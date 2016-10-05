نسبة النساء في برلمان المغرب منخفضة برغم اعتماد نظام الحصة

– October 5, 2016

الرباط‭ – ‬الزمان‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬

برغم‭ ‬اعتماد‭ ‬المغرب‭ ‬لنظام‭ ‬الكوتا‭ (‬المحاصصة‭) ‬عبر‭ ‬لائحة‭ ‬وطنية‭ ‬مخصصة‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬منذ‭ ‬2002،‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬النساء‭ ‬المغربيات‭ ‬اليوم‭ ‬سوى‭ ‬17‭,‬3‭%‬‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬البرلمانيين‭ ‬المغاربة،‭ ‬وهي‭ ‬أقل‭ ‬نسبة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬للمغرب‭. ‬وتشتد‭ ‬المنافسة‭ ‬بين‭ ‬حزبين‭ ‬رئيسسن‭ ‬هما‭ ‬العدالة‭ ‬الحاكم‭ ‬والاصالة‭ ‬في‭ ‬اجواء‭ ‬لا‭ ‬توحي‭ ‬بتغييرات‭ ‬جوهرية‭ ‬بحسب‭ ‬مقربين‭ ‬من‭ ‬البلاط‭ .‬وولجت‭ ‬النساء‭ ‬المغربيات‭ ‬البرلمان‭ ‬المغربي‭ ‬سنة‭ ‬1993‭ ‬عبر‭ ‬نائبتين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬شكل‭ ‬1‭%‬‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬البرلمانيين‭ ‬حينها‭ (‬333‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬نائبة‭ (‬11‭%‬‭) ‬بعد‭ ‬انتخابات‭ ‬2002،‭ ‬ثم‭ ‬انخفض‭ ‬إلى‭ ‬34‭ ‬نائبة‭ (‬10‭%‬‭) ‬خلال‭ ‬انتخابات‭ ‬2007‭.‬

