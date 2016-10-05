السلطة الفلسطينية لا تخضع لضغوط إعادة دحلان ولن نسعد بانهيار حماس
سميح رجب برزق امين سر حركة فتح وممثلها بالقاهرة فى حوار مع الزمان :
القاهرة – مصطفى عمارة
عاد ملف القيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان الى واجهة الاحداث على الساحة الفلسطينية بعد رفض الرئيس الفلسطيني ابو مازن الوساطات التى قامت بها عدة دول عربية وعلى راسها مصر لاعادته الى حركة فتح ،فى الوقت الذي اصدرت فيه محكمة العدل العليا فى رام الله قرارا باجراء الانتخابات المحلية فى رام الله فقط دون قطاع غزة، وهو الامر الذي رفضته حركة حماس وهددت باتخاذ اجراءات لوقف تفرد حركة فتح فى الانتخابات. وسط تلك التطورات ادلي سميح رجب برزق امين السر بحركة فتح وممثلها فى القاهرة بحديث خاص الى (الزمان ) تناول فيه وجهة نظره ازاء اخر التطورات على الساحة الفلسطينية وفيما يلي نص هذا الحوار .
-ما حقيقة الانباء التى ترددت عن ضغوط تعرض لها الرئيس الفلسطيني ابو مازن من دول عربية وعلى راسها مصر لاعادة محمد دحلان الى حركة فتح ؟
المشكلة ليست فى تدخل اطراف لاعادة محمد دحلان الى حركة فتح ولكن القضية الاساسية ان لدينا دستوراً ينظم العلاقة بيننا ،وهو يحتوي على 7 ابواب من بينها العقوبات والتى توضع لتصحيح المسار ،وطبقا لهذا الدستور فانه عندما يتم فصل اي عضو من حركة فتح فان له طرقاً شرعية يستطيع التظلم من خلالها ، فمن حقه التوجه للجنة الرقابة وحماية العضوية الت شكلها المجلس الثوري وصادق عليها وسماها لجنة المتابعة وحماية العضوية كما ان له الحق ايضا التوجه الى المحكمة الحركيةالتى ينتخب رئيسها من المجلس الثوري.
واذا توجه العضو الى تلك المحكمة فيمكن ان ياخذ حقه لان قرارها ملزم للجميع ومن هذا المنطلق فان محمد دحلان والذي صدر قرار بفصله منذ 5 سنوات كان يمكنه التوجةه الى اى من القنوات الشرعية للمطالبة باعادته الى حركة فتح واذا صدر قرار من المحكمة لصالحه فأن ابو مازن لن يستطيع رفضه فالامر اذا لا يحتاج الى وساطة ومساعي ولكن لجوءه الى وساطة بعض الدول العربية وعلى راسها مصر فان ذلك يطرح علامة استفهام كبيرة ،لان هناك نقطة هامة وهى ان اهم مبادئ حركة فتح انها لا تتدخل فى شئون الدول العربية كما انها لا تقبل ان يتدخل احد فى شئونها ،ولكن هذا لا يعني اننا لا نستمع الى نصائح بعض الدول وعلى راسها مصر نظرا لثقلها على المحيط الدولي والاقليمي والعربي واحتضانها للقضية الفلسطينية،
فنحن نستمع لتلك النصائح ونستفيد منها الا اننا لا نقبل ضغوط من اى طرف ومن هذا المنطلق فأننا لن نقبل الصلح مع اى فرد بعيدا فسوف يكون سابقة ستؤدي الى انهيار حركة فتح
-هناك شبهات تحوم حول تورط محمد دحلان فى اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات فما حقيقة ذلك ؟
هذا الموضوع شائك ولكن اؤكد ان اسرائيل لها المصلحة الاولي فى الاغتيال بل واعلنت عن نواياها بشكل صريح بغض النظر عن الجهة المنفذة وبغض النظر عن التقارير الطبية التى صدرت عن ملابسات وفاته فان الحقيقة ستؤكد ان اسرائيل وراء عملية الاغتيال ونحن نبحث عن الرأس المدبرة وليس المنفذ وكان الاولي بدحلان ان يتوجة للمحكمة للدفاع عن نفسة بدلا من سعيه لعقد مؤتمر بالقاهرة يوم 24/10 فشل خلاله فى احضار العدد المطلوب من حركة فتح من قطاع غزة لان احد لن يستطيع ان يهز حركة فتح لانها جزء من التراث الوطني الفلسطيني
-من الملفات الشائكة المثارة ايضا ملف الفساد داخل حركة فتح وعلى راسة ملف فساد دحلان وارملة عرفات فما هي الخطوات التى اتخذت لمحاسبة المسئوليين عن هذا الملف ؟
الفساد موجود فى كل عصر ولكن المهم المحاسبة وهذا ما فعله ابو مازن والذي لا يتوالي عن محاسبة اى مسئول تصل عنه اى معلومة عن فسادة واذا كان هناك تهم توجة لدحلان فى هذا الملف فكان اولي بة ان يتوجة الى المحكمة للدفاع عن نفسة
-ولكن الكاتب الصحفي عادل حمودة كشف عن تورط ابو مازن نفسه فى قضايا فساد من خلال مشاركته اسرائيليين فى ادارة ملهى ليلي بأريحا فما صحة ذلك ؟
هذه الاتهامات التى وجهها عادل حمودة يجب ان تكون مدعومة بوثائق اما ان يتكلم مقابل اموال مدفوعة فهو موضوع اخر فهناك اقلام صفراء تتلقى الدولارات بغرض تشويه الثورة الفلسطينية واذا كان يتحدث عن فساد ابو مازن فلماذا لا يتكلم ان ابو مازن رفض التفريط فى ثوابت الثورة الفلسطينية وعزل اسرائيل سياسيا ولعل ما تم به مؤخرا من خلال مشاركته فى جنازة بيريز يثبت مدي تضحية السياسي حيث كانت مشاركته رسالة للعالم بان الفلسطينيين ليسوا ارهابيين كما يردد دائما نتنياهو
