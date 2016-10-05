فقدان الوظيفة يزيد خطر الإصابة بالسكري

– October 5, 2016

لندن‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬يقول‭ ‬تحليل‭ ‬جديد‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬بقلق‭ ‬من‭ ‬فقد‭ ‬وظائفهم‭ ‬ربما‭ ‬يزيد‭ ‬لديهم‭ ‬احتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭. ‬وبالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يشعرون‭ ‬بأمان‭ ‬في‭ ‬وظائفهم‭ ‬فقد‭ ‬زادت‭ ‬حالات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬لدى‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يشعرون‭ ‬بأمان‭ ‬وظيفي‭.‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لهذه‭ ‬الدراسة‭ ‬إثبات‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬الأمان‭ ‬الوظيفي‭ ‬يسبب‭ ‬السكري‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فقد‭ ‬قالت‭ ‬جين‭ ‬فيري‭ ‬كبيرة‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة‭ ‬‮«‬في‭ ‬عالم‭ ‬مثالي‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬تتوصل‭ ‬إليه‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬هو‭ ‬انخفاض‭ ‬عدم‭ ‬الشعور‭ ‬بالأمان‭ ‬الوظيفيوزيادة‭ ‬في‭ ‬عقود‭ ‬الوظائف‭ ‬الآمنة‭ ‬ورواتب‭ ‬معقولة‭.‬‮»‬‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬الضغوط‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالعمل‭ ‬إلى‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬الأكل‭ ‬وتجاوز‭ ‬الحد‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بأشكال‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬السلوك‭ ‬غير‭ ‬الصحي‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هرمونات‭ ‬التوتر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تشجع‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬أيضا‭ ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬تسهم‭ ‬فيزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭. ‬ولكن‭ ‬فيري‭ ‬قالت‭ ‬لرويترز‭ ‬هيلث‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬ألا‭ ‬يقلقوا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬بحثت‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬عبر‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الناس‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬لن‭ ‬يوضح‭ ‬لكل‭ ‬شخص‭ ‬الأخطار‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭. ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬منهج‭ ‬لصحة‭ ‬السكان‭ ‬ولخفض‭ ‬تعرض‭ ‬الناس‭ ‬لعدم‭ ‬الشعور‭ ‬بالأمان‭ ‬الوظيفي‭.‬‮»‬

ولكن‭ ‬إدوين‭ ‬توريس‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬مونتيفيوري‭ ‬هيلث‭ ‬سيستم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الدراسة‭ ‬الجديدة‭ ‬أمر‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يشعرون‭ ‬بأمان‭ ‬وظيفي‭ ‬أن‭ ‬يضعوه‭ ‬في‭ ‬أذهانهم‭ ‬ولاسيما‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعرضين‭ ‬بالفعل‭ ‬لخطركبير‭ ‬للإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬مثل‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬أصحاب‭ ‬الأوزان‭ ‬الزائدة‭ ‬والنساء‭ ‬اللائي‭ ‬يصبن‭ ‬بسكري‭ ‬الحمل‭.‬

وقال‭ ‬توريس‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭?‬‭ ‬‭?‬‮»‬هذه‭ ‬ظاهرة‭ ‬أرى‭ ‬أنها‭ ‬مفيدة‭..‬

‮«‬إذا‭ ‬فقدت‭ ‬وظيفتك‭ ‬أو‭ ‬تشعر‭ ‬بعدم‭ ‬أمان‭ ‬وظيفي‭ ‬تأكد‭ ‬أنك‭ ‬تمارس‭ ‬تمارين‭.‬‮»‬