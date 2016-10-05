مباحثات البشير والسيسي تعنى بسد النهضة والملف الليبي والتجارة وتتجاهل حلايب

– October 5, 2016

مصدر‭ ‬رئاسي‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

وسط‭ ‬اهتمام‭ ‬مصري‭ ‬رسمي‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬،يستقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬الرئيس‭ ‬السوداني‭ ‬الفريق‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬اليوم‭ ‬حيث‭ ‬ترأس‭ ‬الرئيسان‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬اعمال‭ ‬اللجنة‭ ‬المصرية‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬،وقاما‭ ‬بتوقيع‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقات‭ ‬فى‭ ‬مقدمتها‭ ‬وثيقة‭ ‬التعاون‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التكامل‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬افتتاح‭ ‬معبر‭ ‬ارقين‭ ‬والذي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬ويدعم‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ .‬

فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬ان‭ ‬الرئيسين‭ ‬لم‭ ‬يناقشا‭ ‬الخلاف‭ ‬المصري‭ ‬السوداني‭ ‬حول‭ ‬حلايب‭ ‬،ويركزان‭ ‬مباحثاتهم‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬والوصول‭ ‬الى‭ ‬قواسم‭ ‬مشتركة‭ ‬حول‭ ‬الملف‭ ‬الليبي‭. ‬واضاف‭ ‬احمد‭ ‬ابو‭ ‬زيد‭ ‬المتحدث‭ ‬بأسم‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الاجتماعات‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬التشغيل‭ ‬التجريبي‭ ‬لمنفذ‭ ‬ارقين‭ ‬الحدودي‭ ‬يوم‭ ‬29‭ ‬سبتمبر‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬زيارة‭ ‬ملموسة‭ ‬فى‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الربط‭ ‬البري‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬ودول‭ ‬افريقيا‭ ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬سوف‭ ‬تشهد‭ ‬توقيع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ .‬والسودان‭ ‬لتكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬بينهم‭.‬وكان‭ ‬وصل‭ ‬البشير‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأربعاء‭ ‬ورأس‭ ‬مع‭ ‬السيسي‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الدولتين‭ ‬العربيتين‭ ‬الجارتين‭ ‬والتي‭ ‬تنظر‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬القاهرة‭ ‬والخرطوم‭.‬

وهذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬فيها‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المشتركية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الرئاسي‭.‬وتربط‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬علاقات‭ ‬تجارية‭ ‬حجمها‭ ‬السنوي‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭.‬

ويوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬بدأ‭ ‬التشغيل‭ ‬التجريبي‭ ‬لميناء‭ ‬أرقين‭ ‬البري‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬السودانية‭ ‬وقالت‭ ‬مصر‭ ‬إن‭ ‬الميناء‭ ‬سيعزز‭ ‬بعد‭ ‬تشغيله‭ ‬تجاريا‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أفريقية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جارتها‭ ‬الجنوبية‭.‬

وميناء‭ ‬أرقين‭ ‬البري‭ ‬هو‭ ‬ثاني‭ ‬منفذ‭ ‬حدودي‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬بعد‭ ‬ميناء‭ ‬قُسطل‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وشهد‭ ‬الزعيمان‭ ‬العربيان‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬توقيع‭ ‬وزراء‭ ‬مصريين‭ ‬وسودانيين‭ ‬على‭ ‬اتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬وبراامج‭ ‬تنفيذية‭ ‬غطت‭ ‬مجالات‭ ‬تشمل‭ ‬التعاون‭ ‬السياسي‭ ‬والأمني‭ ‬والدبلوماسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬بجانب‭ ‬التعليم‭ ‬والزراعة‭ ‬والثقافة‭ ‬والصحة‭ ‬والرياضة‭ ‬والسياحة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬حضر‭ ‬السيسي‭ ‬والبشير‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الإسماعلية‭ -‬إحدى‭ ‬مدن‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭- ‬عرضا‭ ‬عسكريا‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬حرب‭ ‬اكتوبر‭ ‬عام‭ ‬1973‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