-ولكن حماس تردد دائماً انها متمسكة بكامل التراب الفلسطيني من النهر الى البحر بينما ابو مازن تنازل عن فلسطين التاريخية فما هو ردك على ذلك ؟
ليس هناك فى ميثاق حماس ما يشير الى تمسكها بكامل التراب الفلسطيني ولكن الميثاق الوطني الفلسطيني يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على كافة اراضية وتحرير كامل التراب الفلسطيني تحريرا كاملا وتصفية دولة الاحتلال الصهيوني سياسيا واقتصاديا وعسكريا
-هل ترى ان العودة الى الكفاح المسلح أمراً وارداً فى المرحلة القادمة لتحقيق هذا الهدف ؟
نحن لا نستطيع ان نلقي بالكفاح المسلح وراء ظهرنا وهو الذي حقق لنا تلك الانجازات ولكن لكل مرحلة ظروفها فنحن ثوار عقلاء فليس من الحكمة ان القي بشعبي الى التهلكة كما حدث فى قطاع غزة وقد تعلمنا من الشقيقة مصر ان ندرس خطواتنا فرغم ان مصر ابرمت اتفاقية سلام مع اسرائيل الا انها حتى الان لم تطبع وعندما نري ان الوقت مناسب ربما نلجئ مرة اخري الى الكفاح المسلح فكل الخيارات امامنا واردة على حسب ظروف كل مرحلة
- وهل تتوقعون حدوث تغييرات فى سياسة حركة حماس بعد تولي اسماعيل هنية مسئولية رئاسة المكتب السياسي للحركة ؟
نحن تعتبر ان حركة حماس جزء ًمن النسيج الفلسطيني ولن نسعد بانهيار الحركة ومن هذا المنطلق فأننا ندعو الحركة الى العودة لصوابها والتراجع عما اقترفته بعد احتلال غزة ثقافيا وفكريا ولو اردنا انهاء الانقسام الفلسطيني ولا نلجأ للسلاح الا لحماية انفسنا وللاسف فأن قرار حماس يملي عليهم من الخارج مقابل الاموال التى تغدق عليهم
-وهل تتوقع ان يستجيب ابو مازن لمبادرة روسيا بعقد اجتماع مع نتياهو فى روسيا لتحريك عملية السلام ؟
ابومازن كما قلت لا يخضع للضغوط ولكن اذا رأى ان هناك املاً من هذا الاجتماع فسوف يذهب ،لاننا نريد تدويل القضية وتحديد سقف زمنى للمفاوضات حتى لا نظل محاصرين بالبوتقة الامريكية والتى لا ترى سوى تحقيق مصالح الاسرائيليين
-هناك مبادرة سلام طرحها الرئيس السيسي وهناك ايضا مبادرة فرنسية لتحقيق السلام فاى من المبادرتين تعتقد انها افضل لحل القضية الفلسطينية ؟
-نحن منفتحون امام المبادرات المقدمة لحل القضية بما يحقق مصالح واهداف الشعب الفلسطيني وخاصة اذا كانت مقدمة من مصر لان ثقتنا فيها بلا حدود لانها احتضنت القضية الفلسطينية منذ بدايتها ولكن اى مبادرة يجب ان تتضمن نقطتين رئيستين
1- تدويل القضية ووجود ضمانات دولية لاى اتفاق
2-تحديد جدول زمنى كما ان اى حل للقضية يجب ان يتضمن اعادة اللاجئين الى ديارهم
-وهل تعتقد ان طلب ابو مازن من بريطانيا الاعتذار للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور هى وسيلة منه للضغط على بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطين ؟
-نحن نريد استعمال كافة وسائل الضغط لموافقة بريطانيا فى مجلس الامن على الدولة الفلسطينية بعد ان وافق برلمانتها على ذلك لان بريطانيا مسئولة عما تعرض له الشعب الفلسطيني من ماسي
-فى ظل تهديدات المتطرفين الاسرائيليين بأقتحام المسجد الاقصي وهدمه ما هى الاجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة هذا المخطط ؟
-نحن نعمل بكل الطرق ولدينا مفوضية خاصة بالقدس ولكننا نريد دعم من كل الاطراف العربية والاسلامية لان الضفة الغربية مقطعة الاوصال رغم العمل الرائع الذي يقوم بة عرب 48 فى حماية المسجد الاقصي لزيارة القدس وقد ناقشنا هذا مع الاخواة المسيحيين فزيارة العرب للمقدسات الاسلامية والمسيحية يدعم صمود القدس ويحول دون تهويدها
-وما تقييمكم للدعم العربي الذي تم تخصيصه للسلطة الفلسطينية لمواجهة مخططات اسرائيل فى القدس ؟
-نحن نحتاج الى مزيد من الدعم الاقتصادي حتى يتمكن الفلسطينين من شراء بيوت استولي عليها الاسرائيلين فى القدس رغم تقديرنا للظروف التى يمر بها العالم العربي
-فى النهاية ما هى رؤيتكم للموقف المصر تجاة قضية فلسطين بعد وصول الرئيس السيسي الى السلطة ؟
-ليس فى الامكان ابدع مما كان فمصر تمر بظروف اقتصادية وسياسية صعبة وهى تحاول استعادة دورها فى المنطقة ويجب على الجميع الوقوف بجانب الرئيس السيسي لبناء مصر بدلا من وضع العراقيل امامه .