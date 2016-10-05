محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي:معركة الموصل قد تقسم العراق

– October 5, 2016

اربيل‭ (‬العراق‭) -(‬رويترز‭) – ‬قال‭ ‬أثيل‭ ‬النجيفي‭ ‬محافظ‭ ‬نينوى‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬أعد‭ ‬قوة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬تحرير‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬المعركة‭ ‬ستمثل‭ ‬لحظة‭ ‬فارقة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعراق‭ ‬وربما‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬تقسيم‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬عرقية‭ ‬ومذهبية‭.‬ويستعد‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬لهذا‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إخراج‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معاقله‭ ‬الكبرى‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬تلك‭ ‬العملية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭.‬

ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فربما‭ ‬يمثل‭ ‬ما‭ ‬سيحدث‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬النصر‭ ‬تحديا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المعركة‭ ‬نفسها‭ ‬إذ‭ ‬سيجد‭ ‬السنة‭ ‬والأكراد‭ ‬والشيعة‭ ‬الذين‭ ‬شكلوا‭ ‬تحالفا‭ ‬غير‭ ‬مستقر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتشددين‭ ‬أنفسهم‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬شاقة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬ترتيبات‭ ‬اقتسام‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬إحدى‭ ‬الدولالرئيسية‭ ‬المنتجة‭ ‬للنفط‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬أوبك‭.‬وقال‭ ‬النجيفي‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الساسة‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬وكان‭ ‬يؤدي‭ ‬مهام‭ ‬المحافظ‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬عندما‭ ‬سيطر‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬‮«‬الخوف‭ ‬الأكبر‭ ‬أن‭ ‬ينقسم‭ ‬العراق‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يسيطروا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬بحكمة‭ ‬ولم‭ ‬يمنحوا‭ ‬العرب‭ ‬السنة‭ ‬سلطة‭ ‬حقيقية‭.‬‮»‬

وكانت‭ ‬الموصل‭ ‬سقطت‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬مقاتلي‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬حزيران‭ ‬2014‭ ‬عندما‭ ‬تركت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬مواقعها‭. ‬وأعلن‭ ‬التنظيم‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬خلافة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرته‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وأصبحت‭ ‬الموصل‭ ‬عاصمتها‭ ‬الفعلية‭.‬وفي‭ ‬أغسطس‭ ‬آب‭ ‬الماضي‭ ‬وجهت‭ ‬لجنة‭ ‬برلمانية‭ ‬عراقية‭ ‬اللوم‭ ‬للنجيفي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الساسة‭ ‬والقادة‭ ‬العسكريين‭ ‬الآخرين‭ ‬وحملتهم‭ ‬مسؤولية‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬خاطفة‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬السنية‭.‬

وقال‭ ‬النجيفي‭ ‬لرويترز‭ ‬إنه‭ ‬ملتزم‭ ‬بتعزيز‭ ‬وحدة‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬براثن‭ ‬حرب‭ ‬أهلية‭ ‬طائفية‭ ‬بعد‭ ‬اجتياح‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬له‭ ‬والإطاحة‭ ‬بصدام‭ ‬حسين‭ ‬عام‭ ‬2003‭.‬

وقد‭ ‬أعد‭ ‬النجيفي‭ ‬قوة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬4500‭ ‬مقاتل‭ ‬أغلبهم‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬العراقيين‭ ‬والضباط‭ ‬السابقين‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الموصل‭ ‬عاصمتها‭ ‬بهدف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭.‬

ويقول‭ ‬النجيفي‭ ‬إن‭ ‬رجاله‭ ‬الذين‭ ‬دربهم‭ ‬200‭ ‬مستشار‭ ‬عسكري‭ ‬تركي‭ ‬وقوات‭ ‬أمريكية‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬لأنهم‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬ويمكنهم‭ ‬استمالة‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭.‬

‭*‬‭ ‬قوة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬تركيا

وأشاد‭ ‬النجيفي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأكراد‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬انتقد‭ ‬الفصائل‭ ‬الشيعية‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بدعم‭ ‬إيراني‭ ‬مؤكدا‭ ‬بذلك‭ ‬الحساسيات‭ ‬القائمة‭ ‬قبل‭ ‬عملية‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭.‬

ويتهم‭ ‬السنة‭ ‬الفصائل‭ ‬الشيعية‭ ‬بارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬واسعة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الفصائل‭ ‬تنفي‭ ‬ذلك‭.‬وتقول‭ ‬الفصائل‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬إنها‭ ‬تحمي‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الإرهابيين‭.‬وقال‭ ‬النجيفي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬لرويترز‭ ‬في‭ ‬بيته‭ ‬الفسيح‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬اربيل‭ ‬الكردية‭ ‬‮«‬الأكراد‭ ‬شركاء‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬ولا‭ ‬مشكلة‭ ‬لنا‭ ‬معهم‭. ‬لكن‭ ‬الفصائل‭ ‬الشيعية‭ ‬دخلاء‭ ‬أو‭ ‬كيان‭ ‬غريب‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬حراسة‭ ‬مسلحين‭ ‬يرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬عسكرية‭ ‬مموهة‭ ‬خضراء‭ ‬اللون‭ ‬‮«‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالأكراد‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مشكلة‭. ‬لكن‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالوجود‭ ‬الإيراني‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الخطورة‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭.‬‮»‬وفيما‭ ‬يؤكد‭ ‬تعقيدات‭ ‬الوضع‭ ‬تتوجس‭ ‬تركيا‭ ‬حليفة‭ ‬النجيفي‭ ‬من‭ ‬الأكراد‭ ‬لأنها‭ ‬تخشى‭ ‬أن‭ ‬يشجع‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬الذي‭ ‬يتمتعون‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬أكراد‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬المطالبة‭ ‬بالاستقلال‭.‬ودعا‭ ‬النجيفي‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدوء‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬وهي‭ ‬فكرة‭ ‬تثير‭ ‬غضب‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الشيعة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتولى‭ ‬نينوى‭ ‬شؤونها‭ ‬الإدارية‭ ‬والأمنية‭ ‬بل‭ ‬وتصوغ‭ ‬دستورها‭.‬وحذر‭ ‬النجيفي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬سينقسم‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬منح‭ ‬سلطات‭ ‬للسنة‭.‬وقال‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬ينقسم‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أو‭ ‬أربعة‭ ‬قطاعات‭. ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬سيواجهون‭ ‬المشكلة‭ ‬نفسها‭.‬‮»‬وأضاف‭ ‬معركة‭ ‬الموصل‭ ‬قد‭ ‬تبقي‭ .‬