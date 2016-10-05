ترامب:روسيا خالفت الاتفاق بشأن سوريا ولا تحترم قادة أمريكا

– October 5, 2016

خبير‭ ‬دولي‭:‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ضربة‭ ‬جوية

جنيف‭ -‬أريزونا‭- ‬رويترز‭ – ‬قال‭ ‬خبير‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬تحليل‭ ‬الصور‭ ‬التي‭ ‬التقطتها‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬لهجوم‭ ‬على‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬يظهر‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭. ‬وقتل‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬قافلة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬العربي‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬أورم‭ ‬الكبرى‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬بشمال‭ ‬سوريا‭ ‬كما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬جملة‭ ‬31‭ ‬شاحنة‭ ‬بالقافلة‭ ‬ومخزن‭ ‬ومركز‭ ‬طبي‭.‬وألقت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬طائرتين‭ ‬حربيتين‭ ‬روسيتين‭ ‬قالت‭ ‬إنهما‭ ‬كانتا‭ ‬تحلقان‭ ‬فوق‭ ‬المنطقة‭ ‬وقت‭ ‬الهجوم‭. ‬لكن‭ ‬موسكو‭ ‬تنفي‭ ‬الاتهام‭ ‬وتقول‭ ‬إن‭ ‬حريقا‭ ‬شب‭ ‬في‭ ‬القافلة‭.‬وقال‭ ‬لارس‭ ‬بروملي‭ ‬المستشار‭ ‬بمعهد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتدريب‭ ‬والبحث‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬بجنيف‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليلنا‭ ‬وجدنا‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬عدة‭ ‬مصادر‭ ‬أخرى‭ ‬قالت‭ ‬ذلك‭ ‬أيضا‭.‬‮»‬وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬حالة‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬ما‭ ‬نفحصه‭ ‬عادة‭ ‬هو‭ ‬حجم‭ ‬الحفرة‭ ‬الظاهرة‭ ‬ونوعها‭.‬‮»‬‭ ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬حفرة‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬الأرض‭ ‬يكون‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬إسقاط‭ ‬ذخائر‭ ‬من‭ ‬الجو‮»‬‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬المدفعية‭ ‬أو‭ ‬المورتر‭.‬وتشير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬هجوم‮»‬‭ ‬فحسب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬قوافلها‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭. ‬وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضربات‭ ‬جوية‮»‬‭.‬وأعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بان‭ ‬جي‭ ‬مون‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬سيشكل‭ ‬لجنة‭ ‬داخلية‭ ‬تابعة‭ ‬للمنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬ودعا‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬للتعاون‭ ‬الكامل‭.‬من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬خالفت‭ ‬اتفاقها‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وإنها‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭ ‬قادة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬وعلقت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المحادثات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬بشأن‭ ‬تنفيذ‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واتهمت‭ ‬موسكو‭ ‬بعدم‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬لوقف‭ ‬القتال‭.‬وأدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تضاؤل‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬لحل‭ ‬دبلوماسي‭ ‬للحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬والتي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬وتشريد‭ ‬11‭ ‬مليونا‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬لتجمع‭ ‬في‭ ‬بريسكوت‭ ‬فالي‭ ‬بولاية‭ ‬أريزونا‭ ‬‮«‬خالفت‭ ‬روسيا‭ ‬الاتفاق‭ ‬والآن‭ ‬يطلقون‭ ‬النار‭ ‬ويقصفون‭… ‬أمر‭ ‬كهذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬سريعا‭.‬‮»‬واتهم‭ ‬منتقدون‭ ‬ترامب‭ ‬بأنه‭ ‬يجامل‭ ‬روسيا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اللازم‭ ‬خلال‭ ‬حملته‭ ‬لانتخابات‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬التي‭ ‬ينافس‭ ‬فيها‭ ‬المرشحة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭.‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬زعيم‭ ‬أقوى‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬ودعا‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬تعليقات‭ ‬قال‭ ‬لاحقا‭ ‬إنها‭ ‬ساخرة‭ ‬لفحص‭ ‬رسائل‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لكلينتون‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬وزيرة‭ ‬للخارجية‭.‬ورفض‭ ‬ترامب‭ ‬الانتقادات‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يقابل‭ ‬بوتين‭ ‬قط‭. ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الزعيم‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يحترم‮»‬‭ ‬أوباما‭ ‬أو‭ ‬كلينتون‭.‬