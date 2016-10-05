السلطة الفلسطينية لا تخضع لضغوط إعادة دحلان ولن نسعد بانهيار حماس

– October 5, 2016

سميح‭ ‬رجب‭ ‬برزق‭ ‬امين‭ ‬سر‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬وممثلها‭ ‬بالقاهرة‭ ‬فى‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬الزمان‭ :‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

عاد‭ ‬ملف‭ ‬القيادي‭ ‬الفتحاوي‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬الى‭ ‬واجهة‭ ‬الاحداث‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬الوساطات‭ ‬التى‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬مصر‭ ‬لاعادته‭ ‬الى‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬،فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬اصدرت‭ ‬فيه‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬العليا‭ ‬فى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬قرارا‭ ‬باجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬فى‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬فقط‭ ‬دون‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬رفضته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وهددت‭ ‬باتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬لوقف‭ ‬تفرد‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭. ‬وسط‭ ‬تلك‭ ‬التطورات‭ ‬ادلي‭ ‬سميح‭ ‬رجب‭ ‬برزق‭ ‬امين‭ ‬السر‭ ‬بحركة‭ ‬فتح‭ ‬وممثلها‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬بحديث‭ ‬خاص‭ ‬الى‭ (‬الزمان‭ ) ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬ازاء‭ ‬اخر‭ ‬التطورات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬نص‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ .‬

‭-‬ما‭ ‬حقيقة‭ ‬الانباء‭ ‬التى‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬ضغوط‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬مصر‭ ‬لاعادة‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬الى‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬؟

‭ ‬المشكلة‭ ‬ليست‭ ‬فى‭ ‬تدخل‭ ‬اطراف‭ ‬لاعادة‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬الى‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬ولكن‭ ‬القضية‭ ‬الاساسية‭ ‬ان‭ ‬لدينا‭ ‬دستوراً‭ ‬ينظم‭ ‬العلاقة‭ ‬بيننا‭ ‬،وهو‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬7‭ ‬ابواب‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬العقوبات‭ ‬والتى‭ ‬توضع‭ ‬لتصحيح‭ ‬المسار‭ ‬،وطبقا‭ ‬لهذا‭ ‬الدستور‭ ‬فانه‭ ‬عندما‭ ‬يتم‭ ‬فصل‭ ‬اي‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬فان‭ ‬له‭ ‬طرقاً‭ ‬شرعية‭ ‬يستطيع‭ ‬التظلم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬،‭ ‬فمن‭ ‬حقه‭ ‬التوجه‭ ‬للجنة‭ ‬الرقابة‭ ‬وحماية‭ ‬العضوية‭ ‬الت‭ ‬شكلها‭ ‬المجلس‭ ‬الثوري‭ ‬وصادق‭ ‬عليها‭ ‬وسماها‭ ‬لجنة‭ ‬المتابعة‭ ‬وحماية‭ ‬العضوية‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬ايضا‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬الحركيةالتى‭ ‬ينتخب‭ ‬رئيسها‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الثوري‭.‬

واذا‭ ‬توجه‭ ‬العضو‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬المحكمة‭ ‬فيمكن‭ ‬ان‭ ‬ياخذ‭ ‬حقه‭ ‬لان‭ ‬قرارها‭ ‬ملزم‭ ‬للجميع‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فان‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬والذي‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬بفصله‭ ‬منذ‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬كان‭ ‬يمكنه‭ ‬التوجةه‭ ‬الى‭ ‬اى‭ ‬من‭ ‬القنوات‭ ‬الشرعية‭ ‬للمطالبة‭ ‬باعادته‭ ‬الى‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬واذا‭ ‬صدر‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬لصالحه‭ ‬فأن‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬لن‭ ‬يستطيع‭ ‬رفضه‭ ‬فالامر‭ ‬اذا‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬وساطة‭ ‬ومساعي‭ ‬ولكن‭ ‬لجوءه‭ ‬الى‭ ‬وساطة‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬مصر‭ ‬فان‭ ‬ذلك‭ ‬يطرح‭ ‬علامة‭ ‬استفهام‭ ‬كبيرة‭ ‬،لان‭ ‬هناك‭ ‬نقطة‭ ‬هامة‭ ‬وهى‭ ‬ان‭ ‬اهم‭ ‬مبادئ‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تتدخل‭ ‬فى‭ ‬شئون‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬ان‭ ‬يتدخل‭ ‬احد‭ ‬فى‭ ‬شئونها‭ ‬،ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬اننا‭ ‬لا‭ ‬نستمع‭ ‬الى‭ ‬نصائح‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬مصر‭ ‬نظرا‭ ‬لثقلها‭ ‬على‭ ‬المحيط‭ ‬الدولي‭ ‬والاقليمي‭ ‬والعربي‭ ‬واحتضانها‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،

