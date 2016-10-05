قذيفة تنهي طموحات بطلة سورية في السباحة بغرب حلب

– October 5, 2016

حلب‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعتادت‭ ‬ميراي‭ ‬هندويان‭ ‬بطلة‭ ‬سوريا‭ ‬للسباحة‭ ‬للمسافات‭ ‬القصيرة‭ ‬الذهاب‭ ‬يوميا‭ ‬الى‭ ‬النادي‭ ‬للتمرينات،‭ ‬لكنها‭ ‬فضلت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مساعدة‭ ‬والدتها‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬للعائلة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬حلب،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬تنهي‭ ‬قذيفة‭ ‬حياتها‭ ‬واحلامها‭ ‬الرياضية‭ ‬الكبيرة‭.‬بلوعة‭ ‬وعينين‭ ‬مغرورقتين‭ ‬بالدموع،‭ ‬تستعيد‭ ‬والدتها‭ ‬بتي‭ ‬هندويان‭ (‬42‭ ‬عاما‭) ‬لحظات‭ ‬مأساوية‭ ‬عاشتها‭ ‬مع‭ ‬اولادها‭ ‬الثلاثة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬داخل‭ ‬سوبرماركت‭ ‬تملكها‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الفيلات،‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الارمنية،‭ ‬والقريبة‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬بستان‭ ‬الباشا،‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬حلب‭.‬وتروي‭ ‬الوالدة‭ ‬المفجوعة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬كيف‭ ‬بدلت‭ ‬قذيفة‭ ‬حياتها‭ ‬بعدما‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬ابنتها‭ ‬ميراي‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬وطفلها‭ ‬ارمان‭ (‬12‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬ونجاتها‭ ‬مع‭ ‬ابنها‭ ‬موسيس‭ (‬19‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬اصابتهما‭ ‬بجروح‭.‬وتقول‭ ‬‮«‬تذهب‭ ‬ميراي‭ ‬يوميا‭ ‬الى‭ ‬نادي‭ ‬السباحة‭ ‬عند‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬ظهرا‭ ‬لكنها‭ ‬جاءت‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الى‭ ‬المحل‭ ‬واخبرتني‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬الذهاب‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬قالت‭ ‬لي‭ +‬جئت‭ ‬كي‭ ‬اساعدك‭ ‬ماذا‭ ‬تريدينني‭ ‬ان‭ ‬افعل‭+‬؟‭ ‬طلبت‭ ‬منها‭ ‬الذهاب‭ ‬لكنها‭ ‬رفضت‮»‬‭.‬وتضيف‭ ‬‮«‬عند‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬والربع‭ ‬تقريبا،‭ ‬وجدت‭ ‬نفسي‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬بعد‭ ‬دوي‭ ‬صوت‭ ‬قوي‭ ‬وغبار‭. ‬لم‭ ‬اقو‭ ‬على‭ ‬التحرك‭ ‬لان‭ ‬الزجاج‭ ‬انكسر‭ ‬فوقي‭. ‬سمعت‭ ‬صوت‭ ‬ابني‭ ‬الكبير‭ ‬يصرخ‭ +‬ماما‭ ‬ايدي‭ ‬راحت‭+‬‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لاصابة‭ ‬فيها‭.‬في‭ ‬تلك‭ ‬اللحظات،‭ ‬كانت‭ ‬ميراي‭ ‬وشقيقها‭ ‬ارمان‭ ‬ممددين‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬لكن‭ ‬والدتهما‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬رؤيتهما‭ ‬بسبب‭ ‬الغبار‭ ‬الذي‭ ‬خلفه‭ ‬الركام‭.‬وتروي‭ ‬بغصة‭ ‬‮«‬تحركت‭ ‬بصعوبة‭ ‬من‭ ‬الارض‭ ‬والدم‭ ‬يسيل‭ ‬مني،‭ ‬قلت‭ ‬لميراي‭ ‬وارمان‭ ‬ابقيا‭ ‬بقربي‭. ‬كنت‭ ‬اظن‭ ‬انهما‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.. ‬عندما‭ ‬نظرت‭ ‬حولي‭ ‬بعدما‭ ‬خف‭ ‬الغبار،‭ ‬وجدت‭ ‬ارمان‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬وامعاؤه‭ ‬خارج‭ ‬معدته‭. ‬كان‭ ‬قد‭ ‬استُشهد‮»‬‭.