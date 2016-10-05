مباحثات البشير والسيسي تعنى بسد النهضة والملف الليبي والتجارة وتتجاهل حلايب
مصدر رئاسي لـ (الزمان):
القاهرة – مصطفى عمارة
وسط اهتمام مصري رسمي غير مسبوق ،يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السوداني الفريق عمر البشير اليوم حيث ترأس الرئيسان أول مرة اعمال اللجنة المصرية العليا المشتركة ،وقاما بتوقيع على عدد من الاتفاقات فى مقدمتها وثيقة التعاون الاستراتيجي وعدد من اتفاقيات التكامل على رأسها افتتاح معبر ارقين والذي يربط بين مصر والسودان ويدعم حركة التجارة بين البلدين .
فيما اكد مصدر برئاسة الجمهورية ل (الزمان) ان الرئيسين لم يناقشا الخلاف المصري السوداني حول حلايب ،ويركزان مباحثاتهم حول سد النهضة والوصول الى قواسم مشتركة حول الملف الليبي. واضاف احمد ابو زيد المتحدث بأسم الخارجية ان تلك الاجتماعات تتزامن مع بدء التشغيل التجريبي لمنفذ ارقين الحدودي يوم 29 سبتمبر والذي سوف يؤدي الى زيارة ملموسة فى التبادل التجاري بين البلدين فضلا عن الربط البري بين مصر ودول افريقيا واوضح ان اللجنة العليا المشتركة سوف تشهد توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر .والسودان لتكثيف التعاون بينهم.وكان وصل البشير إلى القاهرة في وقت سابق الأربعاء ورأس مع السيسي اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الدولتين العربيتين الجارتين والتي تنظر بشكل دوري في تعزيز علاقات القاهرة والخرطوم.
وهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها اللجنة العليا المشتركية بين البلدين على المستوى الرئاسي.وتربط مصر والسودان علاقات تجارية حجمها السنوي مئات الملايين من الدولارات.
ويوم الخميس الماضي بدأ التشغيل التجريبي لميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية وقالت مصر إن الميناء سيعزز بعد تشغيله تجاريا علاقاتها مع دول أفريقية بالإضافة إلى جارتها الجنوبية.
وميناء أرقين البري هو ثاني منفذ حدودي بين مصر والسودان بعد ميناء قُسطل الذي افتتح العام الماضي.
وشهد الزعيمان العربيان بعد ذلك توقيع وزراء مصريين وسودانيين على اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبراامج تنفيذية غطت مجالات تشمل التعاون السياسي والأمني والدبلوماسي والاقتصادي بجانب التعليم والزراعة والثقافة والصحة والرياضة والسياحة.
وفي وقت لاحق حضر السيسي والبشير في مدينة الإسماعلية -إحدى مدن قناة السويس- عرضا عسكريا بمناسبة ذكرى حرب اكتوبر عام 1973 مع إسرائيل.