فنحن‭ ‬نستمع‭ ‬لتلك‭ ‬النصائح‭ ‬ونستفيد‭ ‬منها‭ ‬الا‭ ‬اننا‭ ‬لا‭ ‬نقبل‭ ‬ضغوط‭ ‬من‭ ‬اى‭ ‬طرف‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فأننا‭ ‬لن‭ ‬نقبل‭ ‬الصلح‭ ‬مع‭ ‬اى‭ ‬فرد‭ ‬بعيدا‭ ‬فسوف‭ ‬يكون‭ ‬سابقة‭ ‬ستؤدي‭ ‬الى‭ ‬انهيار‭ ‬حركة‭ ‬فتح

‭ -‬هناك‭ ‬شبهات‭ ‬تحوم‭ ‬حول‭ ‬تورط‭ ‬محمد‭ ‬دحلان‭ ‬فى‭ ‬اغتيال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الراحل‭ ‬ياسر‭ ‬عرفات‭ ‬فما‭ ‬حقيقة‭ ‬ذلك‭ ‬؟

هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬شائك‭ ‬ولكن‭ ‬اؤكد‭ ‬ان‭ ‬اسرائيل‭ ‬لها‭ ‬المصلحة‭ ‬الاولي‭ ‬فى‭ ‬الاغتيال‭ ‬بل‭ ‬واعلنت‭ ‬عن‭ ‬نواياها‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الجهة‭ ‬المنفذة‭ ‬وبغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬التقارير‭ ‬الطبية‭ ‬التى‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬ملابسات‭ ‬وفاته‭ ‬فان‭ ‬الحقيقة‭ ‬ستؤكد‭ ‬ان‭ ‬اسرائيل‭ ‬وراء‭ ‬عملية‭ ‬الاغتيال‭ ‬ونحن‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬الرأس‭ ‬المدبرة‭ ‬وليس‭ ‬المنفذ‭ ‬وكان‭ ‬الاولي‭ ‬بدحلان‭ ‬ان‭ ‬يتوجة‭ ‬للمحكمة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬سعيه‭ ‬لعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬بالقاهرة‭ ‬يوم‭ ‬24‭/‬10‭ ‬فشل‭ ‬خلاله‭ ‬فى‭ ‬احضار‭ ‬العدد‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لان‭ ‬احد‭ ‬لن‭ ‬يستطيع‭ ‬ان‭ ‬يهز‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬لانها‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬الوطني‭ ‬الفلسطيني

‭ -‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الشائكة‭ ‬المثارة‭ ‬ايضا‭ ‬ملف‭ ‬الفساد‭ ‬داخل‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬وعلى‭ ‬راسة‭ ‬ملف‭ ‬فساد‭ ‬دحلان‭ ‬وارملة‭ ‬عرفات‭ ‬فما‭ ‬هي‭ ‬الخطوات‭ ‬التى‭ ‬اتخذت‭ ‬لمحاسبة‭ ‬المسئوليين‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬؟

الفساد‭ ‬موجود‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬عصر‭ ‬ولكن‭ ‬المهم‭ ‬المحاسبة‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يتوالي‭ ‬عن‭ ‬محاسبة‭ ‬اى‭ ‬مسئول‭ ‬تصل‭ ‬عنه‭ ‬اى‭ ‬معلومة‭ ‬عن‭ ‬فسادة‭ ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تهم‭ ‬توجة‭ ‬لدحلان‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬فكان‭ ‬اولي‭ ‬بة‭ ‬ان‭ ‬يتوجة‭ ‬الى‭ ‬المحكمة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسة

‭-‬ولكن‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬عادل‭ ‬حمودة‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬تورط‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬نفسه‭ ‬فى‭ ‬قضايا‭ ‬فساد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬اسرائيليين‭ ‬فى‭ ‬ادارة‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬بأريحا‭ ‬فما‭ ‬صحة‭ ‬ذلك‭ ‬؟

‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬التى‭ ‬وجهها‭ ‬عادل‭ ‬حمودة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مدعومة‭ ‬بوثائق‭ ‬اما‭ ‬ان‭ ‬يتكلم‭ ‬مقابل‭ ‬اموال‭ ‬مدفوعة‭ ‬فهو‭ ‬موضوع‭ ‬اخر‭ ‬فهناك‭ ‬اقلام‭ ‬صفراء‭ ‬تتلقى‭ ‬الدولارات‭ ‬بغرض‭ ‬تشويه‭ ‬الثورة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬واذا‭ ‬كان‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬فساد‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬يتكلم‭ ‬ان‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬رفض‭ ‬التفريط‭ ‬فى‭ ‬ثوابت‭ ‬الثورة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعزل‭ ‬اسرائيل‭ ‬سياسيا‭ ‬ولعل‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬به‭ ‬مؤخرا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬فى‭ ‬جنازة‭ ‬بيريز‭ ‬يثبت‭ ‬مدي‭ ‬تضحية‭ ‬السياسي‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬مشاركته‭ ‬رسالة‭ ‬للعالم‭ ‬بان‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ليسوا‭ ‬ارهابيين‭ ‬كما‭ ‬يردد‭ ‬دائما‭ ‬نتنياهو

