– October 5, 2016

مباراة الفرصة الحاسمة – قصي حسن

اسود الرافدين امام اختبار صعب اليوم في تصفيات مونديال روسيا 2018، حينما تواجه المنتخب الياباني في العاصمة طوكيو وسط ضغوطات كبيرة يتعرض لها الجهاز الفني بقيادة المدرب راضي شنيشل واللاعبون على خلفية تذليل المنتخب المركز الاخير في المجموعة الاسيوية الثانية برصيد خال من النقاط.

الجولة الثالثة من المنازلة الكروية تحمل بين طياتها تداعيات الخسارتين امام استراليا والسعودية، وهو مايجعل الاجواء ملبدة بغيوم تحجب قرص الشمس، والتطلع لنتيجة الفوز التي نراها الورقة التي يمكن للمنتخب من خلالها العودة الى اجواء المنافسات، وحتى التعادل امام عملاق القارة في ملعب سايتاما لن يحمل طعم الانتصار بعد ان خسرنا ست نقاط في الجولتين الاولى والثانية، ونحتاج للنتائج الايجابية لكي تبقى حظوظنا قائمة في ادراك البطاقة الثانية والتاهل للمونديال.

اعداد المنتخب لم يكن مثاليا، كسابق المعسكرات، وإن تراجع تصنيفنا الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دفع منتخبات آسيا الى العزوف عن ملاقاتنا تجريبيا لانعدام الجدوى الفنية فضلا عن غياب المحترفين، وهو ماأثر على عطاء الفريق في اللقاءات الودية امام اوزبكستان وقطر وكوريا الشمالية قبل قص شريط التصفيات.

واليوم يتكرر ذات المشهد ويخفق اتحاد الكرة في تأمين مباراة واحدة على اقل تقدير في ماليزيا التي انتظم فيها منتخبنا بمعسكر قصير، حينما جاء الاعتذار من اكثر من طرف، ليجد شنيشل نفسه امام فريق هندي متواضع المستوى، سيحكي لسنوات انه قابل ابطال اسيا 2007 ، وان علامات الاستفهام لاتجد اجوبة شافية عن حالة التخبط الاداري وغياب التخطيط، والاستعانة بدلا عنهما بالحلول الانية التي تصطدم بواقع عمل الاتحادات القارية التي ترسم خارطة طريق لطموحات مشتركة لاقوياء آسيا في بلوغ نهائيات كأس العالم، وايضا منتخبات المستوى الثاني في مزاحمة الكبار وتأكيد جدارتها وقدرتها على الاقتراب من المونديال في نسخه المقبلة.

المنتخب يدخل مواجهة اليابان وهو يعاني الغيابات جراء الاصابات ومشكلة اخراج الجوازات أو تجديدها، مما اضطر المنتخب الذهاب الى طوكيو بـ21 لاعبا في مشهد يبين حالة التحديات التي يسير بها المدرب في محاولة تجهيز الكتيبة القادرة على الوقوف امام اليابان التي تراهن على عاملي الارض والجمهور لتعزيز النقاط الثلاث التي جمعها من الفوز على تايلاند خارج ارضه والخسارة امام الامارات امام انصاره.

سقف الآمال يبقى مرتفعا ولنا في فوز الامارات على اليابان أرادة لتجاوز المعوقات وضرب المنافس في معقله، وكتابة فصل جديد يعيد الهيبة للكرة العراقية.