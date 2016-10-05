– October 5, 2016

إعادة إفتتاح مراكز شرطة الرمادي والفلوجة

الحشد لـ (الزمان): القطعات المشتركة أنهت إستعدادات تحرير الحويجة

بغداد – محمد الصالحي

تستعد القوات الامنية لاطلاق عمليات تحرير قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك خلال الايام القليلة المقبلة بعد ان وضعت اللمسات الاخيرة على خطة التحرير، فيما توقعت قوات البيشمركة انطلاق عمليات تحرير الموصل في منتصف الشهر الجاري.

وقال القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري لـ (الزمان) امس ان (القوات المشتركة وضعت اللمسات الاخيرة لخطة تحرير القضاء من سيطرة تنظيم داعش ولم يتبق إلا الاعلان الرسمي عن العمليات وهو قريب للغاية).واضاف ان (المعلومات الاستخبارية تشير الى وجود امكانيات ضخمة لداعش في الحويجة حيث نشرت دبابات وكتائب من الانغماسيين).ولفت النوري الى أن (قوات الحشد العشائري والشعبي وقطعات من الجيش اضافة الى البيشمركة ستشارك في تحرير المدينة).مشيرا إلى أن (تأخر انطلاق العمليات يعود الى اعطاء فرصة أكبر الى المدنيين في الحويجة للهروب من داعش باتجاه المناطق الآمنة وسيتم فتح ممرات آمنة خلال المعارك ايضا).وفي الموصل قال القيادي في الحشد امين عام منظمة بدر هادي العامري في بيان امس ان (الموصل لا يحررها الا ابناء العراق الغيارى ومن جميع المكونات). واضاف ان (تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بخصوص الموصل مخجلة وتدل على نفسه الطائفي البغيض).وتابع ان (اي قوة برية اجنبية تزج نفسها في عمليات تحرير الموصل سنعدها عدوا وسنتعامل معها كما نتعامل مع داعش).وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد حذر من تحول ما سماها المغامرة التركية في العراق إلى حرب إقليمية.وذكر مسؤول محور الخازر في قوات البيشمركة عارف طيفور في تصريح امس ان (انطلاق معركة الموصل بات وشيكاً ستبدأ في شهر تشرين الأول الجاري).مضيفا (لا أعلم الوقت بدقة لكن البعض يقول إن المعركة ستنطلق في 15 من الشهر الجاري وآخرون يقولون انها ستبدأ في 20 منه).وقال مصدر امس ان (رسالة العبادي الاذاعية الى اهالي الموصل سمع صداها في مناطق عدة داخل المدينة وكانت متابعة مباشرة لها من قادة ومسلحي التنظيم).واضاف انه (بعد سماع رسالة العبادي انتشرت دوريات تنظيم داعش بكثافة في الشوارع الرئيسة ما يدلل على ان التنظيم قلق جدا من تاثير الرسالة على الاهالي). واشار الى ان (تنظيم داعش وعبر نقاطه الامنية المنتشرة في الاحياء والازقة حذر من الاستماع لاذاعة الحكومة وتوعد باعدام من يخالف اوامره).وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في تصريح امس ان (الحلف لن يشارك في العمليات القتالية وسيقوم بتدريب القوات وتعزيز عملنا بذلك أكثر لأنه على المدى الطويل من الأفضل أن تتمكن القوات العراقية بنفسها من التعامل مع داعش).وقال قائد الحشد العشائري في جنوب الموصل نزهان الصخر اللهيبي في تصريح امس ان (20 مقاتلاً من الحشد العشائري استشهدوا امس جراء قصف جوي خاطئ لطيران التحالف الدولي على قرية خرائب جبر ضمن الساحل الأيسر لناحية القيارة).وذكر مصدر امس ان (خطباء داعش فاجأوا مؤيدي التنظيم في المساجد والمنتديات الدينية التي تقام بها الدورات خلال الايام الماضية بالترويج لفكرة ماذا لو قتل الخليفة زعيم داعش ابو بكرالبغدادي بضربة جوية او اطلاق نار او مرض عضال وماهو مصير دولتهم المزعومة).واضاف ان (الحديث بهذا الامر لم يتم التطرق له مطلقا في العامين الماضيين).مشيرا الى ان (الترويج للفكرة بدأ ينتشر بكثافة في اغلب الاحياء والمناطق في الموصل وكأنها تمهيد لتوقعات بأن زعيم تنظيم داعش ربما يقتل في اي لحظة بعد انحسار معاقل التنظيم الذي اصبح شبه محاصر في مدينة الموصل مع قرب اعلان عمليات تحريرها). وقال مصدر اخر امس ان (القوات الأمنية بمساعدة أهالي الشرقاط عثرت على مزرعة تبلغ مساحتها 16 دونماً مزروعة بنبتة الخشخاش المخدرة وقامت بإحراقها بالكامل).وتابع أن (تنظيم داعش اعتمد على زراعة هذه النبتة في تمويل جزء من عملياته باستخلاص مادة الهيروين في مختبرات جامعة الموصل التي يسيطر عليها).وتابع أن (المشرفين على زراعتها أغلبهم ممن يحملون الجنسية الأفغانية).وفي الانبار ذكر بيان لخلية الإعلام الحربي امس ان (قطعات الفرقة العاشرة التابعة للجيش ضمن قيادة عمليات الانبار حررت منطقة الطرابشة في جزيرة الرمادي ورفعت العلم العراقي عليها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات).وقال قائد شرطة المحافظة اللواء هادي رزيج في تصريح امس ان (احتفالية جرت في منطقة الفلاحات بمدينة الفلوجة بمناسبة افتتاح اول مركز للشرطة المحلية بحضور عدد من القيادات الامنية بالتزامن مع قرب عودة العوائل النازحة الى مناطق سكناها).واضاف ان (افتتاح المركز بمثابة ايصال رسالة اطمئنان الى اهالي الانبار بأن الملف الامني للمحافظة سيكون بيد الشرطة المحلية وان الاستعدادات جارية من اجل عودة العوائل النازحة بعد الانتهاء من عمليات اعادة بناء وتأهيل البنى التحتية للمدن المحررة).واوضح رزيج ان (مناطق مختلفة من مدينة الفلوجة والمناطق المحيطة بها شهدت افتتاح عدد من المراكز الامنية بعد تطهيرها من ارهابيي داعش وان الايام القليلة المقبلة ستشهد افتتاح مراكز اخرى حال الانتهاء من عمليات تنظيف احياء المدينة من مخلفات العمليات العسكرية). وفي ديالى قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني في تصريح امس ان (قوات اللواء 24 في الحشد الشعبي بالتنسيق مع قطعات الوية الفرقة الخامسة نفذت عمليات عسكرية في اربع مناطق داخل ديالى هي جنوب بهرز- جنوب بلدروز- شمال المقدادية- تلال حمرين وضبطت خلالها ثلاثة مخابئ للعتاد والمتفجرات اضافة الى حزام ناسف ومركبة كانت تستخدم من قبل تنظيم داعش).