– October 5, 2016

كركوك تعلن عودة 140 عائلة نازحة إلى القيّارة

كركوك – مروان العاني

أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة كركوك عن عودة 140 عائلة نازحة الى ناحية القيارة.وقال مدير الدائرة عمار صباح لـ (الزمان) أمس ان (140 عائلة من اهالي ناحية القياره عادوا الى مدينتهم المحررة بعد ان كانوا قد نزحوا الى كركوك بعد احداث حزيران عام 2014).واضاف ان (عودة الاسر النازحة تمت بسلام ضمن الدفعة الثالثة وبشكل منظم وسط ترحيب وفرح كبيرين من تلك الاسر التي قررت العودة الى مدينتها المحررة منذ اسابيع. واوضح صباح أن (قوات البيشمركة في مكتب خالد وسواتر البيشمركة جنوبي المحافظة وغربها استقبلت الف مدني هارب من نازحي الحويجة ونواحي الزاب والرياض والعباسي والرشاد).وتابع أن (موجة النزوح تصاعدت في الايام الاخيرة و أن الهاربين من نساء وأطفال وشيوخ ورجال في وضع انساني صعب ومعاناة كبيرة نتيجة السيرعلى الاقدام لساعات طويلة ونقص في الغذاء والدواء والماء) .وتابع انه (تم نقل النازحين الى مخيمات في نزراوه وليلان شرق المحافظة بعد تجهيزهم بالماء والغذاء والمساعدات الاساسية ونقلوا عبر باصات من منافذ البيشمركة الى المخميات).واضاف ان (أعداد النازحين بدأت ترتفع مع قرب تحرير مناطق جنوب وغرب كركوك قريبا).واوضح صباح ان (المحافظة استقبلت اكثر من 117 الف عائلة بينهم 26 ألفاً من النازحي وتضم كركوك حاليا اكثر من 600 الف نازح من عدد من المدن الساخنة والتي تشهد عمليات عسكرية لطرد داعش).