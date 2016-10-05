بقايا جراحة التجميل تنفع في نفخ الشفاه
لندن – رويترز– تشير دراسة أمريكية صغيرة إلى أن النساء اللائي يجرين جراحة تجميل لشد الخدود وترهلات منطقة الذقن ربما يصبحن قادرات على استخدام بعض الأنسجة التي يزيلها الجراحون خلال هذه العملية لنفخشفاهن.
ووجدت الدراسة أنه بعد خمس سنوات من جراحة تجميل أعقبها نفخ الشفاه باستخدام الأنسجة المتبقية مازالت المريضات يتمتعن بشفاه ممتلئة بشكل أكبر مما كان عليه الحال قبل العملية على الرغم من أن هذه النتائج لم تكن مثلماأُعلن عنها خلال ثلاثة أشهر أو سنة.
وقال ماثيو ريتشاردسون كبير معدي الدراسة وهو جراح تجميل خاص في ولاية تكساس إن “هذا الأسلوب يعرض على المريضات اللائي يجرين جراحة تجميل وسيلة لاستخدام أنسجتهن والتي يتم التخلص منها عادة لنفخ الشفاهبأقل قدر ممكن من المضاعفات .
ولكن هذا لا ينطبق على الجميع.
وأضاف ريتشاردسون عبر البريد الالكتروني إن”المريضات اللائي أجرين من قبل عملية تجميل غير مرشحات عادة لهذا الإجراء لأن الأنسجة التي تستخدم في ملء الشفاه غالبا ما تكون قد أزيلت خلال عملية التجميل الأولى.
وتكتسب جراحات التجميل شعبية في الولايات المتحدة.
وتقول الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل إنه في العام الماضي أجريت 15.9 مليون عملية تجميل وإجراءات تجميلية في الولايات المتحدة وحدها بزيادة اثنين في المئة عن العام السابق وهو ما يزيد بمقدار المثلين عن العمليات التيأجريت في عام 2000.