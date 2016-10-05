الأردن:تعديل مناهج التعليم للتحصين ضد التطرف

– October 5, 2016

عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬

دافعت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاردنية‭ ‬الاربعاء‭ ‬عن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬طرأت‭ ‬على‭ ‬مناهج‭ ‬التعليم‭ ‬المدرسية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬للعام‭ ‬الحالي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬انها‭ ‬جاءت‭ ‬ل»تحصين‭ ‬طلبتنا‭ ‬من‭ ‬التعصب‭ ‬والتطرف‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬من‭ ‬حولنا‮»‬‭. ‬وينتشر‭ ‬الفكر‭ ‬السلفي‭ ‬الداعم‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬حول‭ ‬العاصمة‭ ‬عمان‭ .‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الاعلام،‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬محمد‭ ‬المومني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬محمد‭ ‬ذنيبات،‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬كمجتمع‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نطور‭ ‬مناهجنا‭ ‬ونحصن‭ ‬أبناءنا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬التعصب‭ ‬الذي‭ ‬يعج‭ ‬به‭ ‬الاقليم،‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬ان‭ ‬ندفن‭ ‬رؤوسنا‭ ‬في‭ ‬الرمال،‭ ‬هناك‭ ‬تطرف‭ ‬وتعصب‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬الذي‭ ‬نعيشفيه‭ ‬ونريد‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬مناهجنا‭ ‬من‭ ‬القوة‭ ‬والتقدم‭ ‬والتطور‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬طلبتنا‭ ‬وابناؤنا‭ ‬محصنين‭ ‬تحصينا‭ ‬جيدا‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نلام‭ ‬ان‭ ‬لم‭ ‬نقم‭ ‬بجهد‭ ‬لتحصين‭ ‬ابنائنا،‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬حق‭ ‬وواجب‭ (‬علينا‭) ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الاقليم‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬التعصب‭ ‬والتطرف‭ ‬من‭ ‬حولنا‮»‬‭.‬من‭ ‬جهته،‭ ‬اكد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬محمد‭ ‬ذنيبات‭ ‬ان‭ ‬التعديل‭ ‬جرى‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬‮«‬خيرة‭ ‬علماء‭ ‬الاردن‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬نص‭ ‬أو‭ ‬كلمة‭ ‬تتصادم‭ ‬مع‭ ‬نصوص‭ ‬عقيدتنا‭ ‬وديننا‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬نص‭ ‬شرعي‮»‬‭.‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬المناهج‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬تعزز‭ ‬القيم‭ ‬الاسلامية‭ ‬والانسانية‭ ‬وتحث‭ ‬على‭ ‬الحوار‭ ‬واحترام‭ ‬الرأي‭ ‬والرأي‭ ‬الاخر‭ ‬واحترام‭ ‬انسانية‭ ‬الانسان‭ ‬وحق‭ ‬الاخر‭ ‬في‭ ‬ابداء‭ ‬رأيه‭ ‬والعيش‭ ‬المشترك‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬حضارة‭ ‬العالم‭ ‬واحترام‭ ‬المرأة‭ ‬وحقوقها‭ ‬وعلى‭ ‬ان‭ ‬الاسلام‭ ‬هو‭ ‬دين‭ ‬الرحمة‭ ‬والتسامح‭ ‬والوسطية‮»‬‭.‬ونفى‭ ‬الوزير‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تدخلات‭ ‬خارجية‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تعديل‭ ‬هذه‭ ‬المناهج،‭ ‬قائلا‮»‬‭ ‬لا‭ ‬ورب‭ ‬السموات‭ ‬والارض،‭ ‬لم‭ ‬يتدخل‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬المناهج‭ ‬الا‭ ‬اردنيين‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الجهد‭ ‬الذي‭ ‬بذل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الكتب‭ ‬هو‭ ‬جهد‭ ‬بشري،‭ ‬قد‭ ‬يصيب‭ ‬وقد‭ ‬يخطىء‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬يثار‭ ‬جدل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬حول‭ ‬قيام‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬بتعديل‭ ‬مناهج‭ ‬الكتب‭ ‬المدرسية‭ ‬الوطنية‭ .‬

وتظاهر‭ ‬مئات‭ ‬المعلمين‭ ‬واولياء‭ ‬الامور‭ ‬الخميس‭ ‬امام‭ ‬مبنى‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬وجهتها‭ ‬نقابة‭ ‬المعلمين‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭.‬

وقال‭ ‬نقيب‭ ‬المعلمين‭ ‬باسل‭ ‬فريحات‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬حرق‭ ‬كتب‭ ‬مدرسية‭ ‬جديدة،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مناهج‭ ‬التربية‭ ‬الاسلامية‭ ‬والوطنية‭ ‬واللغة‭ ‬العربية،‭ ‬تعرضت‭ ‬لاعتداء‭ ‬صارخ‭ ‬وتشويه‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اجتثاث‭ ‬لايات‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬ونصوصه‭ ‬ولأحاديث‭ ‬النبي‭ ‬الكريم‭ ‬وتوصياته‮»‬‭.‬

ولكن‭ ‬الذنيبات‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الوزارة‭ ‬لن‭ ‬تبعد‭ ‬الاسلام‭ ‬عن‭ ‬مناهجنا،‭ ‬وانها‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬غرس‭ ‬قيم‭ ‬الثقافة‭ ‬الاسلامية‭ ‬لدى‭ ‬النشء‭ ‬الجديد‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مضامين‭ ‬الكتب‭ ‬الجديدة‭ ‬تشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬الكتاب‭ ‬المدرسي‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتعرض‭ ‬لأي‭ ‬تطوير‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬بعض‭ ‬الآيات‭ ‬والاحاديث‭ ‬في‭ ‬الكتب‭ ‬لتوظيف‭ ‬هذه‭ ‬الآيات‭ ‬والاحاديث‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الآيات‭ ‬في‭ ‬كتب‭ ‬العلوم‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‮»‬‭.‬