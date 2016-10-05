تصعيد المواجهة الدبلوماسية بين العراق وتركيا

– October 5, 2016

العبادي‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬اقليمية‭ ‬وقورتولموش‭:‬لا‭ ‬نسمح‭ ‬بطرح‭ ‬الأمر‭ ‬للنقاش

انقرة‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

قال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬تركيا‭ ‬نعمان‭ ‬قورتولموش‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الوجود‭ ‬العسكري‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬يهدف‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬البلاد‭ ‬انقساما‭ ‬شديدا‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬لا‭ ‬تسعى‭ ‬لأن‭ ‬تصبح‭ ‬قوة‭ ‬احتلال‭.‬وأبلغ‭ ‬الصحفيين‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬بعشيقة‭ ‬العراقي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬مسعود‭ ‬البرزاني‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬لتدريب‭ ‬القوات‭ ‬المحلية‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تركيا‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬بطرح‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬للنقاش‭.‬‮»‬وتبادلت‭ ‬تركيا‭ ‬والعراق‭ ‬استدعاء‭ ‬سفيريهما‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬متصاعدة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حذر‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬العراق‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬أنقرة‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬تجازف‭ ‬بإشعال‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬إقليمية‮»‬‭ ‬بإبقاء‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬أراض‭ ‬عراقية‭.‬وصوت‭ ‬البرلمان‭ ‬التركي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لصالح‭ ‬تمديد‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والتصدي‭ ‬‮«‬للتنظيمات‭ ‬الإرهابية‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬إلى‭ ‬المسلحين‭ ‬الأكراد‭ ‬وتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬ورد‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بإدانة‭ ‬قرار‭ ‬البرلمان‭ ‬التركي‭ ‬ودعوة‭ ‬أنقرة‭ ‬وقواتها‭ ‬البالغ‭ ‬قوامها‭ ‬2000‭ ‬جندي‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭.‬وقال‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬دخول‭ ‬قوات‭ ‬أجنبية‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬لتحديد‭ ‬الوضع‭ ‬فيه‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مسموح‭ ‬به‭ ‬ونرفض‭ ‬أي‭ ‬وجود‭ ‬لقوات‭ ‬أجنبية‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭.‬‮»‬‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أننا‭ ‬طلبنا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬التركي‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬العراقي‭ ‬وأخشى‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬المغامرة‭ ‬التركية‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭.‬‮»‬وأضاف‭ ‬العبادي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تصرف‭ ‬القيادة‭ ‬التركية‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬بكل‭ ‬المقاييس‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬ندخل‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عسكرية‭.‬‮»‬وتقول‭ ‬تركيا‭ ‬إن‭ ‬جيشها‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬جاء‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬مسعود‭ ‬البرزاني‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬تقيم‭ ‬معه‭ ‬أنقرة‭ ‬روابط‭ ‬قوية‭. ‬ومعظم‭ ‬القوات‭ ‬متمركز‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬في‭ ‬بعشيقة‭ ‬شمالي‭ ‬الموصل‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬قوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬العراقية‭ ‬والمقاتلين‭ ‬السنة‭.‬وأصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬بيانا‭ ‬عبرت‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬استيائها‭.‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬بأن‭ ‬القرار‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬آراء‭ ‬غالبية‭ ‬العراقيين‭ ‬الذين‭ ‬وقفت‭ ‬تركيا‭ ‬بجانبهم‭ ‬لسنوات‭ ‬وسعت‭ ‬لدعمهم‭ ‬بكل‭ ‬مواردها‭.‬‮»‬وأضافت‭ ‬‮«‬نرى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقل‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬التفويض‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬قبوله‭ ‬لسنوات‭ ‬يضع‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أجندته‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تطور‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يسلب‭ ‬فيه‭ ‬الإرهاب‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الأرواح‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬والعراق‭.‬‮»‬‭ ‬واستدعى‭ ‬العراق‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬السفير‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصفه‭ ‬بتصريحات‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬الاستفزازية‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬تركية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬وعد‭ ‬العبادي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‭ ‬ثاني‭ ‬مدن‭ ‬العراق‭ ‬بنصر‭ ‬‮«‬قريب‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬داعش‭. ‬

وقال‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬بثته‭ ‬الاذاعة‭ ‬‮«‬استعدوا‭ ‬واستبشروا‭ ‬يا‭ ‬اهلنا‭ ‬الكرام‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬فقد‭ ‬اقترب‭ ‬الوعد‭ ‬وجاء‭ ‬الحق‭ ‬وزهق‭ ‬الباطل،‭ ‬وقد‭ ‬قررنا‭ ‬وعزمنا‭ ‬على‭ ‬تطهير‭ ‬كل‭ ‬ارض‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬وتحقق‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬والانتصار‭.. ‬وانتم‭ ‬اليوم‭ ‬اقرب‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬للخلاص‭ ‬من‭ ‬ظلم‭ ‬وجور‭ ‬وبطش‭ ‬داعش‮»‬‭.‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬ام‭ ‬ان‭ ‬الجهاديين‭ ‬قد‭ ‬حدوا‭ ‬من‭ ‬امكان‭ ‬وصولهم‭ ‬الى‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬مع‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭.‬وأضاف‭ ‬العبادي‭ ‬بحسب‭ ‬نص‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬مكتبه‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬نتقدم‭ ‬وغدا‭ ‬ننتصر‭ ‬معا‭ ‬ثم‭ ‬نعمل‭ ‬سوية‭ ‬لنعيد‭ ‬الحياة‭ ‬والخدمات‭ ‬والاستقرار‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬مدينة‭ ‬وقرية‭.. ‬وسنتعاون‭ ‬لنشر‭ ‬السلام‭ ‬والمحبة‭ ‬والتسامح‭ ‬بين‭ ‬الجميع‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬للمجرمين‭ ‬مكان‭ ‬بينكم‮»‬‭.‬