‭ -‬ولكن‭ ‬حماس‭ ‬تردد‭ ‬دائماً‭ ‬انها‭ ‬متمسكة‭ ‬بكامل‭ ‬التراب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬النهر‭ ‬الى‭ ‬البحر‭ ‬بينما‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬تنازل‭ ‬عن‭ ‬فلسطين‭ ‬التاريخية‭ ‬فما‭ ‬هو‭ ‬ردك‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬؟

ليس‭ ‬هناك‭ ‬فى‭ ‬ميثاق‭ ‬حماس‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬تمسكها‭ ‬بكامل‭ ‬التراب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ولكن‭ ‬الميثاق‭ ‬الوطني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يؤكد‭ ‬سيادة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬اراضية‭ ‬وتحرير‭ ‬كامل‭ ‬التراب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تحريرا‭ ‬كاملا‭ ‬وتصفية‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬سياسيا‭ ‬واقتصاديا‭ ‬وعسكريا

‭-‬هل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬الكفاح‭ ‬المسلح‭ ‬أمراً‭ ‬وارداً‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬؟

‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬ان‭ ‬نلقي‭ ‬بالكفاح‭ ‬المسلح‭ ‬وراء‭ ‬ظهرنا‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬لنا‭ ‬تلك‭ ‬الانجازات‭ ‬ولكن‭ ‬لكل‭ ‬مرحلة‭ ‬ظروفها‭ ‬فنحن‭ ‬ثوار‭ ‬عقلاء‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬الحكمة‭ ‬ان‭ ‬القي‭ ‬بشعبي‭ ‬الى‭ ‬التهلكة‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وقد‭ ‬تعلمنا‭ ‬من‭ ‬الشقيقة‭ ‬مصر‭ ‬ان‭ ‬ندرس‭ ‬خطواتنا‭ ‬فرغم‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬ابرمت‭ ‬اتفاقية‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬لم‭ ‬تطبع‭ ‬وعندما‭ ‬نري‭ ‬ان‭ ‬الوقت‭ ‬مناسب‭ ‬ربما‭ ‬نلجئ‭ ‬مرة‭ ‬اخري‭ ‬الى‭ ‬الكفاح‭ ‬المسلح‭ ‬فكل‭ ‬الخيارات‭ ‬امامنا‭ ‬واردة‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬ظروف‭ ‬كل‭ ‬مرحلة

‭- ‬وهل‭ ‬تتوقعون‭ ‬حدوث‭ ‬تغييرات‭ ‬فى‭ ‬سياسة‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬تولي‭ ‬اسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬مسئولية‭ ‬رئاسة‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحركة‭ ‬؟

نحن‭ ‬تعتبر‭ ‬ان‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬جزء‭ ‬ًمن‭ ‬النسيج‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ولن‭ ‬نسعد‭ ‬بانهيار‭ ‬الحركة‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فأننا‭ ‬ندعو‭ ‬الحركة‭ ‬الى‭ ‬العودة‭ ‬لصوابها‭ ‬والتراجع‭ ‬عما‭ ‬اقترفته‭ ‬بعد‭ ‬احتلال‭ ‬غزة‭ ‬ثقافيا‭ ‬وفكريا‭ ‬ولو‭ ‬اردنا‭ ‬انهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ولا‭ ‬نلجأ‭ ‬للسلاح‭ ‬الا‭ ‬لحماية‭ ‬انفسنا‭ ‬وللاسف‭ ‬فأن‭ ‬قرار‭ ‬حماس‭ ‬يملي‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬مقابل‭ ‬الاموال‭ ‬التى‭ ‬تغدق‭ ‬عليهم

‭ -‬وهل‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬يستجيب‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬لمبادرة‭ ‬روسيا‭ ‬بعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬نتياهو‭ ‬فى‭ ‬روسيا‭ ‬لتحريك‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬؟

ابومازن‭ ‬كما‭ ‬قلت‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬للضغوط‭ ‬ولكن‭ ‬اذا‭ ‬رأى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬املاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬فسوف‭ ‬يذهب‭ ‬،لاننا‭ ‬نريد‭ ‬تدويل‭ ‬القضية‭ ‬وتحديد‭ ‬سقف‭ ‬زمنى‭ ‬للمفاوضات‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نظل‭ ‬محاصرين‭ ‬بالبوتقة‭ ‬الامريكية‭ ‬والتى‭ ‬لا‭ ‬ترى‭ ‬سوى‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬الاسرائيليين

