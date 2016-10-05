فيلم جديد يصور المنافسة الحامية بين أسطورتين في التنس  

– October 5, 2016

‮ ‬واشنطن‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬يتناول‭ ‬فيلم‭ ‬جديد‭ ‬المنافسة‭ ‬الحامية‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬السابقين‭ ‬السويدي‭ ‬بيورن‭ ‬بورج‭ ‬والأمريكي‭ ‬جون‭ ‬ماكنرو‭ ‬والصراعات‭ ‬الشهيرة‭ ‬بين‭ ‬أسطورتي‭ ‬التنس‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب‭. ‬ويروي‭ ‬فيلم‮»‬بورج‭/‬ماكنرو‮»‬‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بدورة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬عام‭ ‬1980‭ ‬والتي‭ ‬تُعتبر‭ ‬إحدى‭ ‬أفضل‭ ‬مباريات‭ ‬التنس‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬ويجسد‭ ‬الممثل‭ ‬السويدي‭ ‬سفيرير‭ ‬جودناسون‭ ‬دور‭ ‬بورج‭ ‬والممثل‭ ‬الأمريكي‭ ‬شيا‭ ‬لوبوف‭ ‬دور‭ ‬ماكنرو‭ . ‬وكان‭ ‬أسلوبهما‭ ‬المختلف‭ ‬في‭ ‬لعب‭ ‬التنس‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طباع‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬المنافسة‭ ‬بينهما‭ ‬أكثر‭ ‬حدة‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬الجمهور‭. ‬وكان‭ ‬بورج‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عمره‭ ‬حينئذ‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬هادئا‭ ‬ورصينا‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬ماكنرو‭ ‬وعمره‭ ‬وقتئذ‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬لاعب‭ ‬تنس‭ ‬مشاغبا‭ ‬عصبي‭ ‬المزاج‭ ‬ويدخل‭ ‬أحيانا‭ ‬في‭ ‬نوبات‭ ‬صياح‭ ‬مع‭ ‬الحكام‭.‬

وقال‭ ‬المخرج‭ ‬الدنمركي‭ ‬يانوس‭ ‬ميتز‭ ‬بدرسين‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنها‭ ‬قصة‭ ‬عن‭ ‬شخصين‭ ‬كان‭ ‬يُنظر‭ ‬إليهما‭ ‬على‭ ‬أنهما‭ ‬متناقضان‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬بينهما‭ ‬أمور‭ ‬مشتركة‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يعرف‭ ‬معظم‭ ‬الناس‭ ‬وصداقةتطورت‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭.‬‮»‬

وأضاف‮»‬لقد‭ ‬أصبحا‭ ‬صديقين‭ ‬حميمين‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬بالتفاهم‭ ‬بينهما‭ . ‬لقد‭ ‬قاما‭ ‬بنفس‭ ‬الرحلة‭.‬‮»‬‭ ‬ويجري‭ ‬حاليا‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬خريف‭ ‬2017‭. ‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬أيضا‭ ‬الممثل‭ ‬السويدي‭ ‬المخضرم‭ ‬ستيلان‭ ‬سكارسجارد‭ ‬بوصفه‭ ‬مدرب‭ ‬بورج‭ ‬لينارت‭ ‬بيرجيلين‭.‬