخاص الذين سيتحدث معهم ستبقى طي الكتمان لدواعٍ أمنية)، مؤكداً أن (الوفد سيتوجه إلى العراق خلال أسبوع أو أسبوعين).