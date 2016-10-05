– October 5, 2016

خبير لـ (الزمان): على الحكومة تحريك شكوى عاجلة لإسترداد المخطوطات المهرّبة إلى مصر

إعتقال خلية سرقت أسفاراً من التوراة بتواطؤ عراقيين في الداخل

بغداد ــ داليـا أحمـد

دعا خبير في القانون الجهات المختصة الى تحريك شكوى رسمية عاجلة لإستعادة المواد المهربة الى مصر التي تعود ملكيتها الى العراق وتوكيل السفارة العراقية في القاهرة للقيام بهذا الاجراء ، فيما اعلنت السلطات المصرية اعتقال خلية توسطت بتهريب مخطوطات نادرة وأوراق من التوراة من العراق الى اسرائيل بالتعاون مع متورطين في العراق. وقال الخبير القانوني هاشم العقابي لـ (الزمان) أمس ان (جريمة تهريب الآثار تصل الاحكام فيها الى الاعدام اياً كانت جنسية المجرم سواء عربي ام اجنبي) وأضاف ان (العلاقة القانونية التي تربط بين البلدين هي متماثلة لذلك فإن الحكم يكون طبقا للقانون العراقي في داخل مصر اذ انه لا يمكن ارسال المتهمين الى العراق لوجود اتفاقية تعاون بين البلدين) .وتابع العقابي ان (على الجانب العراقي تقديم شكوى رسمية لتحريك قضية في هذا الشأن وتوكيل السفارة العراقية في مصر الدفاع عن ثروة العراق ومتابعة اجراءات ضبط المواد المهربة)، مشيراً الى ان (حجم عقوبة اية جريمة يكون بحسب موقع ارتكاب الجرم وبحسب القوانين التي يسير عليها مكان موقع ارتكابها).ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على تعليق من وزارة الثقافة والسياحة والاثار امس. وكانت وسائل اعلام مصرية قد كشفت امس عن اعتقال خلية مكونة من تسعة مصريين توسطت بتهريب مخطوطات نادرة وأوراق من التوراة من العراق الى اسرائيل، والتوسط في بيعها بمبلغ 50 مليون جنيه مصري. وقالت تقارير ان (تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط خلية للاتجار في الآثار حيث تبين أن هذه المجموعة تقودها مجموعة من السيناويين يتواصلون مع الإسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعى لعرض الأوراق الأثرية عليهم) مشيرة الى ان (المخطوطات عبارة عن أسفار يهودية من كتاب التوراة المقدس لا تملكها مصر وقادمة من سوريا والعراق وهي لا تقدر بثمن). واضافت ان (مجموعة من السيناويين نجحوا في الحصول على مخطوطات تاريخية عبارة عن 7 لفائف من جلد الرق مكتوبة بالخط المربع وكتابات من التوراة من خلال بعض الأشخاص في العراق وأنهم أحضروها لمصر ووضعوها لدى مجموعة من أصدقائهم في شقة ببولاق الدكرور فى الجيزة تمهيداً لبيعها). ونوهت التقارير الى ان (المتهمين اتفقوا مع اشخاص آخرين يسكنون الجيزة على حراسة المخطوطات التاريخية والنادرة في الشقة مقابل حصولهم على جزء من الأموال التي سوف يحصلون عليها لدى بيعها) موضحة ان (المتهمين وعددهم 9 أشخاص تواصلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أجانب بينهم إسرائيليين لعرض صور من هذه المخطوطات عليهم وطلبوا ببيعها لهم بـ 50 مليون دولار ثم تنازلوا عن بعض الأموال حتى وصل المبلغ إلى 50 مليون جنيه مصري). وأضافت ان (الأجهزة الأمنية رصدت عمليات الاتصال التي تمت بين الطرفين وتم تحديد موقع الشقة التي توجد بها المخطوطات الأثرية، ودهمها والقبض على الأشخاص التسعة وبرفقتهم المخطوطات الأثرية). وتتراوح اعمار المتهمين بين الرابعة والعشرين والثامنة والخمسين سنة .) وبمواجهة المتهم الرئيس اعترف بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار واعترف المتهمون الآخرون بأن وجودهم كان بقصد التوسط بالبيع نظير عمولة .