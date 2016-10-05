مارك زوكربيرج.. زعيمُ حزب الأغلبية الصامتة
زمان جديد
عبد الحق بن رحمون
كن لطيفا، بحماقاتنا أيُّها الشاب الوسيم…فنحن في المغرب تجاوز اشتراكنا في مواقع التواصل الاجتماعي 10 ملايين مستخدم، فماذا كان ينقصك لو ترشحت في انتخاباتناالتشريعية، الأكيد أنك كنت ستحصل على المرتبة الأولى أو الثانية، وتفسد مزاج أوهام الذين يدعون صراع قوة الثنائية الحزبية بالمغرب حول ترأس الحكومة. لكن للأسف دستور2011 لايسمح لك بالترشح يا ابن عمي. لو فعلتها وسُمح لك بالترشح استثناءً يازعيم الـ «فيس بوك» لأنرت لنا الطريق بمشاريعك الافتراضية. لتغدق علينا بعدها بفائض أموالميزانية مؤسستك العملاقة، وحينها نشتغل معك أنا وزملائي ونصدر لك أكبر جريدة في العالم تتوفر على مهنية عالية، ما رأيك في هذا المشروع؟
عود على بدء، لقد شقلبت أفكارنا،وذاكرتنا الورقية، وضيعنا مواعيدنا التي نحرص على احترامها،وتسببت يا مارك زوكربيرج في مشاكل كثيرة لدى الأسر، هذه المشاكل ناتجةعن الغيرة التي يحدثها موقعك الاجتماعي، بسبب سوء فهم اللايكات، وكلمة الإعجاب السخية، أتعني ماذا يعني لنا الاعجاب باللغة المغربية المحكية ، فهي كلمة مرادفة للخيانة،من دون أن ننسى الإشارات وعلامات الحب المفرطة حتى الموت التي وضعتها في تطبيقاتك، تلك التي يتم الضغط عليها بشكل لا إرادي، أو عبر خطأ لغوي في بصمة الضغطعلى هواتفنا أو حواسيبنا اللوحية. وبسببك أيضا صارت حملات انتخاباتنا المغربية تدور رحاها على موقعك المجاني أو عبر الترويج المؤدى عنه. فيما صار لزعماء الأحزاب الذينلاينامون هذه الأيام حسابات رسمية على موقعك، رغم أن القليل منهم من يدير صفحته بصفة شخصية، لتصبح صفحتهم بعد الانتخابات مثل شاهدتي قبر. وبسببك صار زعماءالأحزاب أكثر شعبية، وصرنا نتابعهم حينما يضحكون، وحينما يبكون. لكن المضحك أنهم فتحوا مقراتهم على جدارنك الزرقاء، وخرجت منظماتهم الشبيبية الموازية لحزبهم، منالبطالة والتقاعس الذي كانت تعيشه في السابق، وتكتلوا في وظائف «الكتائب الالكترونية» التي تتقاضى أجراً شهريا، وكل واحد منهم يمتلك مفاتيح عشرات الحسابات علىموقع الـ « فيس بوك» وبأسماء مستعارة.
صديقي يا مارك زوكربيرج، رجاءً لا تفشي هذا السر لأحد، وخصوصا للدول التي تغارُ منا وتعتبرنا أعداءً لها، فبفضلك صار في البوادي والمغرب العميق الشبان يقضون جلنهارهم في «الشات» والتدوين، وبذلك صرنا نسمعهم، ونتابع معاناتهم التي ينزلونها دمعا مدرارا على جدرانهم. وبسببك يا مارك ازدادت نسبة العزوبية بالمغرب، وصار الشبانيقنعون بدمية صينية . سامحنا يا زوكربيرج، إن أخطأنا يوما في حقك، لأننا نحب المجانية (الفابور) وسامحنا أيضا لأننا ننتقدك في سرنا، وفي لقاءاتنا الخاصة ، وندعي أننا نفهم كثيرا، ونقول أشياءكثيرة في حقك، لكن سرعان ما نندم على ما قلناه، لأنك طيب ومتسامح. ولم تطلب منا يوما أداء فاتورة شهرية عن الخدمات التي تقدمها لنا بالمجان، وأقول لك واحدة من بينأسباب نقدنا لك أي حينما تكون خدمات موقعك ضعيفة وبطيئة جدا، لأنها تدعو في بعض الأوقات إلى الإحباط والملل، وأيضا نصاب بالكأبة حينما لا تتحقق أحلامنا لما نهدروقتا طويلا على جدارك الأزرق من غير نتيجة إيجابية. وبفضل المجانية انخرطنا جميعا في موقعك بتفان، وصرنا كلنا عائلة واحدة، وصرت بإجماع زعيم حزب الأغلبية الصامتة.
عزيزي …مارك زوكربيرج إسمح لي أن أصارحك في هذه الرسالة التي أكتبها لك على عجل وبعد تردد طويل … وسأترك قلمي يسيل على جدارك الأزرق لأكشف لك عن توددي لكلترفع لنا من سرعة التواصل في موقعك الافتراضي الذي لم يعد بوسعنا الاستغناء عنه؛ فعلا يا مارك زوكربيرج قد نجحت في مشروعك الاستثماري الكبير،والحياة فرص كمانعلم، لكننا فشلنا في علاقاتنا الإنسانية، حيث لم نعد نتواصل مع الأقارب والأصدقاء، وصرنا نعايد بعضنا عبر الخاص أو باللايكات. وصارت الحياة اليومية فاترة جدا …وبسببك قل التحرش بالنساء في الشوارع بعد أن أطلقت المقاهي الـ «ويفي» مجانا لروادها. وصار الشبان منشغلين بالشات بدل البصبصة والتلفظ بالكلامي النابي والساقطنحو النساء والشابات العابرات للأرصفة والشوارع. عزيزي مارك زوكربيرج .. نلتمس منك أن لا تفشي سرنا لأحد، لأن حماقاتنا كثيرة، وزعماء أحزابنا المغربية أعلنوها حربا ضروسا في حملة الانتخابات التشريعية، وبعد السابعمن شهر أيلول ( سبتمبر) 2016 ستراهم بأم عينيك يتعانقون ويتبادلون الأنخاب فيما بينهم، وإذا لم تصدقني فأنت أول من سيطلع على صورهم في موقعك سواء على الخاصأو في تدويناتهم. عزيزي مارك زوكربيرج… أحيانا نعتقد أنك صرت مغربيا وفيك صفات من تَمَغْرَبيتْ، ولا تنسى أننا جميعاً نحبك، ونسهر الليل كله نعمل إلى جانبك، ولم يعد يهمنا غلاء فاتورةالكهرباء، لأنك أخرجت شعبنا من عزلة قاتلة، كنا نعيشها في السابق، لكننا نلوم أنفسنا أحيانا لأننا نضيع الوقت ونحن نطيل النظر في شاشة حواسيبنا، وقد أهملنا قراءةصحفنا الوطنية.