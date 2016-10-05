بقايا جراحة التجميل تنفع في نفخ الشفاه  

– October 5, 2016

لندن‭ ‬–‭ ‬رويترز–‭ ‬تشير‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬صغيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬اللائي‭ ‬يجرين‭ ‬جراحة‭ ‬تجميل‭ ‬لشد‭ ‬الخدود‭ ‬وترهلات‭ ‬منطقة‭ ‬الذقن‭ ‬ربما‭ ‬يصبحن‭ ‬قادرات‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬بعض‭ ‬الأنسجة‭ ‬التي‭ ‬يزيلها‭ ‬الجراحون‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬لنفخشفاهن‭.‬

ووجدت‭ ‬الدراسة‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬جراحة‭ ‬تجميل‭ ‬أعقبها‭ ‬نفخ‭ ‬الشفاه‭ ‬باستخدام‭ ‬الأنسجة‭ ‬المتبقية‭ ‬مازالت‭ ‬المريضات‭ ‬يتمتعن‭ ‬بشفاه‭ ‬ممتلئة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الحال‭ ‬قبل‭ ‬العملية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مثلماأُعلن‭ ‬عنها‭ ‬خلال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬أو‭ ‬سنة‭.‬

وقال‭ ‬ماثيو‭ ‬ريتشاردسون‭ ‬كبير‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة‭ ‬وهو‭ ‬جراح‭ ‬تجميل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬إن‭ “‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬المريضات‭ ‬اللائي‭ ‬يجرين‭ ‬جراحة‭ ‬تجميل‭ ‬وسيلة‭ ‬لاستخدام‭ ‬أنسجتهن‭ ‬والتي‭ ‬يتم‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬عادة‭ ‬لنفخ‭ ‬الشفاهبأقل‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬المضاعفات‭ .‬

ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

وأضاف‭ ‬ريتشاردسون‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬إن‭”‬المريضات‭ ‬اللائي‭ ‬أجرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عملية‭ ‬تجميل‭ ‬غير‭ ‬مرشحات‭ ‬عادة‭ ‬لهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬لأن‭ ‬الأنسجة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬ملء‭ ‬الشفاه‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬أزيلت‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التجميل‭ ‬الأولى‭.‬

وتكتسب‭ ‬جراحات‭ ‬التجميل‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وتقول‭ ‬الجمعية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لجراحي‭ ‬التجميل‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أجريت‭ ‬15‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬عملية‭ ‬تجميل‭ ‬وإجراءات‭ ‬تجميلية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحدها‭ ‬بزيادة‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬بمقدار‭ ‬المثلين‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬التيأجريت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000‭.‬