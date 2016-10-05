– October 5, 2016

تخصيص ملعب لتدريبات بطل آسيا

بغداد – الزمان

اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان ان الوزارة ستضع امكانياتها لدعم المنتخبات الوطنية من خلال توفير المنشات الرياضية لاقامة المعسكرات التدريبية وتهيئة الارضية المناسبة التي تسهل عملية الوصول الى الانجازات.

واضاف عبطان ان الوزارة ستخصص ملعب جديد في المدينة الشبابية في شارع فلسطين يكون في تصرف منتخب الناشئين فضلا عن منتخباتنا الوطنية والذي سيـــــضم فـــــندق لاستقبال اللاعبين وتوفير المتـــــطلبات الضرورية لاعداد المنتخبات.

وبين السيد الوزير ان الوزارة مستمرة في انجاز الملاعب الرياضية ولاسيما ملعب ميسان الدولي بالرغم من عدم توفر السيولة النقدية وضعف الموارد المالية ولكن الوزارة مستمرة بالبناء وبجهود موظفيها وخططها في استمثار المشاريع الرياضية والشبابية.

من جانبه ثمن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود دور وزير الشباب والرياضة في خدمة الرياضيين ودعمه للمنتخبات الوطنية مشيدا بالعلاقة الوطيدة التي تجمع الوزارة مع الاتحاد التي اسهمت في تحقيق المكتسبات الوطنية والانجازات.