- ‬‮«‬خسارتنا‭ ‬كبيرة‮»‬‭-‬تحاول‭ ‬بتي‭ ‬ان‭ ‬تتمالك‭ ‬نفسها،‭ ‬تتنهد‭ ‬ثم‭ ‬تتابع‭ ‬بصوت‭ ‬يرتجف‭ ‬‮«‬ناديت‭ ‬ابنتي‭ ‬لانني‭ ‬اعرفها‭ ‬جبارة‭ ‬وتتحمل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬اراها‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬ايضا،‭ ‬بدون‭ ‬يدين‭ ‬ورجلين‭.. ‬وتنزف‭. ‬لم‭ ‬اتمكن‭ ‬من‭ ‬حملها‭ ‬لانني‭ ‬كنت‭ ‬مصابة‭ ‬وانزف‮»‬‭.‬ومنذ‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬2012،‭ ‬تستهدف‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الفصائل‭ ‬بالغارات‭ ‬والبراميل‭ ‬المتفجرة‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬الالاف،‭ ‬فيما‭ ‬ترد‭ ‬الفصائل‭ ‬باطلاق‭ ‬القذائف‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الغربية‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام،‭ ‬متسببة‭ ‬بمقتل‭ ‬المئات‭.‬وازدادت‭ ‬وتيرة‭ ‬سقوط‭ ‬القذائف‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬اسبوعين‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬حلب،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬غارات‭ ‬روسية‭ ‬وسورية‭ ‬كثيفة‭ ‬تستهدف‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬وتزامنت‭ ‬مع‭ ‬اعلان‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بدء‭ ‬هجوم‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭.‬واحصت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬مقتل‭ ‬13‭ ‬شخصا‭ ‬واصابة‭ ‬اربعين‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬قذائف‭ ‬اطلقتها‭ ‬‮«‬التنظيمات‭ ‬الارهابية‮»‬‭ ‬على‭ ‬احياء‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬حلب،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭ ‬الذي‭ ‬قتلت‭ ‬فيه‭ ‬ميراي‭.‬وقالت‭ ‬والدة‭ ‬ميراي‭ ‬ان‭ ‬شخصين‭ ‬في‭ ‬محل‭ ‬مجاور‭ ‬قتلا‭ ‬ايضا‭ ‬جراء‭ ‬القذائف‭ ‬كما‭ ‬اصيب‭ ‬موظف‭ ‬يعمل‭ ‬لديهم‭.‬ويوضح‭ ‬فيكان‭ (‬56‭ ‬عاما‭) ‬والد‭ ‬ميراي‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بيع‭ ‬الزجاجيات،‭ ‬ان‭ ‬المنطقة‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تتعرض‭ ‬لسقوط‭ ‬قذائف‭.‬ويقول‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬اعتدنا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬وكانت‭ ‬ميراي‭ ‬تمدنا‭ ‬بالقوة‮»‬‭.‬ويتابع‭ ‬بحزن‭ ‬شديد‭ ‬‮«‬تكبدنا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬خسائر‭ ‬مادية‭ ‬كالمحلات‭ ‬والمستودعات‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬كانت‭ ‬خسارتنا‭ ‬كبيرة‭.. ‬خسرت‭ ‬ابني‭ ‬وابنتي‭ ‬معا‮»‬‭.‬يحمل‭ ‬فيكان‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬ان‭ ‬يحبس‭ ‬دموعه‭ ‬امام‭ ‬زوجته‭ ‬على‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬المدينة‭. ‬يقول‭ ‬بانفعال‭ ‬‮«‬وصلنا‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬يأس‭ ‬ونريد‭ ‬الحل‭.. ‬لأن‭ ‬الجميع‭ ‬يخسر‭ ‬وليس‭ ‬انا‭ ‬فقط‮»‬‭.‬ينظر‭ ‬الوالدان‭ ‬مطولا‭ ‬الى‭ ‬صورتي‭ ‬ارمان‭ ‬وميراي‭ ‬التي‭ ‬تصفها‭ ‬والدتها‭ ‬بـ»الطالبة‭ ‬الطموحة‭ ‬والقوية‭ ‬وصاحبة‭ ‬الاحلام‭ ‬الكثيرة‭ ‬والطموحات‭ ‬الكبيرة‮»‬‭.- ‬احلام‭ ‬وميداليات‭ -‬منذ‭ ‬طفولتها،‭ ‬اعتادت‭ ‬ميراي‭ ‬على‭ ‬السباحة‭. ‬وتروي‭ ‬والدتها‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تحب‭ ‬السباحة‭ ‬وتريد‭ ‬الافضل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬ارادت‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مستويات‭ ‬عالمية‭.. ‬كان‭ ‬طموحها‭ ‬ان‭ ‬تكمل‭ ‬دراسة‭ ‬الماجستير‭ ‬حتى‭ ‬تصبح‭ ‬دكتورة‭ ‬تغذية‮»‬‭.