– October 5, 2016

بالوتيلي يتحوّل من منبوذ إلى سوبر المريكاتو

صفقة مجانية تخالف التوقّعات وتنجح في تحقيق الإستفادة القصوى

{ باريس – وكالات: من لاعب منبوذ رفضته عديد الأندية في إنكلترا وإيطاليا بعد طرده من ليفربول هذا الصيف، إلى نجم يجذب إليه الأنظار في كل مباراة يخوضها مع فريقه الجديد نيس الفرنسي حتى الآن، هكذا تتخلص قصة الإيطالي المثير للجدل ماريو بالوتيلي. واحتلت عديد من الصفقات المدوية عناوين الأخبار في المريكاتو الصيفي الماضي، في ظل التنافس الشرس بين عمالقة أوربا على تدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد.

بوغبا بالصدارة

وتصدر الفرنسي بول بوجبا القائمة بوصفه الصفقة الأغلى في العالم حتى الآن، حيث بلغت قيمة انتقاله من يوفنتوس الإيطالي إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد الإنكليزي 105 ملايين يورو. وجاءت صفقة المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين في المرتبة الثانية من الاهتمام العالمي، حيث انتقل اللاعب من نابولي إلى يوفنتوس مقابل الشرط الجزائي الذي دفعته إدارة البيانكونيري والذي بلغ 90 مليون يورو. وكانت هناك أيضا عديد من الصفقات التي احتلت جزءا ليس بالقليل من الاهتمام العالمي، لعل أبرزها انتقال البوسني ميراليم بيانيتش من روما إلى يوفنتوس، والسويدي زلاتان إبراهيمفويتش من باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، والفرنسي نجولو كانتي من ليستر سيتي إلى تشيلسي، وإسلام سليماني من بورتو إلى ليستر، وجون ستونز من إيفرتون إلى مانشستر سيتي، وماتس هوميلز من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونيخ، والحارس جو هارت من السيتي إلى تورينو الإيطالي. ولكن، ومع كل هذا الصفقات المدوية التي تمت في المريكاتو الأخير، وكانت هناك صفقات أخرى لا يتسع المقام لذكرها، جاءت صفقة مجانية للاعب منبوذ، خالفت التوقعات، ونجحت حتى الآن في تحقيق الاستفادة القصوى، وهي انتقال بالوتيلي من ليفربول إلى نيس. فقد انتقل سوبر ماريو إلى ليفربول من ميلان مقابل 16 مليون جنيه إسترليني قبل عامين، وهو يحمل آمال كبيرة لجماهير الريدز، ولكن الإيطالي الدولي لم يقدّم المستوى المنتظر منه، وانتقل معارا إلى الروسونيري مرة أخرى، قبل أن تنتهي إعارته، ويعود إلى ليفربول، ولكن الألماني يورجن كلوب رفض استمراره، وفي النهاية جاء قرار بيعه مجاناً إلى نيس. ولم يكن سوبر ماريو دبلوماسياً في حديثه عن المدة التي قضاها في ليفربول، واعترف بأن انتقاله إلى الريدز كان الخطأ الأكبر في حياته، وأشار إلى أن طريقة مدربي ليفربول سواء السابق برندان رودجرز أو كلوب لم تروق له مطلقاً.

ورغم أن كثيرين توقعوا نهاية بالوتيلي، 26 عاماً، بانتقاله إلى الدوري الفرنسي، إلا أن تلك التوقعات ذهبت أدراج الرياح، ولو بصورة مؤقتة، وأصبح بالوتيلي بالأرقام الصفقة الأرخص، والأكثر تأثيراً في المريكاتو، حيث نجح في إحراز 5 أهداف في 4 مباريات مع فريقه، وقاده لصدارة الدوري الفرنسي بأهدافه الحاسمة. ويبدو أن الحالة النفسية لسوبر ماريو تلعب دوراً مهماً في السيطرة على سلوكياته الحادة في كثير من الأحيان، وهو ما اعترف به النجم الإيطالي، عندما قال إنه لم يشعر بالاستقرار النفسي طوال مسيرته الاحترافية إلا في مانشستر سيتي ونيس. ووضع بالوتيلي الانتقادات القاسية التي طالته طوال المدة الماضية نصب عينيه، ليخرج حتى الآن أفضل ما لديه، وبدا مرشحاً لأن يكون أبرز نجوم المريكاتو الصيفي. ويبقى السؤال الذي ستجيب عليه الأيام المقبلة: هل يستمر تألق بالوتيلي ويستطيع استعادة بريقه المفقود خلال السنوات الماضية، أم أن صحوته الأخيرة مع نيس تمثل مرحلة مؤقتة سرعان ما تخبو؟