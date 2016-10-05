– October 5, 2016

الزراعة النيابية : تخصيص موازنة لمكافحة زهرة النيل

شوؤن الألغام تبحث مع الأمم المتحدة رفع مخلفات تحرير الموصل والأنبار

بغداد ـ قصي منذر

بحثت دائرة شؤون الالغام التابعة لوزارة الصحة والبيئة مع الامم المتحدة الخطة المستقبلية لازالة الالغام من محافظة نينوى بعد تحريرها من تنظيم داعش.وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (مدير شؤون الالغام خالد رشاد عقد اجتماعا دوريا للجهات العاملة في البرنامج الوطني لشؤون الالغام بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع ومستشارية الامن الوطني فضلا عن المنظمات والشركات المفوضة للعمل في العراق بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة لشؤون الالغام في بغداد). ونقل البيان عن رشاد قوله ان (الاجتماع استعرض خطة العمل المستقبلية لدائرة شؤون الالغام في محافظة نينوى التي تمت المصادقة عليها من قبل الوزارة مع بيان دور برنامج الامم المتحدة والمنظمات والشركات المفوضة للمساهمة في دعمها وانجاحها وكذلك استعراض المشاكل والمعوقات الادارية والامنية المتعلقة باستحصال الموافقات الرسمية لدخول الاجهزة والمعدات للشركات العاملة ضمن البرنامج الوطني لشؤون الالغام). واضاف ان (الاجتماع تضمن مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالبرنامج الوطني لشؤون الالغام ومنها محددات المعيار العراقي للعبوات الناسفة واجراءات منح التفويض للشركات والمتعلقة بانشطة ازالة الالغام تحت الماء وكذلك مناقشة مناهج الدورات التدريبية المزمع تنظيمها في مدرسة معالجة الذخائر التابعة لمديرية الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع للمنظمات والشركات بغية منح منتسبيها شهادات عمل فنية ضمن المستويين الثالث والرابع للعمل بشؤون الالغام).ولفت الى (متابعة اعمال شركة الفهد والمتعاقدة مع شركتي اوبتيما البريطانية لاعمال المسح والازالة في قضاء الفلوجة وشركة ستيرلنغ الامريكية لاعمال المسح والازالة في محافظة الانبار). وفي اطار مكافحة المخلفات والظواهر الطبيعية نصح عضو لجنة الزراعة النيابية علي البديري بأهمية الابتعاد عن الحلول الميكانيكية في مكافحة نبتة زهرة النيل وضرورة نشر بعض الحيوانات البحرية والنهرية لمعالجة الافة بشكل مستدام. وذكر البديري في تصريح امس ان (وزارة الموارد المائية أخطأت بشكل كبير عند مناقلتها أموال مكافحة نبتتي زهرة النيل والشنبلان خصوصا ان النبتتين تعوقان وصول المياه والحصص المائية الى المناطق الزراعية والاهوار وغيرها).واكد ان (زهرة النيل نبتة خطرة جدا وسريعة الانتشار ووصل الموضوع الى شيء محرج جدا ما حدا بالحكومة واللجان الشعبية العمل بكل الطاقات للحد من انتشار هذه النبتة، وبالتالي عمليات الصيانة مستمرة وستثبت موازنة خاصة لزهرة النيل في موازنة 2017 لأنهاء الافة). وأشار الى (ضرورة إيجاد علاج اخر غير الميكانيكي لتخليص الأنهر من هذه الافة، مؤكدا أهمية نشر أسماك الكارب في أماكن نمو زهرة النيل كونها تتغذى عليها مما يعد علاجا دائما للأفة لكن يجب منع الصيد في تلك المناطق وهناك حيوانات بحرية أخرى تتغذى على الزهرة وعلى وزارتي البيئة والموارد المائية جلب هذه الحيوانات للسيطرة على هذه الافة).