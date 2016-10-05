ياهو فحصت سراً البريد الإلكتروني لعملائها لصالح المخابرات الأمريكية

– October 5, 2016

سان‭ ‬فرانسيسكو‭ -(‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬أشخاص‭ ‬مطلعون‭ ‬إن‭ ‬شركة‭ ‬ياهو‭ ‬صممت‭ ‬سرا‭ ‬برنامجا‭ ‬مخصصا‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الواردة‭ ‬لعملائها‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬معلومات‭ ‬محددة‭ ‬قدمها‭ ‬مسؤولون‭ ‬بالمخابرات‭ ‬الأمريكية‭.‬

وقال‭ ‬ثلاثة‭ ‬موظفين‭ ‬سابقين‭ ‬وشخص‭ ‬رابع‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬الأحداث‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬التزمت‭ ‬بالطلب‭ ‬السري‭ ‬للحكومة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقامت‭ ‬بفحص‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬ياهو‭ ‬للبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬أو‭ ‬مكتبالتحقيقات‭ ‬الاتحادي‭.‬

وقال‭ ‬بعض‭ ‬خبراء‭ ‬المراقبة‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬يمثل‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬تظهر‭ ‬لشركة‭ ‬إنترنت‭ ‬أمريكية‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬لوكالة‭ ‬مخابرات‭ ‬للبحث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الرسائل‭ ‬الواردة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬فحص‭ ‬الرسائل‭ ‬المخزنة‭ ‬أو‭ ‬فحص‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الحسابات‭ ‬لحظة‭ ‬وصولها‭.‬

ومن‭ ‬غير‭ ‬المعروف‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬مسؤولو‭ ‬المخابرات‭ ‬يبحثون‭ ‬عنها‭ ‬وكانوا‭ ‬يريدون‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬تفحص‭ ‬ياهو‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأحرف‭. ‬وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬قد‭ ‬يعني‭ ‬عبارة‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬أو‭ ‬أحد‭ ‬المرفقات‭.‬

ولم‭ ‬يتسن‭ ‬لرويترز‭ ‬تحديد‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬ياهو‭ ‬قد‭ ‬سلمتها‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬فعلت‭ ‬ذلك‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مسؤولو‭ ‬المخابرات‭ ‬تواصلوا‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬أخرى‭ ‬لخدمات‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬طلبات‭ ‬مماثلة‭.‬

وبحسب‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬السابقين‭ ‬فإن‭ ‬قرار‭ ‬الرئيسة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لياهو‭ ‬ماريسا‭ ‬ماير‭ ‬الانصياع‭ ‬للتوجيهات‭ ‬أزعجت‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬استقالة‭ ‬رئيس‭ ‬أمن‭ ‬المعلومات‭ ‬بالشركة‭ ‬اليكس‭ ‬ستاموس‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭ ‬2015الذي‭ ‬يتولى‭ ‬الآن‭ ‬المنصب‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬فيسبوك‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬لرويترز‭ ‬بشأن‭ ‬الطلب‭ ‬‮«‬ياهو‭ ‬شركة‭ ‬تلتزم‭ ‬بالقانون‭ ‬وتمتثل‭ ‬لقوانين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬‮»‬‭ ‬وامتنعت‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.‬

ورفض‭ ‬ستاموس‭ ‬طلبا‭ ‬لإجراء‭ ‬مقابلة‭ ‬عبر‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬فيسبوك‭.‬

وأحالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأسئلة‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬مدير‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطنية‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬التعقيب‭.‬

وقال‭ ‬الأشخاص‭ ‬المطلعون‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬إن‭ ‬طلب‭ ‬بحث‭ ‬حسابات‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لياهو‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬منشور‭ ‬سري‭ ‬أرسل‭ ‬للفريق‭ ‬القانوني‭ ‬بالشركة‭.‬

ومن‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬شركات‭ ‬الهاتف‭ ‬والإنترنت‭ ‬الأمريكية‭ ‬سلمت‭ ‬كما‭ ‬هائلا‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬العملاء‭ ‬لوكالات‭ ‬المخابرات‭. ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬السابقين‭ ‬وخبراء‭ ‬المراقبة‭ ‬قالوا‭ ‬إنهم‭ ‬لم‭ ‬يروا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬الواسع‭ ‬لبيانات‭ ‬لحظةوصولها‭ ‬ولم‭ ‬يروا‭ ‬طلبا‭ ‬يستدعي‭ ‬تصميم‭ ‬برنامج‭ ‬كمب‭ ‬يوتر‭ ‬جديد‭.‬

وقال‭ ‬ألبرت‭ ‬جيداري‭ ‬المحامي‭ ‬الذي‭ ‬مثل‭ ‬شركات‭ ‬الهاتف‭ ‬والإنترنت‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬المراقبة‭ ‬لمدة‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬ستانفورد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أشهد‭ ‬هذا‭ ‬قط‭… ‬عملية‭ ‬تنصت‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬محددة‭ ‬لحظة‭ ‬وصولها‭.‬‮»‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬حقا‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭.‬‮»‬

ورجح‭ ‬خبراء‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وكالة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬أو‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الاتحادي‭ ‬قدم‭ ‬طلبات‭ ‬مماثلة‭ ‬لشركات‭ ‬الإنترنت‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنهما‭ ‬لا‭ ‬يعرفان‭ ‬حسابات‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التي‭ ‬يستخدمها‭ ‬الهدف‭. ‬وتتقدم‭ ‬وكالة‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬عادة‭ ‬بطلباتمراقبة‭ ‬محلية‭ ‬عبر‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الاتحادي‭ ‬ولذلك‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬معرفة‭ ‬أي‭ ‬وكالة‭ ‬تحتاج‭ ‬المعلومات‭.‬

وقالت‭ ‬شركتا‭ ‬ألفابت‭ -‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬القابضة‭ ‬لجوجل‭- ‬ومايكروسوفت‭ ‬وهما‭ ‬شركتا‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الرئيسيتان‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إنهما‭ ‬لم‭ ‬تقوما‭ ‬بعمليات‭ ‬بحث‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬جوجل‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نتلق‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬قط‭ ‬لكن‭ ‬إذا‭ ‬حدث‭ ‬فسيكون‭ ‬ردنا‭ ‬بسيطا‭ ‬‘لا‭ ‬يمكن‘‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نشارك‭ ‬مطلقا‭ ‬في‭ ‬فحص‭ ‬سري‭ ‬لحركة‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬مثلما‭ ‬ورد‭ ‬بشأن‭ ‬ياهو‭ ‬اليوم‭.‬‮»‬‭ ‬ورفضت‭ ‬الشركة‭ ‬التعقيب‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تقلت‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭.‬