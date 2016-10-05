– October 5, 2016

رئيس رابطة المحترفات يدعو لتعلّم الدروس من أزمة شارابوفا

{ لندن – وكالات: قال الرئيس التنفيذي لرابطة لاعبات التنس المحترفات اول امس الثلاثاء، إنه يجب العمل على تجنب تكرار حالات مثل تلك التي تعرضت لها الروسية ماريا شارابوفا وذلك بعد تقليص مدة إيقاف المصنفة الأولى عالميا سابقا. وأبلغ ستيف سايمون رويترز بأن الرابطة يقع على عاتقها مسؤولية إخطار اللاعبات بوضوح بالتغييرات التي تطرأ على قائمة المواد المحظورة إذا لم يفعل الاتحاد الدولي للتنس. وقال: لا يوجد شيء ايجابي في سقوط أي لاعب في اختبار منشطات ويتعين أن نبذل قصارى جهدنا لضمان معرفة الجميع (بالتغييرات التي تطرأ على لائحة المواد المحظورة) وألا يتكرر شيء كهذا أبدا. وقال في مقابلة عبر الهاتف من الصين: أعتقد أن علينا أن نستخلص الدروس وأن نقول إننا في حاجة لأن نكون أفضل من هذا. وأضاف: يجب علينا أن ننظر في الأسباب التي دفعت محكمة التحكيم الرياضية لتخفيف العقوبة ونحسن الاداء بناء عليها. أعتقد أن الاتحاد الدولي ملتزم بذلك وأعرف أن الرابطة كذلك. انه جزء من العملية ونحتاج لنظرة صادقة على كل شيء وضمان أن نقوم بعمل أفضل. وقلصت محكمة التحكيم الرياضية عقوبة الايقاف التي فرضها الاتحاد الدولي على شارابوفا من عامين إلى 15 شهرا بما يسمح للاعبة الروسية بالعودة إلى المنافسات في 26 ابريل/ نيسان المقبل. وتقرر ايقاف شارابوفا بعد سقوطها في اختبار للكشف عن المنشطات وثبوت وجود مادة ميلدونيوم المحظورة في عينتها في بطولة استراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني الماضي. وأقرت شارابوفا البالغ عمرها 29 عاما بتعاطي ميلدونيوم خلال بطولة استراليا المفتوحة ولكنها قالت إنها لم تكن على دراية بأن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات حظرتها. واعتبرت محكمة التحكيم الرياضية أن شارابوفا تتحمل بعض المسؤولية لاعتمادها على وكيل أعمالها ماكس ايزنبود لمطالعة قوائم المواد المحظورة. وقال سايمون إن شارابوفا تعاملت مع الأمر بمستو عال من النزاهة خلال العملية برمتها وكان من الواضح أنه لم تكن تنوي الغش. وأضاف أعتقد أن العملية كانت شاملة ونزيهة وندعم النتيجة النهائية. وتابع بالتأكيد نتطلع لرؤية ماريا من جديد في الملعب الربيع المقبل. وأعتقد أن اللعبة والجميع سيرحبون بها بكل تأكيد. وقال إن غياب أي من نجوم اللعبة سواء للاصابة أو الايقاف يؤثر سلبا على الرياضة وليس فقط على اللاعب. وأضاف ماريا بالقطع رياضية ناجحة للغاية.

وشخصية بارزة في رياضتنا وبالطبع نفتقدها عندما لا تكون في الملعب ونتطلع لعودتها. وتابع أنا على ثقة في أنها ستعود متعطشة للغاية لتقديم مستوى جيد وأعتقد أن هذا سيكون أمرا رائعا بالنسبة للتنس.