‭-‬هناك‭ ‬مبادرة‭ ‬سلام‭ ‬طرحها‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬وهناك‭ ‬ايضا‭ ‬مبادرة‭ ‬فرنسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬فاى‭ ‬من‭ ‬المبادرتين‭ ‬تعتقد‭ ‬انها‭ ‬افضل‭ ‬لحل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬؟

‭-‬نحن‭ ‬منفتحون‭ ‬امام‭ ‬المبادرات‭ ‬المقدمة‭ ‬لحل‭ ‬القضية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬واهداف‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وخاصة‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬لان‭ ‬ثقتنا‭ ‬فيها‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬لانها‭ ‬احتضنت‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها‭ ‬ولكن‭ ‬اى‭ ‬مبادرة‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تتضمن‭ ‬نقطتين‭ ‬رئيستين‭ ‬

1-‭ ‬تدويل‭ ‬القضية‭ ‬ووجود‭ ‬ضمانات‭ ‬دولية‭ ‬لاى‭ ‬اتفاق

2-تحديد‭ ‬جدول‭ ‬زمنى‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬اى‭ ‬حل‭ ‬للقضية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يتضمن‭ ‬اعادة‭ ‬اللاجئين‭ ‬الى‭ ‬ديارهم

‭-‬وهل‭ ‬تعتقد‭ ‬ان‭ ‬طلب‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬الاعتذار‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عن‭ ‬وعد‭ ‬بلفور‭ ‬هى‭ ‬وسيلة‭ ‬منه‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬بريطانيا‭ ‬للاعتراف‭ ‬بدولة‭ ‬فلسطين‭ ‬؟

‭-‬نحن‭ ‬نريد‭ ‬استعمال‭ ‬كافة‭ ‬وسائل‭ ‬الضغط‭ ‬لموافقة‭ ‬بريطانيا‭ ‬فى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬وافق‭ ‬برلمانتها‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬لان‭ ‬بريطانيا‭ ‬مسئولة‭ ‬عما‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬ماسي

‭ -‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تهديدات‭ ‬المتطرفين‭ ‬الاسرائيليين‭ ‬بأقتحام‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصي‭ ‬وهدمه‭ ‬ما‭ ‬هى‭ ‬الاجراءات‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬؟

‭-‬نحن‭ ‬نعمل‭ ‬بكل‭ ‬الطرق‭ ‬ولدينا‭ ‬مفوضية‭ ‬خاصة‭ ‬بالقدس‭ ‬ولكننا‭ ‬نريد‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الاطراف‭ ‬العربية‭ ‬والاسلامية‭ ‬لان‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬مقطعة‭ ‬الاوصال‭ ‬رغم‭ ‬العمل‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بة‭ ‬عرب‭ ‬48‭ ‬فى‭ ‬حماية‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصي‭ ‬لزيارة‭ ‬القدس‭ ‬وقد‭ ‬ناقشنا‭ ‬هذا‭ ‬مع‭ ‬الاخواة‭ ‬المسيحيين‭ ‬فزيارة‭ ‬العرب‭ ‬للمقدسات‭ ‬الاسلامية‭ ‬والمسيحية‭ ‬يدعم‭ ‬صمود‭ ‬القدس‭ ‬ويحول‭ ‬دون‭ ‬تهويدها

‭-‬وما‭ ‬تقييمكم‭ ‬للدعم‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصه‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لمواجهة‭ ‬مخططات‭ ‬اسرائيل‭ ‬فى‭ ‬القدس‭ ‬؟

‭-‬نحن‭ ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الاقتصادي‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬الفلسطينين‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬بيوت‭ ‬استولي‭ ‬عليها‭ ‬الاسرائيلين‭ ‬فى‭ ‬القدس‭ ‬رغم‭ ‬تقديرنا‭ ‬للظروف‭ ‬التى‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬العالم‭ ‬العربي

‭ -‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬ما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتكم‭ ‬للموقف‭ ‬المصر‭ ‬تجاة‭ ‬قضية‭ ‬فلسطين‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬؟

‭-‬ليس‭ ‬فى‭ ‬الامكان‭ ‬ابدع‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬فمصر‭ ‬تمر‭ ‬بظروف‭ ‬اقتصادية‭ ‬وسياسية‭ ‬صعبة‭ ‬وهى‭ ‬تحاول‭ ‬استعادة‭ ‬دورها‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬الوقوف‭ ‬بجانب‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬لبناء‭ ‬مصر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬العراقيل‭ ‬امامه‭ .‬