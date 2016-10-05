– October 5, 2016

العبادي يقدّم مرشحي الوزارات الشاغرة إلى البرلمان اليوم

بغداد – تمار عبد الرزاق

توقعت النائبة عن اتحاد القوى العراقية نورة سالم تقديم رئيس الوزراء حيدر العبادي مرشحي الوزارات الشاغرة خلال جلسة البرلمان اليوم الخميس . وقالت سالم لـ (الزمان) امس ان (العبادي وخلال تصريحاته الاخيرة نوه الى تقديم مرشحي الوزارات الشاغرة الى البرلمان خلال الاسبوع الجاري). مشيرة الى ان (الاتحاد متمسك بمنصب وزارة الدفاع كونه استحقاقاً بالاضافة الى انه يسهم برفع معنويات اهالي نينوى وبالتالي لابد من ملء حقيبة الدفاع خلال معركة تحرير المدينة الايام المقبلة). وكان اتحاد القوى قد هدد بمقاطعة جلسة البرلمان التي ستشهد اختيار شخصية خارج الشخصيات المرشحة من قبله لمنصب حقيبة الدفاع . وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر المولى أن مجلس النواب سيستلم اليوم الخميس السير الذاتية لمرشحي وزارتي الدفاع والصناعة .وقال المولى في تصريح امس إن (مجلس النواب سيتسلم السير الذاتية لمرشحي وزارتي الدفاع والصناعة). مشيرا الى ان (البرلمان سيصوت على اختيار الأسماء المرشحة للوزارتين يوم السبت المقبل).موضحا ان ( الأسماء التي ستطرح لشغل الوزارتين الشاغرتين هم شخصيات تمتاز بالكفاءة والمهنية). واعلنت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف عن قيام وزير الدفاع السابق خالد العبيدي بدفع ما وصفته بأموال لوسيط من اجل التأثير على قرار القضاء بشأن إقالته من منصبه .وقالت نصيف في بيان امس إن (العبيدي دفع مبالغ مالية لوسيط أعطاه تطمينات بأنه سيتمكن من التأثير على القضاء لتبرئته من جرائم الفساد التي ارتكبها ) على حد قولها. وكانت نصيف قد اكدت عزمها استجواب وزير التخطيط سلمان الجميلي بصفته وزيراً للتجارة وكالة على خلفية صفقة الرز الفاسد وبما يتعلق بمادة الطحين وملفات اخرى . فيما ضيفت لجنة الخدمات النيابية وزير النقل كاظم فنجان الحمامي لمناقشة ملفات تتضمن شبهات فساد . وقال مصدر في تصريح امس ان (اللجنة ضيفت الحمامي بشأن ملفات يشتبه بوجود فساد فيها وعمل الوزارة وما يتعلق بسلطة الطيران المدني وخطة الوزارة المستقبلية). الى ذلك دعا إئتلاف العربية التحالف الوطني إلى تبني تسوية سياسية جديدة قائمة على اساس الإصلاح.وقال بيان امس ان (مرحلة مابعد داعش قد تكون أكثر خطورة على الوضع اذا لم تشهد اصلاحاً حقيقياً يستهدف الخلل البنيوي الذي استشرى في جسد العملية السياسية).