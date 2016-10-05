فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل الكيمياء بفضل أصغر آلات في العالم

– October 5, 2016

ستوكهولم‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬فاز‭ ‬العالم‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭-‬بيير‭ ‬سوفاج‭ ‬والاسكتلندي‭ ‬جيه‭. ‬فريجر‭ ‬ستودارت‭ ‬والهولندي‭ ‬برنارد‭ ‬فرينجا‭ ‬امس‭ ‬الأربعاء‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬الكيمياء‭ ‬لعملهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الآلات‭ ‬الجزيئية‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تطورات‭ ‬مثل‭ ‬موادومجسات‭ ‬وأنظمة‭ ‬تخزين‭ ‬طاقة‭ ‬جديدة‭.‬

وقال‭ ‬جوران‭ ‬هانسون‭ ‬وهو‭ ‬عضو‭ ‬بالأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬السويدية‭ ‬للعلوم‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬الجائزة‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬الكيمياء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تتعلق‭ ‬بأصغر‭ ‬آلات‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬‮»‬

وذكرت‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إعلان‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬ثمانية‭ ‬ملايين‭ ‬كرونة‭ ‬سويدية‭ ‬‭(‬931‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭)‬‭ ‬أن‭ ‬العلماء‭ ‬الثلاثة‭ ‬طوروا‭ ‬جزيئات‭ ‬ذات‭ ‬تحركات‭ ‬يمكن‭ ‬التحكم‭ ‬فيها‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬مهام‭ ‬عند‭ ‬إضافة‭ ‬الطاقة‭ ‬لها‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬المحرك‭ ‬الجزيئي‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المرحلة‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬بها‭ ‬المحرك‭ ‬الإلكتروني‭ ‬في‭ ‬ثلاثينيات‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬عندما‭ ‬عرض‭ ‬العلماء‭ ‬أذرع‭ ‬محركات‭ ‬دوارة‭ ‬وعجلات‭ ‬مختلفة‭ ‬غير‭ ‬مدركين‭ ‬أنها‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬القطارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬والغسالاتالكهربائية‭ ‬والمراوح‭ ‬وخلاطات‭ ‬المطابخ‭.‬‮»‬

وسوفاج‭ ‬أستاذ‭ ‬فخري‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ستراسبورج‭ ‬ومدير‭ ‬أبحاث‭ ‬فخري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬الفرنسي‭ ‬للأبحاث‭ ‬العلمية‭.‬

وولد‭ ‬ستودارت‭ ‬في‭ ‬إدنبرة‭ ‬وهو‭ ‬أستاذ‭ ‬في‭ ‬الكيمياء‭ ‬بجامعة‭ ‬نورث‭ ‬وسترن‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وفرينجا‭ ‬أستاذ‭ ‬في‭ ‬الكيمياء‭ ‬العضوية‭ ‬بجامعة‭ ‬جرونينجن‭ ‬في‭ ‬هولندا‭.‬

وقال‭ ‬ستودارت‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬أثناء‭ ‬متابعته‭ ‬إعلان‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬منزله‭ ‬خارج‭ ‬شيكاجو‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬غير‭ ‬متوقع‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬أمر‭ ‬محتملا‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعتقد‭. ‬وعندما‭ ‬يحدث‭ ‬تكون‭ ‬مفاجأة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لك‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬فرينجا‭ ‬عندما‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬رد‭ ‬فعله‭ ‬لدى‭ ‬علمه‭ ‬بنبأ‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬ما‭ ‬قلته‭ ‬عندما‭ ‬تلقيت‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬هو‭ ‬إنني‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ماذا‭ ‬أقول‭.‬‮»‬

وهذه‭ ‬ثالث‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬يتم‭ ‬إعلانها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬جائزتي‭ ‬نوبل‭ ‬في‭ ‬الفيزياء‭ ‬والطب‭ ‬يومي‭ ‬الاثنين‭ ‬والثلاثاء‭.‬