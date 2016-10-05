– October 5, 2016

إصدار جديد للأكاديمية الأولمبية

محطات طبيب المنتخبات في مذكرات فالح فرنسيس

بغداد – الزمان

في اطار نشاطها في نشر الفكر الاولمبي وتوثيق التاريخ الرياضي العراقي صدر عن الاكاديمية الاولمبية العراقية كتاب ” مذكرات طبيب رياضي ” بقلم الخبير الرياضي طبيب المنتخبات العراقية الدكتور فالح فرنسيس وقام بتقديم الكتاب وتحرير مادته الدكتور هادي عبدالله مدير الاكاديمية ويقع الكتاب في ثمانية عشر فصلا تناول فيها الدكتور فرنسيس ذكرياته في محطات مهمة في تاريخ الرياضة العراقية لاسيما رحلته مع منتخبات كرة القدم في المنافسات الدولية , باسلوب رشيق وصدقية وموضوعية تجعل من هذه الذكريات مادة تاريخـــــــية معتمدة عـــــند المؤرخ وممتعة للقارئ , وقد جاء في الــــبداية على لــسان الدكتور فالح فرنسيس :

عزيزي القارئ ..على مدى خمسة واربعين عاما ً (1963 – 2008) قضيتها مع الرياضة العراقية والطب الرياضي ابتداء ً كلاعب مبتدئ الى رئيس للمنتخب العراقي بالكرة الطائرة ثم طبيب اختصاصي بالكسور وجراحة الاصابات الرياضية الى رئاسة وعضوية اللجان الطبية في الاتحادين الآسيوي والدولي للكرة الطائرة وعضوية اللجنة العلمية في الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي ورئاسة الاتحاد العراقي للكرة الطائرة وانتهاء ً بالطبيب المعالج والمرافق للمنتخب العراقي بكرة القدم خلال العقدين الاخيرين من القرن الماضي وأخيرا ً وليس آخرا ً نائبا ً لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية كانت مسيرتي الرياضية والطـــبية .

واليوم ونحن ندخل العام السادس عشر بعد الالفين تلوح لي بين الفينة والأخرى ذكريات وخواطر من تلك المسيرة الطويلة ،آثرت ان اضعها على الورق لاول مرة لأنقلها الى القارئ الكريم علني أوفق في نقل صورة مشرقة لجزء من التاريخ الرياضي العراقي لتلك الفترة التي نطلق عليها الآن “فترة الزمن الجميل.