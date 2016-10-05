باريس تحاول اقناع واشنطن وموسكو بتبني قرار دولي بشأن سوريا
باريس – بيروت – جنيف – الزمان
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الوزير جان مارك أيرو سيسافر إلى روسيا والولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة لإقناع الجانبين بتبني قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض وقف إطلاق النار في سوريا.وقالت في بيان «مع استمرار عمليات القصف في حلب.. سيزور جان مارك أيرو موسكو يوم الخميس السادس من أكتوبر وواشنطن يوم الجمعة السابع من أكتوبر. تأتي الرحلة في إطار جهود فرنسا لتبني قرار لمجلس الأمن الدولي يمهد الطريق أمام وقف إطلاق النار في حلب ووصول المساعدات إلى السكان الذين يحتاجونها بشدة.»واعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لو فول الاربعاء، ان فرنسا «ستطرح رسميا» قبل نهاية الاسبوع مشروع قرار حول سوريا في مجلس الامن، في مسعى لوقف اطلاق النار في حلب (شمال).وقال المتحدث في ختام اجتماع لمجلس الوزراء «سيطرح مشروع قرار في مجلس الامن صاغته فرنسا قبل نهاية الاسبوع حول الوضع في حلب وفي سوريا».واكد المتحدث ستيفان لو فول ان فرنسا وحدها «احتجت على ما يحصل في حلب» و»لا تقبله».
ونددت الرئاسة الفرنسية ايضا في بيان اصدرته الاربعاء ب»التعديات غير المحتملة» التي يرتكبها النظام السوري المدعوم من «الطيران الروسي» بحق الشعب السوري.واشار المتحدث الى ان موقف الرئيس فرنسوا هولاند «حول سوريا لم يتغير ابدا» منذ 2013، مذكرا بأن الرئيس الفرنسي «قدم اقتراحا (…) عندما تخطى حكم بشار الاسد الخط الاحمر باستخدام الاسلحة الكيميائية».
واضاف المتحدث ان «ذلك لم يكن ممكنا»، في اشارة الى تغير موقف واشنطن التي تخلت في اللحظة الاخيرة عن خيار توجيه ضربة عسكرية الى النظام السوري «لكن فرنسا تواصل السير في خطها المميز» حول سوريا والعراق وليبيا.
فيمااعلن ناطق باسم الامم المتحدة الاربعاء ان الاحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في مدينة حلب السورية صنفت في فئة «منطقة محاصرة» من قبل المنظمة الدولية، بعد عدة اشهر من تعرضها لهجمات تشنها القوات الحكومية وعدم التمكن من ايصال المساعدات الانسانية اليها.
وقال ينس لاركي الناطق باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق المساعدة الانسانية ان احياء شرق حلب اصبحت تتوافر فيها الان المعايير الثلاثة لمنطقة محاصرة: تطويق عسكري، وعدم وصول مساعدات انسانية، وحرمان المدنيين ن حرية التنقل.
وهناك حاليا 18 منطقة محاصرة في سوريا بحسب الامم المتحدة. وحلت احياء حلب الشرقية محل داريا على اللائحة بعدما امكن اجلاء السكان من هذه المدينة بموجب اتفاق بين الحكومة السورية وفصائل معارضة.
وبحسب الامم المتحدة هناك حوالى 275 الف شخص يقيمون في احياء حلب الشرقية المحاصرة.
والقرار الفرنسي هو احدث محاولة لحمل دمشق وحليفها الروسي على وقف قصفهما الكثيف على حلب لاستعادة الاحياء من المعارضة.
وكان الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن الذين يتمتعون بحق النقض (الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين) اجتمعوا الجمعة لمناقشة هذا الاقتراح.
ولم ترفضه روسيا من حيث المبدأ، وطلبت مهلة لدرسه بالتفصيل.
ويدعو النص الى وقف لاطلاق النار لايصال المساعدة الانسانية الى السكان المحاصرين في الاحياء المتمردة في حلب، والى وقف تحليق الطائرات العسكرية فوق المدينة.
ويهدد باتخاذ «مبادرات اخرى» اذا لم يحترم، لكنه لا يتحدث عن الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات.