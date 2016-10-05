العراق يواجه اليابان اليوم تحت شعار لا خيار عن الفوز

– October 5, 2016

الوطني في مهمة رد الإعتبار والعوّدة إلى دائرة المنافسة

الناصرية – باسم الركابي

ينتظر ان يقوم جهاز المنتخب الوطني لفني في وضع حد لحالة التراجع وتدهور النتائج التي يمر بها الفريق الذي تنتظره مهمة غاية في الصعوبة ومصيرية لكنها لاتبدو مستحيلة عندما يحل ضيفا على منتخب اليابان في مباراة صعبة ومصيرية وثارية رغم ما نالت منه الخسارتين امام استراليا والسعودية لكن ذلك ليس نهاية المطاف والطريق التي لازالت تحمل امال العودة الى دائرة المنافسة من خلال تحقيق طموحات الفوز الذي بإمكان المنتخب تحقيقه ويأمل العودة بانجاز ينتظره الشارع الرياضي ولانه الفريق القادر على العودة اذا ما لعب بشعار التحدي وان يضع في حساباته فقط الحصول على النقاط الثلاث وهذا امر ممكن اذا ما قدم اللاعبين المستويات الفنية الذين عليهم اخذ الامور بكل جدية لاسباب كثيرة لانه لايمكن التعثر بل ان يكون اليوم الذي تتغير فيه الامور وان يكون الطرف القوي الباحث عن النتيجة مع كل الذي حصل امام عاصفة الانتقادات التي تلاحق المدرب راضي شنيشل الذي يمر مع الفريق بحالة قلقلة وصعبة تتطلب اعادة تنظيم خطوط الفريق كلما امكن وتصحيح مسار النتائج الشغل الشاغل من حيث تحسين الموقف في الترتيب الفرقي وتجاوز نكستي السعودية واستراليا امام شعب ينتظر بفارغ الصبر النتيجة المهيمنة على تفكير الجميع وفي ان يستفيق المنتخب من صدمة الخسارتين خصوصا امام السعودية

ويدرك لاعبو المنتخب حاجتهم الماسة لتحقيق الفوز بعدما تضاعفت الضغوط على الفريق في الجولتين الماضيتين بعدما فشل مرتين خاصة هزيمة السعودية التي اثارت ضجة على كل المستويات وتسببت في الكثير المشاكل بعد ان تخلى المنتخب عن فوز كان في متناول اليد خلال سبع دقائق وتظهر الحاجة الى استعادة الفريق لمستواه وتقليص الفجوة في الترتيب الفرقي الذي لايحتاج الى تعليق

ويعلم لاعبو المنتخب انهم لم يقدموا العطاء المطلوب لكن عليهم ان يثبتوا قدراتهم واظهار مهاراتهم في مهمة لاتقبل غير الفوز رغم الشكوك التي تحيط الفريق بعد الخسارتين لكنه قادر على تقديم الاداء والمستوى ولاننا نحتاج الى الفوز والتفكير بمستقبل الفريق الذي مهم ان يظهر فكر المدرب لاستعادة المستوى والحفاظ على حظوظ المنتخب

وصول المنتخب

ويكون وفد المنتخب قد وصل الى اليابان مؤلف من اللاعبين محمد حميد ومحمد كاصد وعلي عبد الحسن وعلاء عبد الزهرة ومحمد شوكان وامجد وليد ومهدي كامل وسعد ناطق وعلي لطيف وامجد عطوان ومهند عبد الرحيم ووليد سالم ومصطفى ناظم وبشار رسن وجاسم محمد وعلاء مهاوي وعلي عدنان وضرغام اسماعيل واحمد ياسين وبروا نوري واحمد ابراهيم وسعد عبد الامير فيما تخلف اللاعب حمادي احمد من الالتحاق بالمنتخب لاسباب ادارية ووصل المنتخب بعد فترة تدريبة قصيرة في ماليزيا قبل التوجه الى مكان المباراة ومهم ان يكون جميع اللاعبين في الجاهزية امام فرصة اللعب وتحقيق الفوز امام مهمة لم تكن سهله ولان الفوز سيزيد من حظوظ الفريق الذي مهم ان يلعب بثقة ومن اجل حسم المباراة وما تمثله للمنتخب من اجل استعادة هيبته وان يصر على الفوز ومهم ان يلعبه الفريق بتركيز وحماس وبذل المزيد لاثبات موقفه وان يفرض نفسه الفريق المنافس وفي استعادة دوره في العودة الى عزف نغمة الفوز قبل التوجه الى طهران لمواجهة تايلاند الاسبوع المقبل

مخاوف حقيقية

نعم علينا ان نقر ونعترف ونبدي المخاوف بان منتخبنا الوطني في وضع صعب جدا بعد خسارتيه المتتاليتين امام استراليا والسعودية في التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كاس العالم في روسيا 2018وفي ظل فترة الاعداد المرتبكة والغير مستقرة وتغير واضافة اللاعبين جدد وتخلف البعض امام المهمة الثالثة المقبلة الفاصلة وحالة الاستياء الشعبي بعد الذي حصل خصوصا امام السعودية كما يسود الاعتقاد من صعوبة المهمة وتحقيق النتيجة المطلوبة ولو لايوجد مستحيل بكرة القدم عندما يواجه منتحبنا ظهر اليوم عند الساعة الواحدة خصما قويا حيث منتخب اليابان ضمن الجولة الثالثة من التصفيات في مهمة تحتاج الى العمل الجدي وان يتسم الاداء بالقوة والفعالية من اللاعبين بعدم التراخي التي افتقد اليها في لقاء السعودية عندما خسر نقاط المباراة التي كانت تسير لمصلحة الفريق الى ما قبل دقائق من نهاية الوقت عندما انقلبت الامور بشكل مفاجأ حتى انه لم يكن متقدما بالنتيجة بل في الاداء قبل ان يحبط الشعب العراقي وليتحسر الكل على ضياع تلك النتيجة التي تركت اثارها على موقف الفريق ترتيبا ونفسيا ومعنويا كما شاهدنا كيف سارت المباراة والتفريط بنقاطها بعد ان كان كل شيء يسير لجانب المنتخب الذي كان الافضل والاخطر وتقدم بثقة وكنا امام افضل فرصة ولكن ؟

التعلم من الخسارة

وهنا لانريد ان نتحدث عن الذي حصل وكيف ضاعت النتيجة والنقاط وانعكاساتها لكن الاهم يجب التعلم مما حدث بعد تعرض المنتخب واللاعبين الى الضغط الهائل الذي يكون الجهاز الفني قد جهز اللاعبين على المستوى المطلوب لانه سيكون امام مهمة اصعب من تلك المباراتين امام مخاوف الشارع من مواجهة فريق قوي ومتكامل ويلعب بظروف تنصب لمصلحته لكن المهمة لاتبدو مستحيلة و ينتظر ان يقدم اللاعبين المزيد من الجهد عبر تدارك الاخطاء التي رافقت مباراة السعودية وان ينصب الاهتمام على نتيجة اليوم التي تمثل التحدي بعينه لمهمة المنتخب الذي عليه ان يتعامل بجدية مع الامور لان غير تحقيق الفوز يعني الدخول في حسابات معقدة ويضع الفريق نفسه في موقف اخر

حديث الشارع

يسود حديث الشارع الرياضي مخاوف وشعور بالقلق لانه يعترف بصعوبة المهمة لكن يجب ان يتحسن الاداء ولاعذر امام اللاعبين الا اللعب بشعار الفوز لكي يعود المنتخب الى دائرة المنافسة لانه لازال احد المنتخبات القوية في المجموعة والقادر على تخطي اليابان في مهمة تحتاج الى بذل المزيد من اللعب المنظم والانسجام وتدارك الاخطاء التي رافقت الاداء في المباراتين الماضيتين والاهم ان يستعيد الفريق روح المنافسة ومستواه ودوره امام الانطباع العام عن الفريق بانه لازال بعيد عن مستواه ولم يستفيد من فترة التوقف الممتدة من انتهاء مباراة السعودية الى ما قبل السفر الى اليابان التي رافقتها مشاكل فنية ممثلة بابعاد عدد من اللاعبين واستدعاء اخرين اي ان المدرب للان لم يستقر على التشكيلة المناسبة كما كان منتظرا منه وكانه يعيش حالة الاحباط الحقيقية كما نرى ذلك امام واقع اللاعبين وحالة الاعداد الغير مستقرة عندما لم يتمكن من تحقيق مشاركة اللاعب حمادي احمد ولان الفريق يعاني من الهجوم وتاخر سفر اللاعب علي مهاوي ووصول اللاعبين المحترفين قبل يومين من موعد المباراة الى اخر الامور التي كان يفترض على اداري المنتخب ان يتداركها لتعزيز ثقة اللاعبين وبيث روح التفاؤل قبل التوجه الى اليابان اي يكون متكامل وبجاهزية عالية لان المباراة المقبلة صعبة وقوية وقد تقوض من حظوظ المنتخب وتقف امام تقدمه امام مشاكل الاخطاء الدفاعية وتردد الهجوم في العطاء لكن على اللاعبين فعل ما في وسعهم لتغير مسار الامور وايجاد مفاتيح اللعب

ما المطلوب اليوم . اعتماد التشكيلة المناسبة واللاعبين اللائقين وايجاد البدائل وطريقة اللعب بالعودة الى تحديد الاخطاء التي رافقت المباراتين السابقتين خاصة في الدفاع الذي مهم ان يدعم بلاعبين يمتلكون الثقة لمسك المنطقة التي واجهت الاختراقات وكانت وراء الخسارتين ولاننا سنواجه منتخب يستم بالخطورة وسرعة الاداء ويعتمد على التمريرات السريعة والتحرك من الجوانب بقوة ولانه في حالة انسجام عالية كما انه اختلف من وضعه وما قدمه في مباراته الاولى امام استراليا . اهمية ان يعود اللاعبين الى مستواهم في الاختبار الثالث في ظل التغيرات المتوقعة في بعض المراكز التي يجب ان تكون مؤثرة وان تعمل بما لديها وان تكون اوراق رابحة بعدما يكون المدرب قد عالج الامور عندما استدعى تسعة لاعبين عليه الاستفادة منهم كما يجب ولو هذا الاجراء قد ياتي بالاتجاه المعاكس في ظل التغير الذي يطال التشكيلة من مباراة لاخرى. الاعتماد على اللاعبين المؤثرين في منطقة الوسط لتزويد الهجوم بالكرات وغلق المساحات في منطقة الدفاع اي عمل الاسناد للدفاع والهجوم وان يكون اختيار لاعب الارتكاز لائق ويمتاز بالقوة والحالة البدنية العالية بعد ان ظهر لاعبو الوسط والارتكاز في المستوى الاقل وخارج مسؤولية المهمتين المنتظرة منهم ويبقى دوما لاعبو الوسط مفتاح الفوز لاي فريق وشاهدوا الفرق الكبيرة اكثر ما تعول في مبارياتها على اللاعبين القادرين على اجادة اللعب في المنطقة المذكورة كما هم من يلفت الانظار . متوقع ان يزج المدرب بلاعبين جدد في التشكيلة الاساسية في ان ياتي الاختيار الدقيق وان يكون في القوة المطلوبة من اجل السيطرة على المباراة التي تظهر فاصلة امام مهمة الفريق الذي علينا ان نقر بصعوبتها وامام مباريات سابقة مالت كفتها لمصلحة الفريق المضيف و كما علينا ان يدرك طبيعة المهمة ومدى تاثيرها ما يجعله ان يلعب بشعار لابديل عن الفوز وفي ظل الظروف التي تنصب لمصلحته.

المطلوب من منتخبنا محو اثار خسارتي استراليا والسعودية وكسر عقدة التفوق الياباني وهذا مرهون بجهود اللاعبين الذين يدركون طبيعة المهمة التي تفوح منها رائحة الثار بعد ان كان منتخب اليابان قد عرقل طريق الوصول الى بطولة البرازيل ولن يكون وضع المدرب راضي شنيشل افضل اذا ما تعثر المنتخب وقد تضع النتيجة السلبية حدا لمهمته. طرد المخاوف واللعب بثقة من اجل الحصول على العلامات الكاملة ومنها العودة الى دائرة المنافسة لانه بدون الفوز في مباراة اليوم قد لايمكن الحديث عن امال التاهل وهنا تظهر افكار المدرب في اعتماد التشكيلة التي من شانها ان تدخل بقوة لصعوبة المهمة لكن لايمكن التقليل من شان منتخبنا القادر على تحقيق النتيجة واستعادة دوره وكل شيء قابل للتعديل والتغير بشرط ان تبذل جهود اللاعبين وان يقدم الاداء ولان طبيعة المهمة تفرض على عناصر الفريق التضحية لايقاف نزيف النقاط التي هدرت وفي كل الاحوال سنلاق فريقا قويا ومتكامل بغض النطر عن خسارته في ميدانه انام الأمارات بالمقابل فان عناصر منتخبنا باستطاعتها ان تنهي الامور لمصلحتها والعودة الى سكة الانتصارات وان تكون على الموعد لقد اخذ التهاون والتراخي وتراكم الاخطاء الدفاعية نقاط المباراتين ما جعلنا في وضع متراجع ولاباس ان يخسر المنتخب ولان اي فريق معرض للنتائج السلبية لكن لابد من تدارك الامور لان الفوز سيعطي زخما للفريق في ان يستقر وبكل ثقة نقولها ان الفوز اليوم سيمهد للنتيجة الايجابية الاخرى الثلاثاء المقبل مع تايلاند وتظهر اهمية المباراة في كل تفاصيلها الصغيرة. علينا ان نؤمن بحظوظنا في المنافسة ونقف امام خطوة مهمة بامكان لاعبي الفريق من تحقيقها وعلينا ان نؤمن باننا اقرب للفوز وان نصنع الفرصة لان الفريق يمتلك ارادة لتحقيق النتيجة بغض النظر عن الخسارتين ولان لكل مباراة ظروفها واهمية الحرص على الاستمرار والمتابعة من دون التوقف بمحطة اليابان لان الفريق لازال يعيش في اجواء المنافسة.الجماهير لاتنتظر الا الفوز لانه سيكون مفتاح النتائج للفريق الذي سيكون امام مهمة اخف واقل صعوبة من مبارياته الثلاث عندما يواجه تايلاند الاسبوع المقبل ولو هذا لم يعد مقياس لانه لايمكن التكهن بالنتائج اي ان المنتخب امام فرصة العودة الحقيقية وان التعادل سيكون امر مؤسف جدا ولابد ان تنصب الجهود على تحقيق الفوز وان يفرض نفسة بقوة وان تظهر حسابات شنيشل في هذه المباراة وتاثير نتيجتها على العلاقة ما بين المنتخب والشعب.

تحقيق النتيجة

ويقول رئيس فرع اتحاد الكرة سامي ناجي نعم ان منتخبنا سيكون امام مهمة ليست بالسهلة لكنه قادر من تحقيق النتيجة التي ينتظرها الشعب الذي وضع اماله وثقته بلاعبي الفريق الذين عليهم ان يكونوا في مستوى المسؤولية في اداء المهمة التي يتوقف عليها مصير المنتخب الذي هو من يحققه بنفسه ونحن على ثقة من لاعبي الفريق قادرون على تاكيد جدارتهم في تقديم الاداء المطوب وعبور بوابة اليابان الصعبة ولانه لازال احد فرق المجموعة المرشح للعب في روسيا.و بامكان منتخبنا ان يتجاوز مباراة اليوم اذا ما لعب بقوة والامور تتعلق بمدى امكانية لاعبينا في ادارة الامور داخل الميدان ولايمكن ان تبقى الاخطاء تصاحبه في كل مباراة ويامل ان يظهر بشكل اخر ولانه لايقبل اي عذر غير الفوز الذي ممكن ان يحققه وتتطلب المهمة في ان يكون الفريق في غاية القوة الدفاعية التي كانت وراء خسارتنا امام السعودية وفي اغلب مباريات التصفيات والمشكلة بقيت ملازمة حتى اليوم ومهم ان يكون شنيشل قد عالج الامور وان يعكس اللاعبين روح الفريق والعطاء الدفاعي والهجومي لانه لم يكن ناجحا على مستوى الدفاع ومتذبذ هجوميا ولان الفريق لم يستــقر على تشكيلة لكن بامكــــانه ان يكون على الطريق الصحيح

مرحلة صعبة

ويقول مدرب نادي الناصرية السابق صاحب مجمد ان الفريق يمر بمرحلة صعبة امام تحقيق فرصة التاهل الثانية بعد المكسيك 1968 ويدرك الكل ان عدم تخطي اليابان يعني تعقيد المهمة بعد اكثر وعلى عناصر المنتخب ان تلعب بقوة في ظل الطريقة التي سيحددها المدرب واهمية تجاوز الضيوف والعودة الى طريق النتائج التي تحددها مباراة اليوم التي ستكون الاختبار الحقيقي لاستعادة الفريق دوره في المنافسة وهذا المهم لان في ذلك العودة والانطلاقة الحقيقية للمنتخب.