‬وتشير‭ ‬الوالدة‭ ‬بفخر‭ ‬الى‭ ‬الميداليات‭ ‬التي‭ ‬حصدتها،‭ ‬معددة‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بها‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬وخارجها‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ارمينيا‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬جذور‭ ‬العائلة‭ ‬اليها‭.‬ويقول‭ ‬مدرب‭ ‬السباحة‭ ‬ونّس‭ ‬سلاحيان‭ ‬الذي‭ ‬اشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬ميراي‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬أدربها‭ ‬على‭ ‬السباحة‭ ‬منذ‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬واصبحت‭ ‬بعدها‭ ‬بطلة‭ ‬سوريا‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة‭ ‬وكانت‭ ‬ضمن‭ ‬منتخب‭ ‬حلب‭ ‬للسباحة‮»‬‭.‬وبعد‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬عدة،‭ ‬باتت‭ ‬ميراي‭ ‬كما‭ ‬يوضح‭ ‬مدربها‭ ‬‮«‬مؤهلة‭ ‬للتدريب‭ ‬على‭ ‬السباحة‭ ‬وتم‭ ‬تعيينها‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تدريب‭ ‬البنات‭ ‬في‭ ‬منتخب‭ ‬حلب‮»‬‭.‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬معظم‭ ‬الرياضيين‭ ‬السوريين،‭ ‬استمرت‭ ‬ميراي‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬مدربها‭ ‬‮«‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭.. ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬بطولات‭ ‬الجمهورية‭ ‬وحازت‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬ويضيف‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تستعد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬المياه‭ ‬المفتوحة‭ ‬لمسافات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬البحر‮»‬‭ .‬

وتشهد‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2011،‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬ونزوح‭ ‬وتشريد‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭. ‬وتأثرت‭ ‬الرياضة‭ ‬السورية‭ ‬شانها‭ ‬شان‭ ‬بقية‭ ‬القطاعات‭ ‬بفعل‭ ‬الحرب‭ ‬ومقتل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬هجرة‭ ‬بعضهم‭ ‬الاخر،‭ ‬ومنهم‭ ‬السباحة‭ ‬يسرى‭ ‬مارديني‭ ‬التي‭ ‬سرقت‭ ‬الاضواء‭ ‬بعد‭ ‬قصة‭ ‬هروبهاالدراماتيكية‭ ‬من‭ ‬بلادها‭ ‬الممزقة‭ ‬بالحرب‭.‬وباتت‭ ‬مشاركة‭ ‬الرياضيين‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬العالمية‭ ‬اكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬لعدم‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تاشيرات‭ ‬بعد‭ ‬اغلاق‭ ‬معظم‭ ‬السفارات‭ ‬الاجنبية‭ ‬ابوابها‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ .‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬ولديها،‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬الام‭ ‬ما‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬الامها‭. ‬تصف‭ ‬نجاتها‭ ‬وابنها‭ ‬بـ»المعجزة‭.. ‬والا‭ ‬كانت‭ ‬العائلة‭ ‬كلها‭ ‬ماتت‮»‬‭.‬تصمت‭ ‬بتي‭ ‬قليلا‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تعزي‭ ‬نفسها‭ ‬‮«‬ذهبا‭ ‬عند‭ ‬الله‭ ‬ربما‭ ‬العيش‭ ‬هناك‭.. ‬افضل‭ ‬من‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