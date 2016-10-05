مقتل 19 مدنياً في غارات على قرية تحت سيطرة داعش في شمال سوريا

– October 5, 2016

بيروت‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قتل‭ ‬19‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬اطفال‭ ‬الاربعاء‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬استهدفت‭ ‬قرية‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬قتل‭ ‬19‭ ‬مدنيا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬اطفال‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬ثلثانة‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الشرقي‮»‬‭.‬

كما‭ ‬ادت‭ ‬الغارات‭ ‬الى‭ ‬اصابة‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اربعين‭ ‬مدنيا‭ ‬بجروح،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭.‬وبحسب‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬الطائرات‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬الغارات‭ ‬تابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬اميركية‭ ‬ام‭ ‬للقوات‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬هجوما‭ ‬تشنه‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬معارضة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الشمالي‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬منذ‭ ‬24‭ ‬اب‭/‬اغسطس‭.‬

وتقيم‭ ‬غالبية‭ ‬كردية‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬16‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬الباب،‭ ‬اخر‭ ‬معقل‭ ‬متبق‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب،‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬مدينة‭ ‬جرابلس‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬اثر‭ ‬بدء‭ ‬الفصائل‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬انقرة‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬وتمكنت‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬الاحد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الجهاديين‭ ‬وباتت‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬دابق،‭ ‬

التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬12‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬ثلثانة‭.‬وتحظى‭ ‬دابق‭ ‬باهمية‭ ‬رمزية‭ ‬لدى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬لاعتقاده‭ ‬انها‭ ‬ستشهد‭ ‬اكبر‭ ‬معاركه‭.‬‭ ‬

كما‭ ‬ان‭ ‬ابو‭ ‬مصعب‭ ‬الزرقاوي‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اميركية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2006‭ ‬ويُنظر‭ ‬اليه‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬احد‭ ‬ابرز‭ ‬مؤسسي‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬خطاباته‭ ‬‮«‬ها‭ ‬هي‭ ‬الشرارة‭ ‬قد‭ ‬انقدحت‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وسيتعاظم‭ ‬إوارها،‭ ‬حتى‭ ‬تحرق‭ ‬جيوش‭ ‬الصليب‭ ‬في‭ ‬دابق‮»‬‭.‬و»دابق‮»‬‭ ‬هو‭ ‬اسم‭ ‬اهم‭ ‬مجلة‭ ‬ترويجية‭ ‬للتنظيم‭ ‬المتطرف‭.‬وبدات‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬اب‭/‬اغسطس،‭ ‬هجوما‭ ‬بريا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬دعما‭ ‬لفصائل‭ ‬معارضة‭ ‬لطرد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭. ‬لكنها‭ ‬تستهدف‭ ‬ايضا‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد‭.‬

وتعتبر‭ ‬تركيا‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردي،‭ ‬الذراع‭ ‬العسكري‭ ‬لحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردي‭ ‬السوري،‭ ‬امتدادا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬تصنفه‭ ‬انقرة‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