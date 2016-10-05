ترامب:روسيا خالفت الاتفاق بشأن سوريا ولا تحترم قادة أمريكا
خبير دولي:الهجوم على قافلة مساعدات في حلب الشهر الماضي ضربة جوية
جنيف -أريزونا- رويترز – قال خبير بالأمم المتحدة الأربعاء إن تحليل الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية لهجوم على قافلة مساعدات في سوريا الشهر الماضي يظهر أنه كان ضربة جوية. وقتل نحو 20 شخصا في الهجوم على قافلة الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري في بلدة أورم الكبرى قرب مدينة حلب بشمال سوريا كما أسفر عن تدمير 18 من جملة 31 شاحنة بالقافلة ومخزن ومركز طبي.وألقت الولايات المتحدة باللوم على طائرتين حربيتين روسيتين قالت إنهما كانتا تحلقان فوق المنطقة وقت الهجوم. لكن موسكو تنفي الاتهام وتقول إن حريقا شب في القافلة.وقال لارس بروملي المستشار بمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في تصريحات صحفية بجنيف «من خلال تحليلنا وجدنا أنها كانت ضربة جوية وأعتقد أن عدة مصادر أخرى قالت ذلك أيضا.»وأضاف «في حالة الضربات الجوية ما نفحصه عادة هو حجم الحفرة الظاهرة ونوعها.» وتابع أن من شبه المؤكد أن وجود حفرة ضخمة في الأرض يكون بسبب «إسقاط ذخائر من الجو» على عكس المدفعية أو المورتر.وتشير الأمم المتحدة إلى «هجوم» فحسب حتى الآن مما أدى إلى تعليق قوافلها البرية في سوريا لفترة وجيزة. وكان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أشار في بادئ الأمر إلى «ضربات جوية».وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الجمعة أنه سيشكل لجنة داخلية تابعة للمنظمة الدولية للتحقيق في الهجوم ودعا جميع الأطراف للتعاون الكامل.من جهته قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يوم امس إن روسيا خالفت اتفاقها مع الولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في سوريا وإنها لا تحترم قادة الولايات المتحدة.وعلقت الولايات المتحدة المحادثات هذا الأسبوع مع روسيا بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واتهمت موسكو بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سبتمبر أيلول لوقف القتال.وأدى ذلك إلى تضاؤل الآمال في التوصل لحل دبلوماسي للحرب الأهلية المستمرة من خمسة أعوام ونصف العام والتي أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد 11 مليونا. وقال ترامب لتجمع في بريسكوت فالي بولاية أريزونا «خالفت روسيا الاتفاق والآن يطلقون النار ويقصفون… أمر كهذا يجب أن ينتهي ويجب أن ينتهي سريعا.»واتهم منتقدون ترامب بأنه يجامل روسيا أكثر من اللازم خلال حملته لانتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني التي ينافس فيها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم أقوى من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودعا روسيا في تعليقات قال لاحقا إنها ساخرة لفحص رسائل البريد الإلكتروني لكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية.ورفض ترامب الانتقادات وقال إنه لم يقابل بوتين قط. لكنه قال يوم الثلاثاء إن الزعيم الروسي «لا يحترم» أوباما أو كلينتون.