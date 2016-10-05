رئيس المخابرات العراقية يواصل لقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين

– October 5, 2016

رئيس المخابرات يواصل لقاءاته بالمسؤولين الإيرانيين

طهران – رزاق نامقي

قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني علي لاريجاني ان ايران تنتهج سياسة الدفاع عن سلامة تراب العراق وتعزيز الوحدة والتناغم بين مكوناته. وتابع لاريجاني خلال استقباله رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي بطهران التي يواصل لقاءاته فيها ان ( ايران وقفت باستمرار الي جانب الشعب والحكومة العراقية وهي مستعدة لتقديم المساعدات اللازمة له)، لافتاً الى ان (العراق سيتغلب علي مشاكله بفضل التآلف بين جميع مكوناته).وحذر (من مخطط تقسيم دول المنطقة بما فيها العراق)، موضحاً ان (بعض زعماء الغرب يعتقدون بأنه يمكن حل مشاكلهم في المنطقة عبر تقسيم اراضي الدول الاقليمية وهي رؤية خاطئة تماما)، مشدداً على وجوب ( الدفاع بكل قوة عن الوحدة الوطنية وسيادة اراضي العراق).واشار لاريجاني الى (تجربة تقسيم السودان خلال الاعوام الاخيرة الماضية التي لم تؤد الى حل اي مشكلة وانما ادت الي تفاقم الازمة في البلد)، مؤكداً (أهمية جهاز المخابرات العراقي ودوره في استتياب الامن الاقليمي).وفي شأن آخر ، اكد لاريجاني (اعادة نشاط الملاحة البحرية في نهر اروند – شط العرب وفقا للاتفاقيات القانونية الموقعة التي تخدم مصالح الشعبين الايراني والعراقي). بدوره، أعرب ال?كاظمي عن (تقدير العراق للمساعدات الانسانية الشاملة التي تقدمها ايران الى حكومة وشعب العراق)، معربا عن أمله (في استتباب الامن والاستقرار قريبا في العراق).واكد ال?كاظمي (دور المرجعية الدينية البناء في انقاذ العراق من خطر الارهاب)، مشيراً الى ان (الارهاب والتطرف يشكلان اكبر آفة للمنطقة الامر الذي يستدعي تكاتف جميع الدول الاقليمية للقضاء عليه). وكان الكاظمي قد التقى بعدد من المسؤولين الايرانيين خلال زيارته الى طهران.