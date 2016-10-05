باريس تحاول اقناع واشنطن وموسكو بتبني قرار دولي بشأن سوريا

– October 5, 2016

باريس‭ – ‬بيروت‭ – ‬جنيف‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬الوزير‭ ‬جان‭ ‬مارك‭ ‬أيرو‭ ‬سيسافر‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬لإقناع‭ ‬الجانبين‭ ‬بتبني‭ ‬قرار‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بفرض‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬حلب‭.. ‬سيزور‭ ‬جان‭ ‬مارك‭ ‬أيرو‭ ‬موسكو‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬وواشنطن‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬تأتي‭ ‬الرحلة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬فرنسا‭ ‬لتبني‭ ‬قرار‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬ووصول‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجونها‭ ‬بشدة‭.‬‮»‬واعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ستيفان‭ ‬لو‭ ‬فول‭ ‬الاربعاء،‭ ‬ان‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬ستطرح‭ ‬رسميا‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬حلب‭ (‬شمال‭).‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬‮«‬سيطرح‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬صاغته‭ ‬فرنسا‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الاسبوع‭ ‬حول‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬حلب‭ ‬وفي‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬واكد‭ ‬المتحدث‭ ‬ستيفان‭ ‬لو‭ ‬فول‭ ‬ان‭ ‬فرنسا‭ ‬وحدها‭ ‬‮«‬احتجت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬حلب‮»‬‭ ‬و»لا‭ ‬تقبله‮»‬‭.‬

ونددت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬اصدرته‭ ‬الاربعاء‭ ‬ب»التعديات‭ ‬غير‭ ‬المحتملة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬‮«‬الطيران‭ ‬الروسي‮»‬‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭.‬واشار‭ ‬المتحدث‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬موقف‭ ‬الرئيس‭ ‬فرنسوا‭ ‬هولاند‭ ‬‮«‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬ابدا‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬2013،‭ ‬مذكرا‭ ‬بأن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬قدم‭ ‬اقتراحا‭ (…) ‬عندما‭ ‬تخطى‭ ‬حكم‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬الخط‭ ‬الاحمر‭ ‬باستخدام‭ ‬الاسلحة‭ ‬الكيميائية‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ممكنا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬تغير‭ ‬موقف‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬تخلت‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الاخيرة‭ ‬عن‭ ‬خيار‭ ‬توجيه‭ ‬ضربة‭ ‬عسكرية‭ ‬الى‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬فرنسا‭ ‬تواصل‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬خطها‭ ‬المميز‮»‬‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬وليبيا‭.‬

فيمااعلن‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬الاحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬السورية‭ ‬صنفت‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬منطقة‭ ‬محاصرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية،‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬تعرضها‭ ‬لهجمات‭ ‬تشنها‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬وعدم‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬ايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬اليها‭.‬

وقال‭ ‬ينس‭ ‬لاركي‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬المساعدة‭ ‬الانسانية‭ ‬ان‭ ‬احياء‭ ‬شرق‭ ‬حلب‭ ‬اصبحت‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬الان‭ ‬المعايير‭ ‬الثلاثة‭ ‬لمنطقة‭ ‬محاصرة‭: ‬تطويق‭ ‬عسكري،‭ ‬وعدم‭ ‬وصول‭ ‬مساعدات‭ ‬انسانية،‭ ‬وحرمان‭ ‬المدنيين‭ ‬ن‭ ‬حرية‭ ‬التنقل‭.‬

وهناك‭ ‬حاليا‭ ‬18‭ ‬منطقة‭ ‬محاصرة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بحسب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭. ‬وحلت‭ ‬احياء‭ ‬حلب‭ ‬الشرقية‭ ‬محل‭ ‬داريا‭ ‬على‭ ‬اللائحة‭ ‬بعدما‭ ‬امكن‭ ‬اجلاء‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬وفصائل‭ ‬معارضة‭.‬

وبحسب‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬هناك‭ ‬حوالى‭ ‬275‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬احياء‭ ‬حلب‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭.‬

والقرار‭ ‬الفرنسي‭ ‬هو‭ ‬احدث‭ ‬محاولة‭ ‬لحمل‭ ‬دمشق‭ ‬وحليفها‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬قصفهما‭ ‬الكثيف‭ ‬على‭ ‬حلب‭ ‬لاستعادة‭ ‬الاحياء‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭.‬

وكان‭ ‬الاعضاء‭ ‬الخمسة‭ ‬الدائمو‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بحق‭ ‬النقض‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وفرنسا‭ ‬والصين‭) ‬اجتمعوا‭ ‬الجمعة‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭.‬

ولم‭ ‬ترفضه‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬وطلبت‭ ‬مهلة‭ ‬لدرسه‭ ‬بالتفصيل‭.‬

ويدعو‭ ‬النص‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬لايصال‭ ‬المساعدة‭ ‬الانسانية‭ ‬الى‭ ‬السكان‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬الاحياء‭ ‬المتمردة‭ ‬في‭ ‬حلب،‭ ‬والى‭ ‬وقف‭ ‬تحليق‭ ‬الطائرات‭ ‬العسكرية‭ ‬فوق‭ ‬المدينة‭.‬

ويهدد‭ ‬باتخاذ‭ ‬‮«‬مبادرات‭ ‬اخرى‮»‬‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يحترم،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬السابع‭ ‬لميثاق‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬يجيز‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬وفرض‭ ‬عقوبات‭.‬