أما‭ ‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الحالي‭ ‬فيبلغ‭ ‬67‭ ‬نائبة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬395‭ ‬هو‭ ‬عدد‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان،‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬17‭,‬3‭%‬،‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬الأقل‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الجزائر‭ (‬31‭,‬6‭%‬‭) ‬وتونس‭ (‬31‭%‬‭) ‬وموريتانيا‭ (‬25‭%‬‭).‬وبحسب‭ ‬تقرير‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬برلمانات‭ ‬العالم،‭ ‬يحتل‭ ‬المغرب‭ ‬المرتبة‭ ‬109‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬187‭ ‬برلمانا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تمثيلية‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬التشريعية‭.‬وتبنى‭ ‬المغرب‭ ‬سنة‭ ‬2002‭ ‬نظام‭ ‬الكوتا‭ ‬للنساء‭ ‬عبر‭ ‬منحهن‭ ‬حصة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مقعدا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لائحة‭ ‬انتخابية‭ ‬وطنية‭ ‬يتم‭ ‬التصويت‭ ‬عليها‭ ‬منفصلة‭ ‬عن‭ ‬اللوائح‭ ‬المحلية‭ ‬الاعتيادية،‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬تمثيلية‭ ‬النساء‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬طفرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬مؤخرا‭ ‬كتابا‭ ‬حول‭ ‬تاريخ‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬المغرب‭.‬وسجلت‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ (‬البلديات‭ ‬والمناطق‭) ‬سنة‭ ‬2009‭ ‬فوز‭ ‬النساء‭ ‬ب3406‭ ‬مقاعد‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني،‭ ‬أي‭ ‬12‭,‬3‭%‬‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬المقاعد،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬تخصيص‭ ‬لوائح‭ ‬إضافية‭ ‬للنساء،‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬انتخابات‭ ‬2003‭ ‬المحلية‭ ‬صعود‭ ‬سوى‭ ‬127‭ ‬امرأة‭.‬وخلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬لسنة‭ ‬2015،‭ ‬تعززت‭ ‬تمثيلية‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المجالس‭ ‬المحلية‭ ‬المنتخبة،‭ ‬إذ‭ ‬حصلت‭ ‬النساء‭ ‬على‭ ‬6673‭ ‬مقعدا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬تقريبا‭ ‬ضعف‭ ‬العدد‭ ‬مقارنة‭ ‬بانتخابات‭ ‬2009‭ ‬المحلية‭.‬وتم‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬تبني‭ ‬الجمعيات‭ ‬النسائية‭ ‬حملة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬لزيادة‭ ‬تمثيلية‭ ‬النساء،‭ ‬فحصلن‭ ‬على‭ ‬21‭,‬3‭%‬‭ ‬من‭ ‬المقاعد‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ (‬البلدي‭)‬،‭ ‬و37‭%‬‭ ‬من‭ ‬المقاعد‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الجهوي‭ (‬المناطقي‭).‬وينص‭ ‬دستور‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬فصله‭ ‬ال19‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬المناصفة‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬الحريات‭ ‬والحقوق،‭ ‬وفي‭ ‬فصليه‭ ‬30‭ ‬و146‭ ‬على‭ ‬الولوج‭ ‬المتساوي‭ ‬للنساء‭ ‬والرجال‭ ‬إلى‭ ‬الوظائف‭ ‬الانتخابية،‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الجهة‭.‬وعقب‭ ‬تبني‭ ‬الدستور‭ ‬وقانون‭ ‬تنظيمي‭ ‬جديد‭ ‬لمؤسسة‭ ‬البرلمان،‭ ‬تم‭ ‬تبني‭ ‬آلية‭ ‬تشريعية‭ ‬تسمح‭ ‬بتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬التمثيل‭ ‬النسائي‭ ‬داخل‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تخصيص‭ ‬60‭ ‬مقعدا‭ ‬للنساء‭ ‬و30‭ ‬مقعدا‭ ‬للشباب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬مكن‭ ‬67‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسة‭.‬كما‭ ‬نص‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬لمجلس‭ ‬المستشارين‭ (‬الغرفة‭ ‬الثانية‭ ‬للبرلمان‭) ‬على‭ ‬ألا‭ ‬تتضمن‭ ‬كل‭ ‬لائحة‭ ‬من‭ ‬لوائح‭ ‬الترشيح‭ ‬اسمين‭ ‬متتابعين‭ ‬لمرشحين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬الجنس‭ ‬نفسه‭.‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬صادق‭ ‬البرلمان‭ ‬المغربي‭ ‬أخيرا‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمجالس‭ ‬المنتخبة‭ ‬يسمح‭ ‬برفع‭ ‬تمثيل‭ ‬النساء‭ ‬ضمن‭ ‬هذه‭ ‬المجالس‭ ‬من‭ ‬12‭%‬‭ ‬إلى‭ ‬27‭%‬‭.‬لكن‭ ‬بحسب‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬طفرة‮»‬،‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية،‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬العتبة‭ (‬المحاصصة‭) ‬مكن‭ ‬من‭ ‬تحسين‭ ‬تمثيلية‭ ‬المرأة‭ ‬ليتجاوز‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬الإجباري‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭ ‬قانونيا،‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬تقوية‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬للنساء‭ ‬في‭ ‬أشغال‭ ‬الغرفة‭ ‬الأولى‭ (‬مجلس‭ ‬النواب‭)‬‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬هذه‭ ‬الجمعية‭ ‬المستقلة،‭ ‬هناك‭ ‬سببان‭ ‬يفسران‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬أولهما‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لمرشحة‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬تلج‭ ‬إلى‭ ‬اللائحة‭ ‬الوطنية‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‮»‬‭ ‬وعليها‭ ‬‮«‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تزكية‭ ‬من‭ ‬حزبها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الترشح‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬المحلية‮»‬‭ ‬اذا‭ ‬أرادت‭ ‬أن‭ ‬يعاد‭ ‬انتخابها‭.‬

أما‭ ‬السبب‭ ‬الثاني‭ ‬حسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه،‭ ‬فهو‭ ‬أن‭ ‬الأحزاب‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تستثمر‭ ‬إلا‭ ‬قليلا‭ ‬في‭ ‬النساء‭ ‬حينما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بدوائر‭ ‬انتخابية‭ ‬يمكن‭ ‬كسبها‮»‬‭.‬